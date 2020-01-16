Комментарий: Гончарук шантажирует Зеленского своей отставкой

В новогоднем телеобращении к народу Владимир Зеленский много говорил о необходимости единения нации. Президент призывал каждого украинца задаться вопросом: "Кто я?". Прошло две недели, и избиратели вполне могут спросить теперь уже у "слуг народа": "Кто вы, господа?".

Непонятная поездка Зеленского в Оман, повышение зарплат министрам, вброс в медиа так называемых "пленок Гончарука", на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, не совсем лестно отзывается о президенте, последовавшее за этим бутафоское заявление премьера о его отставке - все это оставляет больше вопросов, нежели дает ответов. Прежде всего - о "новых лицах", которых во власть привел с собой Владимир Зеленский.

Президент, который застрял в телевизоре

Восемь месяцев назад во время инаугурации новый президент Зеленский обещал украинцам показать новое качество политики. Без вранья, без коррупции и с учетом интересов всего общества. Кто бы тогда мог себе представить, что буквально через полгода команда главы государства будет неуклюже оправдываться за поездку своего шефа в новогодние праздники в Оман. Как некогда команда президента Петра Порошенко, который инкогнито летал отдыхать на Новый год на Мальдивы.

Сергей Руденко

Оказалось, что сам Зеленский и его окружение комфортно себя чувствуют только в рамках телевизионного формата. Запилить креативный видосик в Instagram, записать атмосферное новогоднее обращение или дать организовать интервью актеру сериала "Слуга народа" - это то, чем владеет Офис президента безупречно.

Задачи посложнее - например, эффективно коммуницировать с обществом, объясняя отдых шефа в Омане, или же оперативно реагировать на вызовы, которые встают перед обществом (как в случае со сбитым по ошибке Ираном украинским "Боингом"), команде Зеленского удается решать с трудом. Еще сложнее оказалось объяснить людям повышение окладов министрам.

Да, большинство украинцев могут с удовольствием под оливье и шампанское послушать выступление президента Голобородько в исполнении актера Зеленского. Но когда речь идет об интересах государства, они хотят видеть мудрого, уверенного в себе и своей стране решительного лидера. Отсутствие такового порождает хаос в государстве, множит разброд и шатание во власти и в конечном счете может привести к развалу президентской команды, а затем - и страны. И чем раньше это осознает Зеленский, тем лучше будет и для него, и для его команды, и для Украины.

Конец эпохи бедности для украинских министров

На президентские и парламентские выборы команда Владимира Зеленского, напомню, шла с двумя основными лозунгами: восстановить в обществе справедливость и покончить с эпохой бедности. Реализацию обещанного новые власти начали со своего кармана. Об этом украинцы узнали постфактум (как и в случае с Оманом) - из обнародованных в начале 2020 года налоговых деклараций руководителей министерств и ведомств. Оказалось, что накануне Нового года чиновники решили себя побаловать зарплатами от 5000 до 10 000 долларов, а некоторые - и до 20 000 (прежде было 880-2000 долларов). И это - при средней зарплате в стране в 395 долларов и минимальной пенсии - в 60.

Сами министры ничтоже сумняшеся публично объяснили: на меньшую заработную плату они не могут прожить. Руководитель же правительства Алексей Гончарук и вовсе безапелляционно заявил, что высокими зарплатами чиновников он хочет побороть коррупцию. Да, конечно, министр со скромной зарплатой - легкая добыча для тех, кто коррумпирует чиновников. Да, члены правительства должны достойно жить. Да, груз ответственности на руководителях министерств лежит огромный.

Но вот аргумент, что с коррупцией надо бороться высокими зарплатами, выглядит, мягко говоря, не убедительно. Кто сказал, что, получив зарплату в 10 000 долларов, чиновник откажется от взятки в 20 000? Живой пример - главу налоговой службы Одессы задержала СБУ при попытке передать за крышевание 25 000 долларов областному прокурору. И такую же мзду она обещала платить прокурору ежемесячно.

Искоренять коррупцию в Украине, очевидно, надо не повышением окладов чиновникам, а путем ликвидации причин ее появления. И для этого существуют антикоррупционные органы - НАБУ, ДБР, НАПК и та же СБУ. Жаль, что об этом своему премьеру не напомнил именно президент Зеленский. Во время выяснения, кто, почему и как решил себе в правительстве повысить зарплату, глава государства публично не комментировал происходящее. И это понятно. Это - "плохие бояре".

Зеленский пытается дистанцироваться от непопулярной в обществе темы, которая может обрушить его рейтинг. Но и без этого все понимают: нынешнее правительство контролирует президент Украины, и именно он несет ответственность за его действия. В том числе - и за бездействие при выполнении обещаний президентской команды покончить с эпохой бедности.

Кто хочет поссорить президента с премьером?

Не успел премьер-министр Алексей Гончарук толком объясниться по поводу повышению зарплат министрам, как у него появилась новая проблема. В Сеть слили запись, как утверждается, его разговора с министрами финансов, экономики и представителями Нацбанка. Обсуждалась экономическая ситуации в стране.

Во время беседы человек с голосом, очень похожим на голос Гончарука, признается в том, что сам он - юрист и "профан в экономике", а вот у президента Зеленского вообще "туман в голове", поэтому главе государства приходится буквально все раскладывать по полочкам. Два дня после появления записи Гончарук отрицал возможность своего ухода с должности. На третий же день решил поиграть в отставку - направив соответствующее заявление не в Верховную Раду, как полагается по закону, а президенту Зеленскому. Иначе как шантажом назвать этот шаг назвать нельзя.

Глава государства, как и в случае с зарплатами министрам, никак не реагировал на "Гончарукгейт". Теперь же у Зеленского небольшой выбор - публично поддержать премьера или же предложить Верховной раде его уволить. Похоже, к последнему президент пока не готов, да и парламент ушел на зимние каникулы. И это премьер-министр прекрасно понимает. Он хочет получить прощение от президента за сказанное.

При этом вопрос, кто и зачем пытается поссорить Владимира Зеленского и Алексея Гончарука, сливая записи в интернет, остается открытым. Олигархи, которые якобы угрожают Гончаруку? Россия, которая пытается запустить маховик дестабилизации внутри украинского государства? Очень надеюсь, ответ на этот вопрос мы скоро все же получим. Ведь от этого зависит будущее не только премьерства Гончарука и президентства Зеленского, но и страны.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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