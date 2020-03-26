Комментарий: Гибридное решение Кремля - кто заплатит за карантин?

Российское государство вводит карантинные меры, но не объявляет карантин - чтобы не платить за убытки предпринимателей. Однако рано или поздно это придется сделать, считает Александр Плющев.
Неприятности всегда приходят в не самый подходящий момент. На этой неделе я сломал зуб - это крайне неприятно само по себе, а у человека, который в буквальном смысле работает ртом, это почти трагедия. С разодранной изнутри щекой я нашел частную клинику, которая, согласно наложенным ограничениям, имела право принимать только пациентов с острой болью, что описывало мое состояние в любом смысле этого словосочетания. Но меня радовало не только то, что в условиях изрядных ограничений я смогу получить помощь, но и то, что я, человек пока не потерявший ни работу, ни заработок, хоть немного, но поспособствую выживанию бизнеса.
Все больше и больше разговоров о том, что меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом, могут ударить сильнее, чем сама эпидемия. Это вовсе не означает, что не нужны ограничительные меры, однако в такой ситуации государство обязано сделать все, чтобы смягчить их последствия для экономики.
Обращение ни о чем
Нерабочая неделя россиян продлилась нерабочим месяцем, а если вспомнить, что первая декада мая у нас тоже почти вся выходная, то впереди еще как минимум пять недель оплачиваемой самоизоляции. В двух последних словах предыдущего предложения - изрядная доля лукавства: заплатят явно не всем, не полностью, с оговорками, ну а о добровольности изоляции все и так в курсе. Вопрос, за чей счет сидим дома, становится все более актуальным и болезненным, но отвечать на него федеральная власть, очевидно, не торопится.
В своем - уже втором за последние восемь дней - обращении к стране Владимир Путин никак не ответил на этот вопрос. Складывалось впечатление, что и сказать-то было нечего, но надо, вот и тянули, написали в последний момент, из-за чего президент традиционно опоздал на час после объявленного времени. Как и в прошлый раз, он не объявил ни карантин, ни чрезвычайную ситуацию, ни чрезвычайное положение. Нежелание федерального центра принимать непопулярные, а главное - очень расходные для казны, решения становится все более очевидным.
Гибридные решения
Большинство регионов осталось в той самой пресловутой самоизоляции, которая не предусматривает серьезных мер поддержки от государства. И если в Москве, в которой традиционно больше и возможностей, и денег, чем где бы то ни было еще, можно на что-то надеяться, провинции придется туго. Крупнейшие банки - Сбербанк и ВТБ - обещают льготное кредитование, чтобы бизнесмены могли как-то перекантоваться и платить ту самую обещанную президентом зарплату в дни вынужденного простоя. Но даже беспроцентные кредиты придется отдавать, тем более что льготный период обещан лишь на полгода.
Президент, прославившийся на весь мир гибридной войной и такой же внешней политикой, применяет похожие методы к собственной стране. Он пытается решить проблему, избегая определенных слов и терминов, а на самом деле перекладывает решение на тех, кто и так больше всех страдает. Возможно, Владимир Путин, который совсем недавно (хотя кажется, что это было ужасно давно, в какой-то прошлой жизни) фактически признал бизнесменов "жуликами по определению", считает, что у каждого из них есть какой-то хитрый офшор, какая-то надежно припрятанная мошна, которой в трудный момент можно и тряхнуть.
Всюду клин
В результате - работать нельзя, а платить надо. Предприниматель, вынужденный остановить работу своей компании, ходит под статьей, что бы он ни делал: он может платить деньги до тех пор, пока они имеются на счетах предприятия. Теоретически можно уволить часть сотрудников и растянуть таким образом выплаты остальным, но сделать это без компенсации, без нарушения трудового законодательства нельзя. Задерживать зарплату - рисковать попасть под уголовное дело.
А впереди еще - хоть и отложенные, но не отмененные налоговые выплаты. Стоит ли удивляться тому, что работодатели идут на такие некрасивые и неприятные для всех меры, как буквальное выдавливание сотрудников в неоплачиваемые отпуска? Как будут выкручиваться потерявшие доход индивидуальные предприниматели или самозанятые, даже задумываться страшно.
Платить придется
Последняя надежда бизнеса - правительство, которое, во-первых, по только что принятому закону может вводить режим чрезвычайной ситуации. Это немного прикроет президента от политического негатива, но не освободит государство от необходимости платить компенсации. Рано или поздно на это придется пойти хотя бы для того, чтобы избежать социального взрыва. Что уже происходит во многих странах, где карантин действует немногим дольше.
Французское правительство заплатит компаниям 45 млрд евро, чтобы те оставили сотрудников в штате. Этим воспользовались уже 337 тысяч фирм, и в результате 3,6 млн работников не остались без доходов. Еще 300 млрд евро пойдут на займы бизнесам, гарантированные государством. Этим же путем пошли Австрия, Дания и Великобритания. Любимый вопрос Владимира Путина, хотим ли мы, как во Франции, в данном контексте не имеет шансов на отрицательный ответ.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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