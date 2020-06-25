Комментарий: Голосования мало не бывает

Журналист Павел Лобков сумел дважды - на избирательном участке бумажным бюллетенем и через интернет - проголосовать на плебисците по внесению поправок в Конституцию России. Ему уже грозят административным наказанием, все бюллетени в урне, куда он бросил и свой, признаны недействительными. Но ответа на законный вопрос о том, как вообще стала возможной подобная схема и не используют ли ее сами власти, российскому обществу никто не дал.

Контрольная закупка госуслуги

Придуманное Владимиром Путиным голосование по внесению пакета поправок в Конституцию РФ, превращающее ее совершенно в другой документ, изначально выглядело как странная и непрозрачная процедура. Сама идея провести именно такое "общероссийское голосование", то есть, фактически опрос населения, не предусмотрена действующей конституцией, а многие считают, что и прямо ей противоречит. Отказавшись от таких конституционных процедур как референдум или созыв Конституционного собрания, Кремль изначально развязал себе руки. Дальше правила игры придумывал он сам для себя и для всей страны.

Некачественной услугой, которую оказывает государственный аппарат населению России, назвала это голосованиеизвестная российская юристка Елена Лукьянова, дочь последнего председателя Верховного совета СССР. С этой точки зрения действия журналиста Павла Лобкова - это "контрольная закупка". И это очень точная метафора, она четко описывает случившееся. И позволяет понять, насколько далеки от правды заявления тех, кто пытается теперь записать журналиста в фальсификаторы. Ведь таковыми являются как раз те самые люди, которые предоставили "некачественную услугу" и контролируют выявленный Лобковым механизм потенциальной фальсификации.

Иван Преображенский

Конечно, механизмов таких изначально множество - это и отсутствие международных наблюдателей, и регистрация российских полностью подконтрольными Кремлю Общественными палатами, и массовое, судя по данным российских медиа, принуждение к голосованию за пакет путинских поправок. Есть еще массовый подвоз "новоявленных" граждан России автобусами с территории Украины в Ростов-на-Дону. И это только вершина айсберга.

Однако именно "двойное голосование" так взбесило власти, что полиция сама внезапно взялась за расследование, без запроса со стороны Мосгоризбиркома. Оно и понятно. Контрольная закупка госуслуги - это очень наглядно. Даже совершенно аполитичный человек может задуматься, о том, знали ли власти о возможности провернуть схему, которая удалась Павлу Лобкову. И если знали, то насколько вероятно, что они сами ее и используют в течение всего практически недельного голосования?

Ответа не будет

Но тут стоит вернуться к началу. Власти изначально придумали "голосование", отказавшись от прописанного в конституции референдума. И произошло это именно потому, что в России существует очень четкий и подробный закон, регламентирующий проведение референдумов. Если бы он был назначен, Владимиру Путину и его сторонникам пришлось бы соблюдать прописанные до мелочей правила.

Никакого дистанционного голосования, минимально необходимая явка, чтобы референдум вообще считался состоявшимся, равная агитация в СМИ для противников и сторонников новой Конституции России, возможность вынести на обсуждение альтернативные варианты основного закона, которые уже есть, кстати, у партий КПРФ и "Яблоко". Причем опрос, проведенный социологами из "Левада-центра", показывает, что если бы у "путинского пакета" была бы вменяемая альтернатива, то у президентских поправок, скорее всего, не было бы шансов на принятие.

Голосование по донбасскому шаблону

Вся страна умирает со смеху, просматривая фотографии импровизированных избирательных участков во дворах и скверах, которые также разрешил организовать Центризбирком на путинском плебисците. Два кирпича, стул и урна для голосования, багажник автомобиля и нарисованные мелом стрелочки по которым избиратель должен следовать к месту своего волеизъявления.

Все это выглядит как плебисцит в стране, где выборы проводятся впервые. Сам их факт должен легитимизировать "молодую державу". Даже незаконные референдумы в Крыму, Донецке и Луганске проводились солиднее. Такое ощущение, что Кремль тогда только тренировался, чтобы потом перенести эти наработки назад в Россию. Но даже там, даже в условиях идущих боевых действий, было больше шансов проверить полученные результаты, чем в современной России, где выборы проводятся уже более ста лет, а женщины, например, получили право голоса в 1917 году, задолго до многих стран Западной Европы.

Всего за один шаг по качеству процедур Россия провалилась ниже Советского Союза с его безальтернативным голосованием за блок "коммунистов и беспартийных". И это, с учетом содержания самого путинского пакета поправок, судя по всему, еще не предел запланированного для нас правового беспредела.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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