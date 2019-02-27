Комментарий: Для долговременного мира встречи Трампа и Ким Чен Ына недостаточно

Много суеты и никакого прогресса. Еще до саммита появились некоторые признаки того, что политически символичное значение этой напоминающей голливудский фильм встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, будет несоизмеримо с ее результатом. В результате так и вышло.

Впрочем, исходные позиции перед началом встречи не могли быть более противоречивыми: стороны переговоров уже 70 лет являются заклятыми врагами. Одна из стран - коммунистическая, другая - капиталистическая, одна погрязла в глубокой нищете, другая финансово благополучная, одна страна управляется авторитарно, другая олицетворяет для многих свободу и демократию, одна во что бы то ни стало хочет стать ядерной державой, другая уже обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия.

Внутриполитическая мотивация Трампа и Кима

У переговоров между американским и северокорейским лидером были прежде всего внутриполитические причины. Молодой Ким Чен Ын хотел и хочет продемонстрировать своим последователям, что может принудить "заклятого врага-капиталиста" к прямой беседе на равных. Своей рискованной стратегией эскалации молодой политик смог усмирить приверженцев жесткого курса в партии и армии и расширить свою власть.

Хао Гуй

У Дональда Трампа сейчас другие проблемы. В первый день саммита между лидерами США и Северной Кореи бывший адвокат американского президента Майкл Коэн рассказал на слушаниях в Конгрессе о деловых отношениях Трампа с Россией. В ближайшее время спецпрокурор США по России Роберт Мюллер представит доклад по результатам расследования связей американского президента с Россией. В нем он в числе прочего должен пояснить, может ли Трамп в результате своих связей с Россией стать жертвой политического шантажа, и препятствовал ли американский президент правосудию в ходе расследования. Принимая во внимание эту угрозу, внешнеполитический успех для Трампа - это уже кое-что.

Ким Чен Ын и Трамп обошли вопрос денуклеаризации

Тем не менее Трамп будет выставлять общение со своим заклятым врагом как "грандиозную встречу". Однако будут ли Северная Корея и США всерьез стремиться заключить мирный договор, остается неясным и после второго саммита. С подачи Ким Чен Ына средства государственной пропаганды в Северной Корее уже сообщили, что США находятся на грани экономического коллапса, Северная Корея поставила Вашингтон на колени в военной сфере, а великий правитель Ким Чен Ын укажет всему миру путь к стабильному согласию.

Все это обходит стороной тему ядерного конфликта на Корейском полуострове. Отказ Пхеньяна от ядерного оружия, который должен быть охарактеризован и детально оговорен в соглашении, - это основной принцип, на котором должна быть построена надежная архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если она когда-либо появится.

Роль соседей Северной Кореи

Этого невозможно добиться без участия соседних стран. У Южной Кореи, Японии и Китая есть собственные интересы в сфере политики безопасности. Набирающая вес региональная держава Китай не хочет допускать масштабного присутствия США у себя под боком и вооружается по-крупному - к примеру, в Южно-Китайском море. Дестабилизация режима в Пхеньяне вследствие возможного военного удара со стороны США привела бы к массовому бегству в Китай. Пекин хочет это предотвратить.

Союзники США, Южная Корея и Япония, напротив хотят иметь гарантию того, что Северная Корея действительно ликвидирует ядерное оружие и прекратит разработку межконтинентальных ракет. Граждане этих стран больше не хотят, чтобы в центре Сеула и Токио завывали сирены только потому, что Северная Корея запускает ракету, которая может быть оснащена ядерными боеголовками.

Совместные переговоры вместо позерства

Хорошая новость после встречи между Трампом и Ким Чен Ыном состоит в том, что стороны хотят прийти к согласию и что непосредственные переговоры устранили или, по крайней мере, снизили угрозу эскалации. Однако еще более важная новость в другом: символичной политики двух позеров недостаточно. В качестве следующего шага все заинтересованные стороны в регионе - Южная Корея, Япония и Китай - должны сесть за стол переговоров с США и Северной Кореей, чтобы выработать совместные приемлемые варианты создания свободной от ядерного оружия зоны. Только таким образом можно заложить основу для стабильного мира в регионе.

Автор: обозреватель азиатской редакции DW Хао Гуй

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