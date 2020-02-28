Комментарий: Доступ к засекреченным архивам Ватикана - важный шаг

2 марта 2020 года - важная дата для науки, прежде всего, для ученых-историков. В этот день Ватикан открыл доступ к засекреченным архивам времен папы римского Пия XII (на престоле в 1939-1958 годах). Пий XII находился во главе Римско-католической церкви в то время, когда началась Вторая мировая война, когда нацистская Германия систематически уничтожала евреев. Одни считают папу Пия XII подобным святому, потому что он - что бесспорно - помог спасти многих евреев в Риме. Другие относятся к нему, как к аутсайдеру или трусу, потому что он - что тоже неоспоримо - практически ничего не говорил о Холокосте.

Почему папа Пий XII молчал

Почему же он молчал о Холокосте до 1945 года? Почему молчал после 1945-го? Это очень серьезные и болезненные вопросы. После того, как драматург Рольф Хоххут в 1963 году в своей театральной постановке "Наместник", "трагедии христианства" тематизировал и раскритиковал позицию папы Пия XII по отношению к массовому уничтожению евреев, понтифика негласно обвинили в замалчивании исторических фактов.

Кристоф Штрак

Эудженио Пачелли, который за шесть месяцев до начала Второй мировой войны взошел на папский престол, свободно говорил по-немецки. С 1917 по 1929 годы представлял Ватикан, являясь апостольским нунцием папы римского в Германской империи, а затем в Веймарской республике. Но сейчас речь идет не о том, что знал папа Пий XII об убийстве евреев и чем объясняется его позиция и поведение.

Но и не только о том, помогали ли высокопоставленные сотрудники администрации Ватикана нацистским бонзам бежать в Южную Америку, чтобы избежать наказания. "Крысине тропы" (так спецслужбы США назвали сеть маршрутов бегства нацистов из Европы в конце Второй мировой войны. - Ред.) - это единственное обвинение в адрес католической церкви. И вопрос, который в этой связи требует ответа: знал ли об этом папа римский Пий XII?

Роль Пия XII в истории

19 лет понтификата Пия XII - очень напряженный период в истории и мировой политике. Это время тоталитаризма на Западе и Востоке, фашизма и большевизма, создания ООН, формирования Европы как политического объединения, образования государства Израиль в 1948 году, которое Ватикан признал лишь в 1994 году, растущего понимание значения демократии, четкой позиции Ватикана по отношению к оружию массового уничтожения и так далее.

Во время нахождения Пия XII на папском престоле все противоречия церкви и современного общества достигли наивысшей точки. В конечном итоге то, что Ватикан открыл свои архивы, - это необходимый и мужественный шаг со стороны церкви. Ведь речь идет о вине и ответственности перед евреями, так же как и о других важных темах, которые и сегодня остаются актуальными в основополагающих церковных дебатах.

Дискуссии о канонизации Пия XII

Папа римский Франциск в прошлом году принял решение досрочно открыть засекреченные архивы, что вообще-то должно было произойти в октябре 2028 года, когда исполняется 70 лет со дня смерти Пия XII. Свой вклад в это внес и папа римский Бенедикт XVI (на престоле в 2005-2013 годах).

Рим хочет в этом вопросе полной ясности, а, может быть, и примирения. Открытие архивов, которое привлекло к себе внимание во всем мире, может послужить на пользу науке. Но это решение также и в интересах католической церкви, и оно поможет ей быть более честной по отношению к себе самой.

Кроме того, решение об открытии архивов принято на фоне дискуссий о причислении папы Пия XII к лику святых. Эта процедура была начата в 1965 году, но так и не закончена до сих пор. Ведь сложно представить себе, учитывая весь противоречивый контекст, что глава церкви может быть канонизирован, будь он хоть сколько-нибудь замешан в этой темной истории.

Противники канонизации понтифика и без того постоянно напоминают о том, что святые и мученики церкви провели годы в лагерях и были казнены. Сложившаяся в последние 150 лет практика причисления понтификов к лику святых в принципе вызывает множество вопросов. И если в итоге папу римского Пия XII не причислят к лику святых, это не повлияет на его исторические заслуги и ответственность.

Автор: Кристоф Штрак, обозреватель DW

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