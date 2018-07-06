Комментарий: Голодовка Сенцова загнала Путина в тупик

Двухмесячная голодовка Олега Сенцова взбудоражила весь мир, но оставила равнодушным президента РФ Владимира Путина. Кремль продолжает игнорировать требование режиссера, отбывающего в России 20-летний срок за терроризм, освободить украинских политзаключенных. Заявления европейских политиков и голливудских звезд, акции в поддержку Сенцова в разных странах не дают желаемого результата. Украинские политзаключенные и дальше продолжают сидеть в российских тюрьмах. А сам Сенцов превратился в настоящий символ борьбы с режимом Путина не только в Украине, но и во всем мире.

Путин превратился в политического страуса

Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в Лабытнангах 14 мая и потребовал освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. По разным данным, таких там до 70 человек, большинство задержаны в Крыму. Среди них оказался и сам Сенцов, чье имя в последние годы не сходит с уст актеров и режиссеров с мировым именем. Путинская Россия превратила его не только в особо опасного террориста, но и в человека, который решил бросить вызов режиму Путина.

Сергей Руденко

Наверняка хозяин Кремля мог бы отыскать уже не один способ, как освободить Олега Сенцова. Но президент России, очевидно, воспринимает свободу украинского режиссера как личное поражение. Как, впрочем, и свободу других украинцев, осужденных российскими судами, - Станислава Клыха, Александра Кольченко, Владимира Балуха и других. С момента объявления Сенцовым голодовки Путин превратился в политического страуса. Система перемалывает представителей "украинской хунты", а президент РФ старается не замечать этого.

Однако поступок Сенцова загнал Путина в тупик. Публично объявив о голодовке, режиссер просит не о своем помиловании, он протестует против политических репрессий в отношении украинцев в России. Не замечая его требований, Москва привлекает к ним все больше внимания со стороны мирового сообщества. Рано или поздно Владимиру Владимировичу придется объясняться, почему режиссер сидит в тюрьме по надуманным обвинениям в "терроризме", а не снимает кино.

Украинцы в тюрьмах РФ: пленные или заключенные?

Семь десятков украинцев, попавших в российскую тюрьму по обвинению в "терроризме" и "подрыве российской государственности", в Киеве называют политическими заложниками. В условиях объявленного в Донбассе военного положения их считали бы пленными. Но де-юре Украина и Россия не воюют. Поэтому эти определения - "политический заключенный" и "заложник" - не дают полного юридического понимания, кем же являются на сегодняшний день Сенцов, Кольченко, Клых и другие. Хотя действия Москвы на востоке и юге Украины тоже находятся вне правового поля.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко - один из переговорщиков в минской трехсторонней контактной группе, уже заявила: Киев готов обменять 36 россиян, которые находятся в заключении в Украине, на украинцев, которых держит в тюрьме Россия. И в данной ситуации также немаловажный вопрос: а кем себя считают граждане РФ, сидящие в украинской тюрьме? Ну, уж точно не политзаключенными, поскольку большинство из них либо участвовали в войне в Донбассе, либо же занимались подрывной деятельностью на территории независимого государства. И надо помнить о том, что война идет на территории Украины, а не России.

В условиях гибридной войны, которую Москва ведет в Донбассе, история с Сенцовым, Кольченко или Клыхом может повториться с любым гражданином Украины. Украинцы должны, наконец, понять: рядом находится государство, которое способно на многое. Танки и военные в Донбассе свидетельствуют о том, что для России не существует ни географических границ, признанных мировым сообществом, ни моральных ограничений. Идет война. А значит, будут еще новые пленные и заложники из Украины.

Путин в России превыше закона

За время голодовки Сенцова к Владимиру Путину обращался и президент Петр Порошенко, и генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, и Европарламент, и ПАСЕ. Ответ один - процедура помилования в России не предусматривает возможности обращения к президенту международных организаций или же президентов иных государств. Москва дала четко понять: в РФ закон - превыше всего, а превыше закона - только Владимир Путин, позиция которого ясна: никто украинцев выпускать на свободу не собирается.

На этом фоне показательным стало письмо известного российского режиссера Александра Сокурова, который потребовал от Петра Порошенко, а не от Владимира Путина немедленно прекратить войну в Донбассе и освободить Сенцова. Кто-то скажет, что Сокуров ошибся адресатом. Так и есть. Российский режиссер, очевидно, не понимает сути происходящего на востоке Украины, да и большинство рядовых россиян уверены: Сенцов - заложник именно Порошенко, а не Путина. Хоть и сидит он в российской колонии "Белый медведь" в Лабытнангах.

История с Сенцовым и еще семью десятками заключенных украинцев - продолжение эры бесчеловечности в России. Когда на кону стоит воображаемая в Москве честь государства, никто не считается с человеческой жизнью. Причем это касается не только жизней иностранцев, но и своих же граждан. Все эти "ихтамнеты" в Сирии и Украине - пешки в большой геополитической игре Владимира Путина. Финал этой игры более чем очевиден: такой человек, как Сенцов, может разрушить весь тот мир, который выстраивает вокруг себя нынешний президент России.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

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