Комментарий: Давление на интернет в РФ идет под флагом борьбы с наркотиками

Владимир Путин поручил правительству ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Эта инициатива нашла живой отклик у депутатов Госдумы и сенаторов, которые обычно сами выступают застрельщиками таких законов. Кто бы ни был инициатором на этот раз, вряд ли стоит ждать, что применение нового закона нанесет серьезный удар по распространению наркотиков. Как показывает опыт предыдущих ограничений подобного рода, преследовать будут тех, кто к наркотикам никакого отношения не имеет, но при этом так или иначе критикует власти.

Интернет как отягчающее обстоятельство

Российские власти рассматривают интернет как мощное отягчающее обстоятельство. Наказание за пропаганду наркотиков - вне зависимости от среды ее распространения - существует и сейчас, оно административное и предусматривает штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до миллиона - для юридичеких.

Александр Плющев

Сенатор Андрей Клишас, едва услышав о предложении Путина, тут же предложил сажать лет на пятнадцать. В результате за одно и то же, по сути, деяние можно будет пострадать как совершенно незначительно, так и намного серьезнее - разница только в том, использует ли злоумышленник интернет или нет.

Банально напоминать, что при существующей российской правоприменительной практике под угрозой уголовного наказания может оказаться любое лицо, упомянувшее наркотики. Достаточно вспомнить печально известную 282-ю статью УК, ставшую невероятно эффективным инструментом для массовой штамповки уголовных дел за экстремизм или демонстрацию какой-нибудь запрещенной символики. Размах той волны репрессий произвел впечатление на никогда не отличавшееся гуманностью государство: статью пришлось частично декриминализовать.

Власти РФ идут проверенным путем

Нет ни одного повода надеяться, что в нынешнем случае ситуация будет развиваться по-другому: президент пообещал МВД выдать денег на увеличение штата сотрудников, которые будут отыскивать в интернете наркотическую пропаганду, а уж самое широкое толкование этого термина, как обычно, не заставит себя ждать. Очевидно, отыскивать преступления в интернете - самое приятное занятие для сотрудников правоохранительных органов. Столь же очевидно, что от ограничения или, скорее, запрещения обсуждать тему наркотиков (как и чего бы то ни было другого) общество только проигрывает.

Позиция критиков репрессивных законов традиционно уязвима. То ты становишься вольным или невольным участником педофильского лобби, то экстремистом и чуть ли не террористом, то оправдывающим и реабилитирующим нацизм. А теперь любого, выступающего против новых инициатив Путина, можно записать, как минимум, в пособники наркобаронов. Впрочем, эта с небольшими вариациями повторяющаяся дискуссия бесперспективна: если инициатива исходит от президента, а в деле - законодательные киборги вроде Клишаса, то шансов на то, что закон принят не будет, просто нет.

Да и к чему это обсуждать, если и так очевидно - самой по себе проблемой распространения наркотиков государство заниматься не особенно хочет, а некоторые функционеры этого государства - прямые участники наркооборота. Запрещенные вещества - удобный инструмент для фабрикации уголовных дел, что мы отлично видели на примере дела Ивана Голунова.

Кстати, его расследование оказалось настолько затруднительным, что за подкинутые Голунову наркотики спустя почти полгода после происшедшего так никто и не был привлечен к уголовной ответственности или хотя бы для приличия обвинен либо признан подозреваемым. Еще одна немного подзабытая уже история - о перевозке наркотиков чемоданами в дипломатической почте из Аргентины - тоже наглядно показывает истинное отношение российских властей к проблеме.

Растерянность российских властей

Запретительных законов в интернете стало уже столько, что можно одновременно попасть под действие сразу нескольких. Например, если в какой-нибудь соцсети порассуждать о том, что употребляют люди, когда придумывают разные ограничительные законы в интернете, то пришить могут как оскорбление власти, так и пропаганду наркотиков. А может, и оба страшных преступления сразу. О предложении президента придавить интернет еще с одной стороны вообще не упомянули в вечерних теленовостях. И правильно, зачем оставшимся телезрителям лишний раз напоминать об интернете, в котором какая-никакая свобода до сих пор есть.

Похоже, что власти в России в полной растерянности насчет Сети: влияние этой не очень-то поддающейся попыткам регулирования среды все растет, а полностью подконтрольного телевидения - падает. Пытаться блокировать - бессмысленно, отключать - опасно, а использовать в своих целях получается плохо. Остается изображать бурную деятельность и запугивать пользователей, но с каждым разом выходит все менее убедительно.



Во многом это война "старых" против "молодых" - речь в данном случае не о возрасте, а о менталитете. Тех, кто считает, что "интернет зародился как проект ЦРУ, так и развивается", против обычных современных здравомыслящих людей.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

_____________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

