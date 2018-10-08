Комментарий: Для АдГ евреи - лишь средство для достижения цели

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" учредили внутрипартийную группу "Евреи в АдГ". Но евреи не должны поддаваться на этот трюк, пишет в гостевом комментарии для DW Армин Лангер.
"Евреи в АдГ"? На данный момент это звучит абсурдно, ведь в правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по-прежнему нередки случаи проявления антисемитизма.
К примеру, в программу АдГ включено требование запретить забой скота и птицы по иудейскому ритуалу (этот способ предусматривает перерезание ножом трахеи и пищевода животного - Ред.), что осложнило бы жизнь многим евреям. Замглавы фракции АдГ в берлинском парламенте Бернд Пахаль (Bernd Pachal) на собрании представителей столичного района Марцан похвалил за "мудрую политику" начальника Главного управления имперской безопасности (РСХА) Рейнхарда Гейдриха (Reinhard Heydrich) - организатора Ванзейской конференции, посвященной "окончательному решению еврейского вопроса". А председатель земельной организации АдГ в Тюрингии Бьорн Хёкке (Björn Höcke) назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и призвал "развернуть политику памяти (в Германии - Ред.) на 180 градусов".
Все это - лишь несколько примеров скандальных антисемитских инцидентов, зафиксированных в последние годы. Тем не менее, именно АдГ стремится привлечь на свою сторону еврейских избирателей - на том основании, что партия уделяет особое внимание преступлениям антисемитского характера, совершаемых молодыми людьми арабского происхождения, а также выступает за ограничение иммиграции из мусульманских стран.
Почему антисемиты хотят дружить с евреями
Правопопулистские партии, выступающие в роли союзников еврейских общин, - далеко не новое явление, а общеевропейский феномен. Марин Ле Пен - лидер французской правопопулистской партии "Национальное объединение", которая до июня 2018 года носила название "Национальный фронт", - выражает симпатии лидеру партии "Ликуд", премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Лидер голландской правой Партии свободы Герт Вилдерс использует свои поездки в Израиль в тех же целях. Глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) утверждает, что его партия решительно выступает против проявлений ненависти к евреям. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приводит борьбу с антисемитизмом в качестве одного из аргументов в поддержку своей жесткой миграционной политики. Аналогичной стратегии придерживаются и другие правые партии - к примеру, Шведские демократы, бельгийская партия "Фламандский интерес" и итальянская "Лига Севера".
Целевая группа АдГ - не евреи
Впрочем, все маски рано или поздно слетают. Орбан уже несколько лет ведет кампанию против американского инвестора еврейского происхождения Джорджа Сороса, который финансирует различные правозащитные организации. Венгерский премьер обвиняет миллиардера в стремлении исламизировать христианскую Европу. В основе этой конспирологической теории лежит представление о евреях как о закулисных кукловодах, задающих тон в мировой политике. Лидер фракции АПС в австрийском парламенте Йоханн Гуденус также считает, что Сорос пытался щедро финансировать всевозможные процессы с целью смены власти в странах Восточной Европы.
Эта антисемитская теория заговора также упоминается на сайте Die Freie Welt - онлайн-платформы оппозиционной группы "Гражданская коалиция", которую, в свою очередь, возглавляет заместитель председателя фракции АдГ в бундестаге Беатрикс фон Шторх (Beatrix von Storch).
Альянс между евреями и правыми популистами не сможет успешно функционировать в долгосрочной перспективе. Правые популисты выступают против антисемитизма только в том случае, если это помогает им в продвижении своей антимиграционной программы. Здесь дело вовсе не в евреях. Партия АдГ учредила еврейское объединение вовсе не потому, что ей было так важно заручиться поддержкой еврейских избирателей: для этого число евреев в Германии слишком мало. В действительности целевой группой АдГ являются представители других национальностей, которые хотят оправдать свой страх перед предполагаемым нашествием ислама на Европу страхами евреев перед антисемитизмом среди мусульман. Для АдГ евреи - всего лишь средство для достижения цели.
Евреи должны объединиться с другими нацменьшинствами
Если бы АдГ действительно делала ставку на борьбу с враждебностью по отношению к евреям, то ей также пришлось бы осудить антисемитизм как в своих собственных рядах, так и среди этнических немцев. Однако внимание партии сосредоточено исключительно на антисемитских преступлениях, совершаемых мигрантами.
Тем временем пристанище в АдГ нашли все традиционные враги евреев - начиная от сторонников антисемитских теорий заговора и заканчивая людьми, преуменьшающими значение Холокоста или вовсе его отрицающими. Поэтому евреи в Германии и Европе в целом ни в коем случае не должны примыкать к правым популистам, а наоборот - стремиться к союзу с другими маргинализованными меньшинствами, которым угрожают правые силы, - не в последнюю очередь, с мусульманами. Ведь инициативы, которые ставят под угрозу право нацменьшинств на свободу вероисповедания, - к примеру, требование АдГ запретить халяльный и кошерный забой животных - совсем скоро могут напрямую затронуть представителей как еврейской, так и мусульманской общин.
Автор: Армин Лангер, немецкий публицист, автор книги "Еврей в Нойкёльне - мой путь к мирному сосуществованию религий".
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