Комментарий: Действительно ли евреям в ФРГ безопаснее быть невидимыми?

То, что именно уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом советует евреям не носить кипу, - скандал. Но если он прав, то в немецком обществе большие проблемы, считает Мишель Фридман.
Что за откровение! Что за признание в банкротстве системы! И что за чудовищный вывод! Уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Федеральной республики Германия (Феликс Кляйн. - Ред.) говорит: "Я не могу рекомендовать евреям носить кипу в любое время и в любом месте Германии".
И если додумать до конца его мысль, она звучит следующим образом: склонность к насилию в отношении евреев в Германии - как психологическое разжигание ненависти, так и физические нападения - настолько велика, что евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности, выходя на улицы в кипе. И поэтому им стоит снять кипу.
На самом деле единственной правильной реакцией на эту ситуацию были бы следующая: мы будем бороться с ненавистью и теми, кто ее разжигает, до тех пор, пока евреям не придется снимать кипу перед выходом на улицу!
Есть ли будущее у еврейской жизни в Германии?
Статья 4 Основного закона Германии гарантирует свободу вероисповедания, то есть, возможность для всех верующих выражать публично свою принадлежность к их религии. Никому в ФРГ не придет в голову советовать христианам снять с шеи крест. И поэтому тем более удивительным - но одновременно с этим и разоблачающим - выглядит совет евреям не носить кипу.
Если развивать эту мысль дальше, то следующим шагом может стать совет прикрывать от посторонних глаз магендавид на шее - да и вообще отказаться от всех символов, по которым можно узнать еврея. Действительно ли я должен посоветовать моим детям в будущем скрывать свою еврейскую идентичность, не проявляя ее на публике? Если последовать совету Феликса Кляйна, тогда неясно, смогут ли евреи в Германии жить, не таясь. Стать невидимым, судя по всему, безопаснее. Теперь быть евреем в Германии можно лишь за закрытыми дверями? В этом случае у еврейской жизни в Германии больше нет будущего.
Если диагноз Феликса Кляйна верен, он говорит о том, что в последние десятилетия в стране произошло крайне мало событий, способных улучшить общественный климат до такой степени, чтобы антисемитизм- и в целом ненависть к представителям любых меньшинств в Германии - превратился бы в ничтожно малую величину. Впервые после победы над Гитлером и с момента основания ФРГ в стране есть партия с антисемитским и расистским нарративом, извращающая идеи и преуменьшающая преступления нацизма, и при этом набравшая в бундестаге и во всех земельных парламентах более десяти процентов голосов! (Речь идет о правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). - Ред.).
Говоря проще, лидеры этой партии пытаются преуменьшить злодеяния Гитлера и роль "третьего рейха", не боятся разжигать ненависть и желают, чтобы в Германии воцарился альтернативный вариант демократии. Волки в овечьей шкуре, наконец-то, проявили свою истинную сущность в бундестаге! Те, кто сегодня голосуют за эту партию, не могут оправдывать свой выбор протестными настроениями - они превращаются в соучастников.
Несостоятельность политических институтов
Если диагноз Феликса Кляйна верен, он означает, что на протяжении многих лет в стране были несостоятельными и политические институты. "Это необходимо уничтожить в зародыше", - стандартная фраза, которую немецкие политики произносят на протяжении десятилетий, когда речь заходит об антисемитизме. В действительности все уже давно зашло слишком далеко.
Слишком долго слишком многие не замечали зародыша. Слишком долго слишком многие не реагировали на зародыш и не вели общественно-политических дебатов. Каждому необходимо взглянуть на себя в зеркало - и увидеть себя в офисе, в семье, в различных клубах и ассоциациях. Как часто шуточки о евреях, которые отпускал шеф на работе, отец семейства, председатель ассоциации, пропускались мимо ушей и оставались без должной реакции? Тот, кто не реагировал с самого начала, теперь тоже становится соучастником. И меняет при этом собственную систему координат.
"Достоинство человека неприкосновенно", - об этом гласит первая статья Основного закона. Но, похоже, евреи в Германии больше не могут с полной уверенностью на это рассчитывать. Тот, кто успокаивает себя привычными рассуждениями о том, что отныне полиция и Генпрокуратура должны более чутко на это реагировать, тот, кто говорит: "Мы все в один из дней проявим солидарность, выйдя на улицы в кипе" (а как насчет всех остальных дней?), тот, кто ссылается на замечательную речь президента ФРГ, в которой говорится о необходимости борьбы с антисемитизмом, - тот так и не понял, что всего этого уже недостаточно.
В стране сложилась серьезная ситуация. И если евреи, внешний вид которых выдает их религиозную принадлежность, действительно больше не могут чувствовать себя в безопасности, живя нормальной жизнью, это означает, что в ФРГ настал кризис демократии.
Автор: Мишель Фридман - немецкий юрист, публицист и телеведущий. Он преподает имущественное право и медиаправо во Франкфуртском университете прикладных наук и ведет две телепередачи на Deutsche Welle: "Conflict Zone" и "Auf ein Wort... mit Michel Friedman".
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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