Комментарий: Государство разыскивает доходы россиян

Слухи о том, что все наши частные транзакции рано или поздно будут не только отслеживать, но и облагать налогом, ходили давно. И вот 11 июля стало известно, что ФНС запросила у министерства финансов право получать информацию о налоговых cчетах физических лиц вне рамок налоговых проверок. И хотя замминистра финансов скептически отозвался об этой мере, предложение это еще будет рассмотрено.

Александр Плющев

Общественный страх будто бы вдруг сам собой материализовался, или словно бы власти услышали подсказку, где поискать дополнительные доходы. Поискать не значит в итоге найти, но, по крайней мере, попытаться-то можно. Тем более, раз люди обсуждают это с такой настойчивостью, значит ничего удивительного для них в таком шаге не будет.

Безналичный расчет повсюду

За последние лет 10-15 россиян активно приучали пользоваться безналичными инструментами, и, надо признать, весьма успешно. Хотя многие, особенно в провинции, до сих пор предпочитают снимать всю наличность с карты в день ее поступления, зарплатные карты вкупе с удобными мобильными приложениями делают свое дело.

Не последнюю роль играет развитие инфраструктуры: в мегаполисе уже нетрудно прожить совсем без наличных, а платежные терминалы встречаются ныне в таких местах, где до сих пор нет - и в ближайшей перспективе не предвидится - гораздо более элементарных удобств, вроде газа или канализации.

Вообще, в России все, что связано с взиманием платежей, развивается очень неплохо: выезжающий в Европу турист бывает подчас весьма удивлен, что в казалось бы развитой стране в каких-то местах элементарно не принимают карты, а попытка оплатить покупку смартфоном вызывает непонимание.

Россияне привыкли оплачивать не только товары, но и услуги, штрафы и пошлины, а также - и, возможно, это самое главное - рассчитываться друг с другом.

Не только бизнес-платежи

Компания обедает в кафе, кто-то один платит по счету, а остальные перечисляют ему свои доли на карту, кто-то возвращает долг, родители перечисляют детям деньги на карманные расходы (или, наоборот, дети поддерживают нуждающихся родителей) - такие сценарии теперь на каждом шагу. К хорошему быстро привыкаешь, и вот уже "переводом на Сбер" принимают платежи даже на овощных рынках, ими активно пользуются те, кто сдают квартиры или занимаются каким-нибудь даже не малым, а совсем уж крошечным бизнесом, вроде штучной выпечки тортов, изготовления бижутерии или пошива сумок и продажи всего этого добра через интернет.

Их выловом через безналичные платежи и собирается заняться государство и трудно предъявить к нему претензию за это желание, оно в данном случае в своем праве. Можно обсуждать, все ли оно сделало для того, чтобы уплата налога с доходов была делом если не приятным, то хотя бы простым и удобным. Можно вспомнить, что оно само во многом виновато в инфантильности налогоплательщика, привыкшего, что налог на доходы физических лиц платит работодатель. Можно даже порассуждать о том, что у налогоплательщика нет стимула бежать в инспекцию, поскольку он не видит, куда идут его деньги и как эффективно они расходуются.

Но основной страх в другом: люди боятся, что всех будут грести под одну гребенку, не имеющие никакого отношения к бизнесу "бытовые" транзакции могут быть сочтены доходом, со всеми вытекающими последствиями. Ни тебе учительнице в школе на подарок собрать, ни долг вернуть без опасений быть оштрафованным. Даже самые лояльные власти люди не очень-то привыкли доверять ей в финансовых вопросах - слишком много было неприятных инцидентов - от конфискационных реформ до резкой девальвации, последняя из которых была всего четыре года назад, не говоря уже о заморозке пенсионных накоплений.

На фоне пенсионной реформы

Уплата налогов - важное дело, но когда это действительно касается доходов. Смогут ли налоговики отличить плату за съем квартиры от выплаты долга в рассрочку, а главное - захотят ли это делать? Если ради статистики и "палок" людей запросто сажают в тюрьму хоть за репост, хоть за пищевой мак, то почему ради собираемости налогов не заставить обосновывать чуть ли не любую транзакцию? Трудно представить себе объемы такого администрирования, но ведь автомобильные штрафы худо-бедно собирают, и, судя по все увеличивающемуся количеству дорожных камер, дело это для государства невероятно выгодное.

Момент для поиска неуплаченных гражданами налогов с помощью банковского контроля выбран крайне неудачный: люди, мягко говоря, обеспокоены планами повышения пенсионного возраста, которые, несмотря на масштабную пропагандистскую кампанию, воспринимают как конфискационную меру.

Грядущее повышение НДС- пока в тени пенсионных планов, но это лишь до тех пор, пока не начался рост цен. С другой стороны, крупный бизнес, попавший под действие зарубежных санкций, получает от государства налоговые преференции. Государство продолжает, можно сказать, на ровном месте продуцировать поводы для роста социальной напряженности, видимо, считая ее не таким уж важным фактором.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

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