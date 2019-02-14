Комментарий: Дело Гандзюк - разменная монета в политической борьбе

Поздно ночью 15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера - 17 дней ареста с правом внесения залога. Генеральная прокуратура Украины обвиняет бывшего соратника Юлии Тимошенко в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Сам Мангер говорит о причастности к убийству генерала СБУ Даниила Доценко. В умелых руках политтехнологов Петра Порошенко арест Мангера может существенно понизить президентский рейтинг Юлии Тимошенко, а дело Гандзюк превратить в разменную монету политической борьбы.

Кого подозревают в убийстве Гандзюк

История погибшей Екатерины Гандзюк это - история о той реальности, в которой сейчас оказались активисты в регионах. Запугивание, расстрелы, обливание серной кислотой (как это было в случае с Гандзюк), уголовное преследование - вот далеко не полный перечень того, в чем активисты обвиняют местную власть не только в Херсоне, но и в Николаеве, в Одессе и других городах страны. За последние полтора года по всей Украине было совершено более 40 нападений на общественных активистов, большинство из которых до сих пор не расследованы.

Сергей Руденко

Жестокое нападение на Гандзюк 31 июля 2018 года, которое, по данным Генеральной прокуратуры, обошлось заказчикам в 5600 долларов, поражает своим цинизмом. Пятеро участников АТО, имеющие боевые награды, среди белого дня расправились с 34-летней женщиной, облив ее серной кислотой. Ожоги оказались смертельными - Екатерина умерла через несколько месяцев.

Среди подозреваемых в организации этого жуткого преступления оказался глава Херсонского областного совета Владислав Мангер. Еще двоих - главу областной госадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Владимира Рыщука отец Екатерины называет в числе тех, кто мог быть причастен к расправе над его дочерью. Первый до недавних пор был членом "Батькивщины" Юлии Тимошенко, двое других - представители "Блока Петра Порошенко".

Сам же Мангер на суде заявил о причастности к убийству Гандзюк и генерала СБУ Даниила Доценко, который сейчас является одним из руководителей центрального аппарата спецслужбы, подчиняющейся непосредственно президенту Порошенко. Именно с Доценко, как утверждает глава облсовета, и сотрудничала Екатерина Гандзюк.

Генпрокуратура, во главе которой стоит ближайший соратник Порошенко - Юрий Луценко, предъявила подозрение только Владиславу Мангеру. Членов "Блока Петра Порошенко" пока никто не трогает. СБУ отрицает причастность Доценко и убийству. Хотя, надо сказать, что в том же Херсоне, судя по информации активистов, партийцы "Батькивщины" и "Блока Петра Порошенко" прекрасно находят между собой общий язык. Там, где существуют бизнес-интересы, партийная символика имеет достаточно условное значение. Но только до тех пор, пока это не касается большой игры.

Арест Мангера - удар по Юлии Тимошенко

Арест Мангера сейчас выглядит, прежде всего, как удар по Юлии Тимошенко. Возглавляемая ею партия "Батькивщина" сначала встала на защиту главы Херсонского облсовета, а затем поспешно его исключила из своих рядов. Но чем бы ни завершилось это дело, Тимошенко, очевидно, у части избирателей будет ассоциироваться с убийством Екатерины Гандзюк. Сама Юлия Владимировна называет это дело против Мангера "беспределом". Докажут его вину или нет, для политического процесса не так уж и важно. Ведь логическая цепочка - "Убийство Гандзюк-Мангер-Тимошенко" уже выстроена.

Нечто подобное уже происходило в 2009 году, когда Юлия Тимошенко впервые баллотировалась на пост президента Украины. Тогда с помощью СМИ был раскручен так называемый "педофильский скандал". Троих народных депутатов Украины - соратников Юлии Владимировны обвинили в развращении малолетних детей. Одним из фигурантов этой истории был, кстати, и нынешний политтехнолог Порошенко - Виктор Уколов. Тогда этот громкий скандал лопнул как мыльный пузырь. Но результат "черными" технологами был достигнут - Тимошенко проиграла президентские выборы.

Вину Мангера теперь должен доказать суд. Но в этом деле важна одна деталь. Информация о возможной причастности главы Херсонского облсовета и выше упомянутых руководителей региона к убийству Гандзюк появилась еще осенью 2018 года. В декабре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что знает заказчиков убийства херсонской активистки. Вопрос: "Кто заказал Катю Гандзюк?" публично ставили Петру Порошенко и Юлии Тимошенко друзья и соратники погибшей Екатерины.

Но ответ пришел только через полгода от генерального прокурора, подтвердившего подозрения только в отношении Владислава Мангера. Если бы Луценко был по-настоящему политически беспристрастен, вопросов никаких бы не возникало. Но в условиях, когда генпрокурор ведет публичную агитацию за Порошенко как кандидата в президенты, арест Мангера выглядит не иначе, как попытка понизить шансы Тимошенко быть избранной президентом Украины.

Кто заказал Георгия Гонгадзе?

Как скоро мы получим, и получим ли вообще ответ на вопрос, кто заказал убийство Екатерины Гандзюк, вряд ли кто-то знает. Но следует напомнить, что за прошедшие 18 лет генеральная прокуратура так и не смогла ответить на вопрос, по чьей указке был убит Георгий Гонгадзе.

Сотни экспертиз, записи майора Николая Мельниченко, суд над убийцей журналиста не привели на скамью подсудимых заказчика этого жуткого преступления. По иронии судьбы именно нынешний генпрокурор Юрий Луценко в начале 2000-х был одним из организаторов акции "Украина без Кучмы", которая развернулась после убийства Гонгадзе. Но даже оказавшись в кресле главного прокурора страны, Юрий Витальевич так и не смог четко назвать имя заказчика убийства журналиста.

Кто-то мне скажет, мол, время сейчас не то - общественность не даст следствию "заговорить" дело Гандзюк. Возможно, это и так. Но и надеяться, что при нынешней власти, частью которой остаются возможные заказчики убийства херсонской активистки, будут расставлены все точки над "і", к сожалению, пока не приходится. Для того, чтобы получить ответ на вопрос - "Кто заказал Катю Гандзюк?" нужны иные прокуроры, для которых президентские выборы это - не вопрос жизни и смерти. Прокуроры, которые способны наконец-то дать ответ и на вопрос, кто заказал Георгия Гонгадзе.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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