 Комментарий: ″Гражданская инициатива″ больше не нужна Кремлю | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.01.2020

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Мнения

Комментарий: "Гражданская инициатива" больше не нужна Кремлю

В начале нового электорального цикла власти России озабочены зачисткой системной политики от ненадежных партий. Цель - помешать "умному голосованию", считает Федор Крашенинников.

Дмитрий Гудков на съезде Партии перемен, июнь 2018 года

Дмитрий Гудков на съезде "Партии перемен", июнь 2018 года

Во вторник, 14 января, Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о приостановке на три месяца деятельности партии Дмитрия Гудкова "Гражданская инициатива". Решение суда едва ли можно считать неожиданным, но от этого оно не перестает быть возмутительным и демонстрирующим всю фальшивость современной российской многопартийности. Наблюдатели полагают, что временная приостановка деятельности партии Дмитрия Гудкова и Андрея Нечаева - это серьезная заявка на ее последующую ликвидацию.

История одной либеральной партии

Нельзя сказать, что либеральная партия "Гражданская инициатива" (она переименовала себя в "Партию перемен", но это решение так и не было утверждено министерством юстиции) - это авангард российской оппозиции и самая опасная для власти политическая структура. Именно от этой партии выдвигалась в президенты Ксения Собчак, что, с учетом неприглядной роли Собчак в российской политике, не красит и ее бывших однопартийцев.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Впрочем, в последнее время партия больше ассоциировалась с Дмитрием Гудковым, которого однопартийцы считают своим руководителем, и основателем партии - бывшим министром экономики в правительства Егора Гайдара Андреем Нечаевым. Несмотря на то, что в 2018 году выдвинутая "Гражданской инициативой" Ксения Собчак была зарегистрирована в качестве кандидата на президентских выборах, Минюст поставил под сомнение проведение того самого съезда партии, где Собчак была выдвинута: по мнению ведомства, происшедшее тогда переизбрание Андрея Нечаева было неправомерным.

Всего у Минюста три претензии к партии, и все они выглядят откровенными придирками с заранее намеченным итогом: сколько бы партийцы ни пытались что-то исправить, донося документы вплоть до 25 декабря прошлого года, позиция властей не поменялась, и Верховный суд ее поддержал. Деятельность "Гражданской инициативы" приостановлена, что ставит под вопрос перспективы ее участия в предстоящих выборах и создает все предпосылки для ликвидации.

"Управляемая демократия" во всей красе

Реальные проблемы партии Гудкова вовсе не в том, что какие-то бумажки были не так оформлены, а в том только, что в Кремле считают Гудкова недостаточно благонадежным, чтобы допускать к участию в выборах и вообще оставлять его и его партию в системной политике.

Особенно цинично выглядит фактическое уничтожение давно существующей и даже участвовавшей в президентских выборах партии на фоне анонсированного появления на политической сцене России новых партий, спешно сколачиваемых при явном кураторстве президентской администрацией. Прежде всего, речь идет о проекте "За правду" одиозного писателя-пропагандиста Захара Прилепина и пресловутой "Партии прямой демократии", появление которой анонсировал один из видных деятелей игровой индустрии, создатель стратегии World of Tanks Вячеслав Макаров.

Вся эта некрасивая возня на старте нового электорального сезона в очередной раз доказывает, что демократия в современной России является имитационной, а деятельность допущенных к легальному существованию партий зависит исключительно от того, нужны ли они исполнительной власти или нет. Неприглядная роль Верховного суда во всей этой истории в очередной раз демонстрирует нерушимую связь исполнительной и судебной власти в современной России: решение суда очевидным образом политизировано, но самих судей это традиционно ничуть не смущает.

Борьба с "умным голосованием"

Не секрет, что главной проблемой Кремля в новом выборном цикле стало "умное голосование" - то есть схема, согласно которой в каждом конкретном случае выбирается наименее удобный для властей и наиболее проходной кандидат или партийный список и вокруг него консолидируются все несогласные. При таком подходе понятна и неприемлемость Дмитрия Гудкова и его партии для властей: несмотря на ряд тактических разногласий с Навальным, потенциально "Партия перемен" могла стать важным звеном в этой стратегии.

Контекст

Следующим шагом станет ликвидация "Гражданской инициативы", уверен ее председатель Дмитрий Гудков.

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Говоря прямо, сама готовность взаимодействовать с несистемной оппозицией, продемонстрированная Гудковым в предыдущем электоральном цикле, может стать для его партии смертным приговором. К выборам в России допускаются только силы, последовательно отрицающие саму возможность такого взаимодействия и готовые ругать того же Навального и бесконечно отрекаться от него - как, например, "Яблоко" в его нынешнем виде.

Единственное противоядие "умному голосованию", придуманное в Кремле, - сделать так, чтобы все кандидаты и партийные списки были абсолютно лояльны власти и токсичны для протестного голосования. Как показал пример выборов в Мосгордуму, призыв даже в тактических целях голосовать за коммунистов смутил очень многих и в некоторых случаях позволил нейтрализовать действие "умного голосования".

Но если отдельных кандидатов, вокруг которых намечается протестная консолидация, можно снимать с выборов буквально накануне голосования, то по партиям решения надо принимать заранее. Что мы и наблюдаем: к моменту выдвижения партийных списков на политическом поле должны остаться только заведомо удобные Кремлю и токсичные для критиков режима партии. Или партии, руководство которых будет готово снять свой список с выборов сразу же после того, как голосовать за него призовет Навальный.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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