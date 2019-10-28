Комментарий: Давление на интернет в РФ идет под флагом борьбы с наркотиками

Власти России не знают, что делать с интернетом, поэтому выдумывают все новые и новые репрессивные законы. Впрочем, с каждым разом пугают они все меньше, считает Александр Плющев.
Владимир Путин поручил правительству ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Эта инициатива нашла живой отклик у депутатов Госдумы и сенаторов, которые обычно сами выступают застрельщиками таких законов. Кто бы ни был инициатором на этот раз, вряд ли стоит ждать, что применение нового закона нанесет серьезный удар по распространению наркотиков. Как показывает опыт предыдущих ограничений подобного рода, преследовать будут тех, кто к наркотикам никакого отношения не имеет, но при этом так или иначе критикует власти.
Интернет как отягчающее обстоятельство
Российские власти рассматривают интернет как мощное отягчающее обстоятельство. Наказание за пропаганду наркотиков - вне зависимости от среды ее распространения - существует и сейчас, оно административное и предусматривает штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до миллиона - для юридичеких.
Сенатор Андрей Клишас, едва услышав о предложении Путина, тут же предложил сажать лет на пятнадцать. В результате за одно и то же, по сути, деяние можно будет пострадать как совершенно незначительно, так и намного серьезнее - разница только в том, использует ли злоумышленник интернет или нет.
Банально напоминать, что при существующей российской правоприменительной практике под угрозой уголовного наказания может оказаться любое лицо, упомянувшее наркотики. Достаточно вспомнить печально известную 282-ю статью УК, ставшую невероятно эффективным инструментом для массовой штамповки уголовных дел за экстремизм или демонстрацию какой-нибудь запрещенной символики. Размах той волны репрессий произвел впечатление на никогда не отличавшееся гуманностью государство: статью пришлось частично декриминализовать.
Власти РФ идут проверенным путем
Нет ни одного повода надеяться, что в нынешнем случае ситуация будет развиваться по-другому: президент пообещал МВД выдать денег на увеличение штата сотрудников, которые будут отыскивать в интернете наркотическую пропаганду, а уж самое широкое толкование этого термина, как обычно, не заставит себя ждать. Очевидно, отыскивать преступления в интернете - самое приятное занятие для сотрудников правоохранительных органов. Столь же очевидно, что от ограничения или, скорее, запрещения обсуждать тему наркотиков (как и чего бы то ни было другого) общество только проигрывает.
Позиция критиков репрессивных законов традиционно уязвима. То ты становишься вольным или невольным участником педофильского лобби, то экстремистом и чуть ли не террористом, то оправдывающим и реабилитирующим нацизм. А теперь любого, выступающего против новых инициатив Путина, можно записать, как минимум, в пособники наркобаронов. Впрочем, эта с небольшими вариациями повторяющаяся дискуссия бесперспективна: если инициатива исходит от президента, а в деле - законодательные киборги вроде Клишаса, то шансов на то, что закон принят не будет, просто нет.
Да и к чему это обсуждать, если и так очевидно - самой по себе проблемой распространения наркотиков государство заниматься не особенно хочет, а некоторые функционеры этого государства - прямые участники наркооборота. Запрещенные вещества - удобный инструмент для фабрикации уголовных дел, что мы отлично видели на примере дела Ивана Голунова.
Кстати, его расследование оказалось настолько затруднительным, что за подкинутые Голунову наркотики спустя почти полгода после происшедшего так никто и не был привлечен к уголовной ответственности или хотя бы для приличия обвинен либо признан подозреваемым. Еще одна немного подзабытая уже история - о перевозке наркотиков чемоданами в дипломатической почте из Аргентины - тоже наглядно показывает истинное отношение российских властей к проблеме.
Растерянность российских властей
Запретительных законов в интернете стало уже столько, что можно одновременно попасть под действие сразу нескольких. Например, если в какой-нибудь соцсети порассуждать о том, что употребляют люди, когда придумывают разные ограничительные законы в интернете, то пришить могут как оскорбление власти, так и пропаганду наркотиков. А может, и оба страшных преступления сразу. О предложении президента придавить интернет еще с одной стороны вообще не упомянули в вечерних теленовостях. И правильно, зачем оставшимся телезрителям лишний раз напоминать об интернете, в котором какая-никакая свобода до сих пор есть.
Похоже, что власти в России в полной растерянности насчет Сети: влияние этой не очень-то поддающейся попыткам регулирования среды все растет, а полностью подконтрольного телевидения - падает. Пытаться блокировать - бессмысленно, отключать - опасно, а использовать в своих целях получается плохо. Остается изображать бурную деятельность и запугивать пользователей, но с каждым разом выходит все менее убедительно.
Во многом это война "старых" против "молодых" - речь в данном случае не о возрасте, а о менталитете. Тех, кто считает, что "интернет зародился как проект ЦРУ, так и развивается", против обычных современных здравомыслящих людей.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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