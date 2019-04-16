Комментарий: Государство не собирается сворачивать наступление на интернет

Уходящий год можно назвать если не переломным, то одним из ключевых в отношении российских властей к интернету. По значимости сравнить его можно, наверное, лишь с 2012 годом, когда был принят закон о блокировках сайтов, положивший начало государственной цензуре. Спустя семь лет блокировки стали повседневными, хотя их эффективность постоянно снижается. Возможно, именно поэтому государство и взяло курс на самоизоляцию в интернете.

Просто по количеству различных законов, касающихся прав и свобод в интернете, 2019 год, пожалуй, превосходит все предыдущие. Здесь и закон об оскорблении власти в интернете, и пакет законов о недостоверных новостях, и самый свежий - о физлицах-"иноагентах ". Но все они скорее ситуативного толка, стратегическим же является закон о суверенном интернете.

Новый подход к наказанию за публикации в интернете

Закон об оскорблении власти в интернете, по сути, ознаменовал изменение подхода к наказанию за опубликованные в Сети слова. В конце 2018 года была частично декриминализована 282-я статья уголовного кодекса, предусматривавшая наказание за экстремизм. Это то, что называли "посадками за репосты". Зато ввели штрафы за оскорбление начальства и, предсказуемо, главным оскорбляемым стал президент Путин.

Александр Плющев

Впрочем, это не означает тренда на смягчение наказания за опубликованные слова, просто акценты несколько сместились. Уголовное преследование теперь грозит не домохозяйкам или студентам, которые попались выполняющим план сотрудникам антиэкстремистских подразделений. В зоне риска те, кого режим счел или назначил врагами в назидание другим, именно на них теперь ориентируется правоприменительная практика. Скажем, блогер Владислав Синица, получивший 5 лет колонии за публикацию в микроблоге Twitter, или приговоренный к условному сроку Егор Жуков , в роликах которого эксперт нашел призывы к насильственному протесту. За "слова в интернете" страдает и наша коллега из Пскова Светлана Прокопьева.

Неработающие блокировки

2019 год принес ясное понимание, что широко применяемые блокировки по большей части бессмысленны. Самый яркий пример - Telegram, блокированный еще в апреле 2018-го. Мессенджер продолжает успешно работать и часто доступен даже без всяких средств обхода. Очевидно, что крупные зарубежные компании не очень боятся угрозы блокировок и потому не спешат присоединяться к государственной цензуре: поисковая выдача "Яндекс" и Google существенно отличается.

Поэтому государство зашло с другой стороны, многократно повысив штрафы для интернет-компаний. За отказ переносить данные россиян на территорию нашей страны или блокировать доступ к запрещенным властями сайтам теперь грозит до 18 млн рублей штрафа. Пока неясно, как на это среагируют гиганты вроде Google: для них это малоощутимая сумма. Но с небольшими компаниями эта мера уже вполне работает, и они предпочитают просто сворачивать деятельность на российском рынке. Бизнес-мессенджер Flock недавно разослал своим пользователям предупреждение о прекращении работы над русской локализацией из-за требований Роскомнадзора о переносе серверов на территорию России.

Но не только Россия становится токсичной для иностранных игроков. Российские компании за рубежом тоже все чаще сталкиваются с проблемами. На смену злоключениям "Лаборатории Касперского" пришла история приложения Face App. Любой российский интернет-сервис теперь вынужден доказывать, что не работает на российские спецслужбы.

"Яндекс" и другие под контролем

В 2019 году государство заставило самую успешную IT-компанию в истории России, "Яндекс", пересмотреть структуру управления. До этого подобное случалось десять лет назад, когда компании навязали продажу "золотой акции" Сбербанку. В условиях, когда интернет становится все более влиятельным (в России сейчас 85 млн пользователей, а рекламные деньги постоянно утекают из традиционных СМИ в онлайн), государство не может допустить даже теоретической возможности утратить контроль над компанией, которая владеет самым популярным поисковиком, сервисом "Яндекс.Новости", ставшим одним из инструментов госпропаганды, а также набором сервисов, аккумулирующих громадный объем данных пользователей.

Деятельность государства по усилению контроля за интернетом и ведущими компаниями стала настолько системной, что IT-сообщество и правозащитники стали видеть ее везде, в том числе и там, где ее, возможно, нет. Например, совсем недавняя история с претензиями компании Rambler к Nginx и Twitch или планы Mail.Ru представить свой сервис - конкурент YouTube. Высказывались и предположения, что все это - предвестники автономного Рунета.

Последствия новых законов - в 2020 году

Я был бы рад написать, что в 2020 году, наконец, весь этот морок если не закончится, то хотя бы пойдет на спад. Увы, никаких предпосылок к этому нет. Ближайшие месяцы покажут, к каким последствиям приведут только что принятые законы об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты и закон о физлицах-иноагентах, под который может подпасть едва ли не каждый пользователь интернета и который открыл путь к сегрегации граждан.

Ну и самое главное - как будет работать закон об автономном интернете. Ведь он предусматривает не только возможность отключения Рунета от внешнего мира, но и совершенствование блокировок, а также более активную слежку за пользователями и большие возможности по расшифровке трафика. Один его эффект почувствуют все россияне: по оценкам аналитиков в 2020 году ощутимо подорожает мобильная связь, что связывают не только с расходами на автономизацию интернета, но и с "пакетом Яровой", принятым еще в 2016 году.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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