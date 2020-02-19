Комментарий: Дело ЮКОСа - Москва долгам не верит

Россия проиграла апелляционный суд в Гааге. Он вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Решение нижестоящего суда отменено, и Российская Федерация снова должна выплатить 50 млрд долларов. Почему отбирали ЮКОС конкретные люди, а должна вся страна, и сможет ли Россия когда-нибудь вылезти из подобных "политических" долгов?

Дело о 50 миллиардах

Ничего нового суд на этот раз не присудил. Еще в 2014 году этот спор был проигран Москвой в Международной Постоянной палате третейского суда в Гааге. В соответствии с ее решением, российские власти незаконно экспроприировали крупнейшую на тот момент нефтяную компанию страны. Судить Россию в Гааге стало возможно потому, что ранее она подписала - хотя и не ратифицировала - договор к Энергетической хартии, защищающий права инвесторов.

Иван Преображенский

Несколько стран, в их числе Франция и Бельгия, признали решение третейского суда и начали оказывать акционерам помощь в поиске и наложении ареста на имущество Российской Федерации, в том числе ее крупнейших госкомпаний и медийных холдингов.

Но в 2016 году окружной суд Гааги постановил, что арбитраж не мог рассматривать иск к России, потому что она договор подписала, но не ратифицировала. Новым судебным постановлением это противоречие устранено, и Кремль оказывается по-прежнему должен 50 млрд долларов.

Россия имеет право обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. В Минюсте РФ сразу же заявили о намерении оспорить решение суда, указав, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами. Однако, по мнению юристов, шансы Москвы добиться пересмотра дела в Верховном суде Нидерландов невелики.

Россия - вечный должник

Тут стоит заметить, что у России регулярные проблемы с международными судами и арбитражами. Весь 2019 год прошел под знаком судебных препирательств с Украиной. В итоге, "Газпром" их также проиграл и выплатил почти 3 млрд долларов украинскому "Нафтогазу". И это, надо заметить, не последний и не единственный иск с украинской стороны - возможны и новые поражения, например, по имуществу, захваченному в аннексированном Крыму.

Впрочем, России и без них нелегко. Неправовой подход к решению споров, применяемый при Владимире Путине внутри страны, отражается естественным образом на ее способности защищать свои интересы в судах и арбитражах за границей. Получается, что не успели рассчитаться по части спорных долгов с Украиной, как вновь всплывает ЮКОС. Закончится ЮКОС - начнется что-то еще.

И каждый раз политическая репутация в таких делах работает против Кремля. Даже если, как это было в окружном суде в Гааге в 2016 году, подобные решения удается пересмотреть, в конце концов они ухудшают репутацию страны и не приносят окончательной защиты.

Удар с тыла по кремлевской пропаганде

Стоит отметить, что ЕС давно недоволен слишком активным поведением российских пропагандистских медиа, таких как RT и "Спутник". Отдельные страны, вроде Великобритании, направляют им предупреждения и грозят запретом на вещание. В других, например во Франции, первые лица отказываются с ними общаться, как это делал президент Эмманюэль Макрон, прямо говоря, что не считают их средствами массовой информации, а их сотрудников - журналистами.

Решение этой проблемы может стать побочным эффектом нового судебного постановления. Разумеется, если акционеры ЮКОСа захотят следовать той же схеме по поиску и аресту российского зарубежного имущества, которую они использовали в 2014 году. Тогда они успели арестовать имущество и счета Russia Today и ее дочерних медиа во Франции, где российское пропагандистское медиа в ту пору только разворачивало свою работу. Теперь вещание развернуто, и не только во Франции.

Причем не исключено, что за пять лет российские пропагандисты - хоть адвокаты, проигравшие дело в суде в Гааге и утверждают обратное - так и не предприняли юридических мер для того, чтобы их счета и имущество нельзя было в ЕС отнести к зарубежному российскому имуществу. Так что они, наряду с такими лакомыми кусками, как имущество "Газпрома", включая в теории даже инфраструктуру для газопровода "Северный поток-2", теперь под ударом.

Заплатим все

После очередного решения суда в Гааге можно прямо утверждать, что глава госкомпании "Роснефть" Игорь Сечин управляет экспроприированным, то есть, говоря актуальным российским языком, "отжатым" у акционеров ЮКОСа имуществом. Этот факт установлен судом.

И почти каждый человек в ближнем кругу Владимира Путина может сказать о себе то же самое. "Отжав" у частного бизнеса "заводы, газеты, пароходы", эти люди не забрали их формально юридически себе, превратили в госсобственность, у которой они формально только управляющие.

Поэтому ответчиком по искам об этих незаконных экспроприациях выступает вся Российская Федерация. Именно мы, рядовые налогоплательщики, будем оплачивать из своего кармана долг перед акционерами ЮКОСа, а равно, за счет повышения тарифов на газ, даже долги "Газпрома" перед Украиной.

Причем если даже "эффективные менеджеры" из окружения Владимира Путина приватизируют госсобственность за копейки, продав ее самим себе, то они разбогатеют, а мы богаче не станем. Ведь долги останутся на стране. Причем на десятилетия - платить придется в том случае, если в стране сменится правящий режим.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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