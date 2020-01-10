Комментарий: "Гражданская инициатива" больше не нужна Кремлю

Во вторник, 14 января, Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о приостановке на три месяца деятельности партии Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива". Решение суда едва ли можно считать неожиданным, но от этого оно не перестает быть возмутительным и демонстрирующим всю фальшивость современной российской многопартийности. Наблюдатели полагают, что временная приостановка деятельности партии Дмитрия Гудкова и Андрея Нечаева - это серьезная заявка на ее последующую ликвидацию.

История одной либеральной партии

Нельзя сказать, что либеральная партия "Гражданская инициатива" (она переименовала себя в "Партию перемен", но это решение так и не было утверждено министерством юстиции) - это авангард российской оппозиции и самая опасная для власти политическая структура. Именно от этой партии выдвигалась в президенты Ксения Собчак, что, с учетом неприглядной роли Собчак в российской политике, не красит и ее бывших однопартийцев.

Федор Крашенинников

Впрочем, в последнее время партия больше ассоциировалась с Дмитрием Гудковым, которого однопартийцы считают своим руководителем, и основателем партии - бывшим министром экономики в правительства Егора Гайдара Андреем Нечаевым. Несмотря на то, что в 2018 году выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата на президентских выборах, Минюст поставил под сомнение проведение того самого съезда партии, где Собчак была выдвинута: по мнению ведомства, происшедшее тогда переизбрание Андрея Нечаева было неправомерным.

Всего у Минюста три претензии к партии, и все они выглядят откровенными придирками с заранее намеченным итогом: сколько бы партийцы ни пытались что-то исправить, донося документы вплоть до 25 декабря прошлого года, позиция властей не поменялась, и Верховный суд ее поддержал. Деятельность "Гражданской инициативы" приостановлена, что ставит под вопрос перспективы ее участия в предстоящих выборах и создает все предпосылки для ликвидации.

"Управляемая демократия" во всей красе

Реальные проблемы партии Гудкова вовсе не в том, что какие-то бумажки были не так оформлены, а в том только, что в Кремле считают Гудкова недостаточно благонадежным, чтобы допускать к участию в выборах и вообще оставлять его и его партию в системной политике.

Особенно цинично выглядит фактическое уничтожение давно существующей и даже участвовавшей в президентских выборах партии на фоне анонсированного появления на политической сцене России новых партий, спешно сколачиваемых при явном кураторстве президентской администрацией. Прежде всего, речь идет о проекте "За правду" одиозного писателя-пропагандиста Захара Прилепина и пресловутой "Партии прямой демократии", появление которой анонсировал один из видных деятелей игровой индустрии, создатель стратегии World of Tanks Вячеслав Макаров.

Вся эта некрасивая возня на старте нового электорального сезона в очередной раз доказывает, что демократия в современной России является имитационной, а деятельность допущенных к легальному существованию партий зависит исключительно от того, нужны ли они исполнительной власти или нет. Неприглядная роль Верховного суда во всей этой истории в очередной раз демонстрирует нерушимую связь исполнительной и судебной власти в современной России: решение суда очевидным образом политизировано, но самих судей это традиционно ничуть не смущает.

Борьба с "умным голосованием"

Не секрет, что главной проблемой Кремля в новом выборном цикле стало "умное голосование" - то есть схема, согласно которой в каждом конкретном случае выбирается наименее удобный для властей и наиболее проходной кандидат или партийный список и вокруг него консолидируются все несогласные. При таком подходе понятна и неприемлемость Дмитрия Гудкова и его партии для властей: несмотря на ряд тактических разногласий с Навальным, потенциально "Партия перемен" могла стать важным звеном в этой стратегии.

Говоря прямо, сама готовность взаимодействовать с несистемной оппозицией, продемонстрированная Гудковым в предыдущем электоральном цикле, может стать для его партии смертным приговором. К выборам в России допускаются только силы, последовательно отрицающие саму возможность такого взаимодействия и готовые ругать того же Навального и бесконечно отрекаться от него - как, например, "Яблоко" в его нынешнем виде.

Единственное противоядие "умному голосованию", придуманное в Кремле, - сделать так, чтобы все кандидаты и партийные списки были абсолютно лояльны власти и токсичны для протестного голосования. Как показал пример выборов в Мосгордуму, призыв даже в тактических целях голосовать за коммунистов смутил очень многих и в некоторых случаях позволил нейтрализовать действие "умного голосования".

Но если отдельных кандидатов, вокруг которых намечается протестная консолидация, можно снимать с выборов буквально накануне голосования, то по партиям решения надо принимать заранее. Что мы и наблюдаем: к моменту выдвижения партийных списков на политическом поле должны остаться только заведомо удобные Кремлю и токсичные для критиков режима партии. Или партии, руководство которых будет готово снять свой список с выборов сразу же после того, как голосовать за него призовет Навальный.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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