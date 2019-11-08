Комментарий: Год под знаком "иноагента" - подготовка к выборам в Госдуму

Количество "иностранных агентов" в России в 2020 году будет множиться на глазах. Будут продолжены и уголовные дела, возбужденные против оппозиционеров. Вынужденно вернувшись от внешней политики к внутренней, руководство страны с раздражением будет подавлять любые проявления инакомыслия.

Не "иноагент", так "экстремист"

Таким образом, защищая свое право на власть, Кремль множит в России число "лишних" людей. После протестов 2011-2012 годов это была политическая оппозиция. К 2019 году она осталась фактически только на муниципальном уровне, откуда и пыталась стартануть в Мосгордуму, пользуясь достаточно массовой поддержкой москвичей. В столичный парламент в итоге даже избрали несколько оппозиционеров. Ответ властей будет гораздо масштабнее.

Иван Преображенский

Уже в 2019 году Минюст стер с политической карты России с десяток партий, включая и "Гражданскую платформу" оппозиционера Дмитрия Гудкова. С движения "За права человека" начался новый этап - ликвидация нелояльных властям НКО.

Однако 2020 год будет жестче. Под Новый год Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами и новых обязанностях СМИ, внесенных в этот реестр. С февраля 2020 года новый порядок начнет воплощаться с жизнь. В том числе, за его неисполнение начнут штрафовать (до 5 млн юридические лица), а физические лица за двукратное его несоблюдение могут попасть за решетку на 15 суток.

Штраф за политические убеждения

Таким образом, 2020 год пройдет под знаком "иностранного агента". В России появится небольшая группа (как обещают власти) или целый класс людей (как опасаются правозащитники), которые будут поражены в правах из-за своей политической позиции. С учетом того, как раньше власти использовали статус "иностранного агента" для ограничения в правах НКО, можно также сделать еще несколько неутешительных прогнозов.

Физлиц-"иноагентов", весьма вероятно, могут ограничить в праве баллотироваться на выборах. Запретили же НКО-"иностранным агентам", например, заниматься антикоррупционной экспертизой. Могут появиться ограничения на открытие банковских счетов или получение на них денег из-за рубежа. Они уже есть в рамках так называемого "антиэкстремистского" законодательства.

Стать "экстремистом" в России не сложнее, чем "иностранным агентом". Признал же суд студента Егора Жуковавиновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в том числе из-за того, что он изучал политологию. Ну, а федеральный список экстремистских материалов, за распространение которых могут наказать, еще в 2019 году перевалил за 5000 .

Нельзя исключить и возможности расширения границ применения в 2020 году так называемой "дадинской статьи" - уголовного наказания за "неоднократное нарушение проведения публичных мероприятий". Этот текст легко дополнить, например, словами: правил работы в РФ иностранных агентов или закона о "нежелательных организациях".

Кстати, нежелательные организации, в реестр которых в 2019 году добавился чешский фонд "Человек в беде", якобы за то, что он готовил кандидатов на выборах в России, тоже ждет новшество. Законодатели хотят штрафовать россиян, которые ездят за границу и участвуют в тренингах и иных мероприятиях "нежелательных организаций".

Штрафы вообще становятся любимым наказанием за нелояльность. В 2019 году этот метод отработали на фонде "Мемориал", который суды постановили обобрать более чем на 2,5 млн рублей. В 2020 году, судя по стараниям властей, это НКО, занимающееся сохранением памяти о репрессиях и обладающее уникальными активами, может закрыться. Кстати, вместе с Московской Хельсинкской группой, которая живет сейчас за счет распродажи коллекции гжели покойной правозащитницы Людмилы Алексеевой.

Выборы без кандидатов

Вся эта активность властей в 2020 году будет связана с подготовкой к выборам в Госдуму 2021 года. Это плановый цикл "дозачистки" политического пространства.

Пример московских выборов 2019 года показал, что оппозиция научилась преодолевать искусственный барьер в виде сбора в короткие сроки гигантского числа подписей, необходимых для регистрации кандидата. Значит, условия сбора будут ужесточены. Уже озвучено как - подписаться за кандидата можно будет только в помещении избирательной комиссии, куда власти легко смогут перекрыть доступ сторонникам оппозиции.

Соответственно, недостаточно лояльным Кремлю кандидатам не приходится рассчитывать на участие в выборах в Госдуму. Партий, которые бы согласились их выдвинуть, не останется, а зарегистрироваться по подписям им не дадут. После разгрома правозащитных НКО их некому защитить, а те, кто будут об этом писать станут "иностранными агентами".

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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