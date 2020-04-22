Комментарий: Демонтаж памятника Коневу и яд из Кремля

Российский агент под дипломатическим прикрытием якобы ввез в Чехию яд рицин и мог планировать отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и мэра чешской столицы Зденека Гржиба. Первого - за демонтаж памятника маршалу Коневу, второго - за изменение адреса российского посольства с площади Pod kaštany (Под каштанами) на площадь Бориса Немцова. Так утверждает комментатор чешского журнала Respekt со ссылкой на анонимные источники. Доказательств этой истории пока нет, и Кремль называет ее "уткой".

Почему есть люди, которые считают, что российские спецслужбы могут убить иностранного политика в качестве мести за перенос памятника, например, маршалу Коневу в Праге?

Роль маршала Конева в освобождении Праги

Даже карантин и закрытые границы не могут помешать Кремлю оказываться в центре международных скандалов, похожих на дело Петрова и Боширова - агентов, обвиненных британцами в попытке отравить бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Проблема не столь в пресловутой русофобии, о которой так любит рассуждать российский МИД, сколько в агрессивной внешней политике Кремля и его пропаганде.

Можно спорить о том, насколько обоснованным исторически было решение о переносе в музей памятника маршалу Коневу, который формально командовал советскими войсками, освобождавшими Чехословакию и Прагу от нацистов. Некоторые историки считают, что как раз к очищению чешской столицы от оккупантов советский маршал отношения практически не имеет - с этим еще до прихода Красной армии справились сами горожане и так называемые "власовцы".

Блатной жаргон российских дипломатов

Я, в свою очередь, думаю, что памятники, если они не увековечивают тиранов вроде Адольфа Гитлера или Иосифа Сталина, лучше вообще не трогать. Но реакция России на случившееся явно вышла за рамки адекватности. По просьбе министра обороны Сергея Шойгу российский Следственный комитет - явно перейдя границы своей компетенции - возбудил против пражских политиков уголовное дело. Некие, якобы связанные с организацией "Другая Россия" экстремисты, атаковали чешские диппредставительства в Москве и Санкт-Петербурге, а их действия не осудил никто из российских властей. Мэру Праги Гржибу, старосте района Прага-6 Колларжу и некоторым другим муниципальным советникам начали приходить по соцсетям и на почту угрозы. В социальных медиа, особенно в русскоязычном сегменте, поднялась буря - и "тролли", а за ними и возбужденные россияне объявили всех чехов скопом неонацистами.

Российские телеканалы не только запустили свои традиционные ток-шоу. В условиях карантина у них нет сейчас съемочных групп в Чехии, тем не менее они массово начали делать интервью и репортажи из Праги. Попутно привычно создавая фальшивые новости и даже фальшивых людей, конечно, пророссийских. Ну и разумеется пошли нескончаемым потоком угрожающие официальные заявления и ноты.

В общем, человек, слабо знакомый с тем, как работает российская машина пропаганды, не следивший за тем, как российские дипломаты начали использовать в своих заявлениях блатной жаргон, мог на одном только этом основании решить, что жизни и здоровью пражского мэра и правда всерьез угрожают.

Кремль во власти репутации

И вот уже почти не важно, существовал ли действительно "гость из России" с чемоданом, полным рицина. Пытался ли он посмотреть на шпиль собора святого Вита в Пражском граде, как агенты Петров и Боширов в Солсбери? Кстати, наверняка нет, можно сразу ответить - ведь в Граде резиденция не мэра города, а президента Чехии, большого друга России Милоша Земана.

Вполне достаточно того, что еще до предоставления каких-либо доказательств находится немало людей, готовых поверить в существование российского киллера-дипломата, разгуливающего по Европе с чемоданом полным смертельного яда - рицина, которым пользовалась еще советская разведка и ее социалистические коллеги из стран "народной демократии". Это прекрасно характеризует актуальную репутацию российских дипломатов, российских спецслужб и собственно российских властей. И эта репутация все чаще становится и репутацией страны в целом.

Школа кремлевской русофобии

Можно годами талдычить о том, что "российской пропаганды" не существует - есть только "кремлевская". Что власть в нормальной стране удерживают не вполне нормальные - судя по их действиям - люди, а остальные-то россияне "в себе". Но потом появляется новость про дипломата с "ядовитым чемоданом" и "группах российских разведчиков", двинувшихся в Европу во время кризиса, вызванного COVID-19, и здравые аргументы уже никто не хочет слушать.

И это потому, что нельзя одной рукой бороться за то, что Кремль считает "исторической правдой", другой - фальсифицировать новости, а третьей, "секретной", подписывать секретные приказы по устранению противников российского режима в Европе, как это было, по версии следствия, в Солсбери, Берлине, Софии, а теперь вот, как нас убеждают, едва не случилось и в Праге.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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