Комментарий: Для АдГ евреи - лишь средство для достижения цели

"Евреи в АдГ"? На данный момент это звучит абсурдно, ведь в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по-прежнему нередки случаи проявления антисемитизма.

К примеру, в программу АдГ включено требование запретить забой скота и птицы по иудейскому ритуалу (этот способ предусматривает перерезание ножом трахеи и пищевода животного - Ред.), что осложнило бы жизнь многим евреям. Замглавы фракции АдГ в берлинском парламенте Бернд Пахаль (Bernd Pachal) на собрании представителей столичного района Марцан похвалил за "мудрую политику" начальника Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхарда Гейдриха (Reinhard Heydrich) - организатора Ванзейской конференции, посвященной "окончательному решению еврейского вопроса". А председатель земельной организации АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке (Björn Höcke) назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и призвал "развернуть политику памяти (в Германии - Ред.) на 180 градусов".

Все это - лишь несколько примеров скандальных антисемитских инцидентов, зафиксированных в последние годы. Тем не менее, именно АдГ стремится привлечь на свою сторону еврейских избирателей - на том основании, что партия уделяет особое внимание преступлениям антисемитского характера, совершаемых молодыми людьми арабского происхождения, а также выступает за ограничение иммиграции из мусульманских стран.

Почему антисемиты хотят дружить с евреями

Армин Лангер

Правопопулистские партии, выступающие в роли союзников еврейских общин, - далеко не новое явление, а общеевропейский феномен. Марин Ле Пен - лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение", которая до июня 2018 года носила название "Национальный фронт", - выражает симпатии лидеру партии "Ликуд", премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Лидер голландской правой Партии свободы Герт Вилдерс использует свои поездки в Израиль в тех же целях. Глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) утверждает, что его партия решительно выступает против проявлений ненависти к евреям. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приводит борьбу с антисемитизмом в качестве одного из аргументов в поддержку своей жесткой миграционной политики. Аналогичной стратегии придерживаются и другие правые партии - к примеру, Шведские демократы, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига Севера".

Целевая группа АдГ - не евреи

Впрочем, все маски рано или поздно слетают. Орбан уже несколько лет ведет кампанию против американского инвестора еврейского происхождения Джорджа Сороса, который финансирует различные правозащитные организации. Венгерский премьер обвиняет миллиардера в стремлении исламизировать христианскую Европу. В основе этой конспирологической теории лежит представление о евреях как о закулисных кукловодах, задающих тон в мировой политике. Лидер фракции АПС в австрийском парламенте Йоханн Гуденус также считает, что Сорос пытался щедро финансировать всевозможные процессы с целью смены власти в странах Восточной Европы.

Эта антисемитская теория заговора также упоминается на сайте Die Freie Welt - онлайн-платформы оппозиционной группы "Гражданская коалиция", которую, в свою очередь, возглавляет заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch).

Альянс между евреями и правыми популистами не сможет успешно функционировать в долгосрочной перспективе. Правые популисты выступают против антисемитизма только в том случае, если это помогает им в продвижении своей антимиграционной программы. Здесь дело вовсе не в евреях. Партия АдГ учредила еврейское объединение вовсе не потому, что ей было так важно заручиться поддержкой еврейских избирателей: для этого число евреев в Германии слишком мало. В действительности целевой группой АдГ являются представители других национальностей, которые хотят оправдать свой страх перед предполагаемым нашествием ислама на Европу страхами евреев перед антисемитизмом среди мусульман. Для АдГ евреи - всего лишь средство для достижения цели.

Евреи должны объединиться с другими нацменьшинствами

Если бы АдГ действительно делала ставку на борьбу с враждебностью по отношению к евреям, то ей также пришлось бы осудить антисемитизм как в своих собственных рядах, так и среди этнических немцев. Однако внимание партии сосредоточено исключительно на антисемитских преступлениях, совершаемых мигрантами.

Тем временем пристанище в АдГ нашли все традиционные враги евреев - начиная от сторонников антисемитских теорий заговора и заканчивая людьми, преуменьшающими значение Холокоста или вовсе его отрицающими. Поэтому евреи в Германии и Европе в целом ни в коем случае не должны примыкать к правым популистам, а наоборот - стремиться к союзу с другими маргинализованными меньшинствами, которым угрожают правые силы, - не в последнюю очередь, с мусульманами. Ведь инициативы, которые ставят под угрозу право нацменьшинств на свободу вероисповедания, - к примеру, требование АдГ запретить халяльный и кошерный забой животных - совсем скоро могут напрямую затронуть представителей как еврейской, так и мусульманской общин.

Автор: Армин Лангер, немецкий публицист, автор книги "Еврей в Нойкёльне - мой путь к мирному сосуществованию религий".

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева

