Комментарий: Голосование по Конституции РФ - оппозиция ищет стратегию

В детстве все мы подсчитывали, сколько лет нам будет в 2000 году. Мне, родившемуся в 1972-м, довольно долго этот горизонт казался невероятно далеким, чуть ли не недостижимым. Но быстро проскочив миллениум, мы потеряли единый возрастной ориентир и разбрелись меж собственными вешками и верстовыми столбами. Вчера нас объединил Владимир Путин: все бросились подсчитывать, сколько лет им, даст бог, стукнет в 2036-м.

Иллюзия возможности повлиять на выбор лидера страны

А что еще остается делать, если реальных шансов повлиять на то, кто будет возглавлять страну, давно нет? И чем дальше, тем все более призрачными они будут. Некая иллюзия такой возможности есть и сейчас, ведь после того, как глава государства дал условное согласие на обнуление собственных президентских сроков, голосование по поправкам в Конституцию РФ приобрело новое измерение. Теперь это еще и опрос о доверии Путину лично, об отношении к возможности его участия и в следующих президентских выборах, возможно - даже в двух следующих кампаниях. А если называть вещи своими именами - о его бессменном правлении еще в течение 16 лет.

Александр Плющев

Настроение людей, скажем так, уставших от пребывания Владимира Путина во главе российского государства, наиболее точно, на мой взгляд, описала в своем телеграм-канале политолог Татьяна Становая: "У многих сейчас ощущения, как после 2011-го года". Тогда не сбылись надежды тех, кто мечтал, что Дмитрий Медведев пойдет на второй срок, а Владимир Путин будет потихоньку сходить с политической сцены.

Удивительно, но спустя 9 лет людей с подобными настроениями, пусть и без надежд на Дмитрия Медведева, тоже хватает. Хотя, казалось бы, планы Путина на пожизненное правление стали общим местом, их декларирование, тем не менее, крайне огорчило даже тех, кто еще вчера радостно шутил про то, что на земле нет ни одного кота, который бы родился не при Путине.

Две стратегии российской оппозиции

И перед этими людьми, и перед любыми другими противниками бесконечного правления Путина встает вопрос, что делать 22 апреля. Стратегий поведения всего две: бойкотировать голосование или пойти и высказаться против. Похожим образом ситуация складывалась перед несколькими выборами, и на некоторых из них оппозиционно настроенным гражданам удавалось солидарным голосованием повлиять на конечный результат. Бойкот не сработал ни разу.

Но сейчас есть нюансы, которые могут оказаться решающими. Сторонники протестного голосования создали движение "Нет", самые известные лица которого говорят, что сама процедура - хорошая платформа для сплочения оппозиционно настроенных или просто "уставших от Путина". Опросы показывают, что пресловутые нормативы по явке, якобы спущенные местным властям из Москвы, будут выполнены - принять участие в голосовании по поправкам в конституцию и так собираются около 70% опрошенных. Значит, говорят выступающие за то, чтобы прийти и проголосовать против, шансы есть если не победить, то хотя бы достойно выступить и показать, что с поддержкой Путина в стране все не так однозначно.

Со своей стороны, сторонники бойкота указывают, что голосование 22 апреля - это не выборы, а вообще непонятно что, до сих пор никак не прописанное в законе. Сконструированное будто бы специально для того, чтобы вызвать непрозрачность с голосованием, наблюдением и подсчетом голосов. А если результатами легко манипулировать, то к чему участвовать, или, как уточняют призывающие к бойкоту, соучаствовать? Только что явку, за которую так беспокоятся власти, повышать.

А что Навальный?

Большое, даже, вероятно, решающее значение будет иметь позиция самого влиятельного оппозиционного лидера Алексея Навального. Он до сих пор, несмотря на разорительные в прямом смысле этого слова преследований его штабов, соратников и даже родных и близких, по-прежнему обладает самым высоким в оппозиции мобилизационным ресурсом. И в оставшиеся семь недель он вполне способен развернуть эффективную кампанию и привести на избирательные участки, или как там это будет называться, ощутимое количество людей.

До сих пор Навальный сотоварищи игнорировали дискуссию вокруг конституционных поправок и предстоящего голосования по ним, подчеркивая, что все это лишь дымовая завеса ради одной цели - продления правления Владимира Путина. Теперь завеса рассеялась, можно и прояснить позицию.

Впрочем, Навальному совсем необязательно ввязываться в эту игру: ни для него, ни для его соратников разрешение Путину участвовать в следующих выборах мало что меняет. Ведь самого Навального, как не допускали, так и не допустят ни к каким выборам, с Путиным они пройдут или без. Любая предвыборная кампания в таких условиях становится только платформой для протеста, как это было во время выборов в Мосгордуму.

Для того чтобы понять перспективы протестного голосования 22 апреля, нужно честно ответить себе на один вопрос. Если Владимир Путин предлагает сыграть в придуманную им игру без четко прописанных правил и судей, при этом ставит на кон свое политическое будущее, дает ли он при этом хотя бы малейшую возможность одолеть себя?

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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