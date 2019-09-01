Комментарий: Германия в поисках своей идентичности

Ранним утром 1 сентября 1939 года, напав на Польшу, немцы начали Вторую мировую войну. Ее последствия - миллионы убитых и раненых, изнасилованных женщин и изгнанных с мест их проживания. Мир до сих пор страдает от жажды разрушения, владевшей нацистами.

Ровно 80 лет спустя в Германии празднует успех партия, которая боролась за голоса избирателей с помощью националистических идей и расистской неприязни. И в Саксонии, и в Бранденбурге "Альтернатива для Германии" (АдГ) показала свои лучшие до сих пор результаты. В обеих восточногерманских федеральных землях АдГ всего за несколько лет удалось пройти путь от маленькой партии до второй по величине политической силы в земельных парламентах. И не должно успокаивать то, что правым популистам, вопреки серьезно воспринятым прогнозам, в итоге не удалось в Саксонии выиграть выборы.

Экономические успехи Германии и проблемы "народных партий"

Что же говорит о Германии тот факт, что в экономически очень благополучные времена и при относительно стабильной политической ситуации такая партия добивается успеха? И чего следует опасаться, если времена изменятся, и Германия, возможно, угодит в водоворот общемировой рецессии? Насколько безопасно положение, насколько сильно убеждение, что партии, в которой большинство членов настроено по-расистски, никогда более не позволено приходить к власти в Германии?

Инес Поль

Среди тех, кто проиграл (земельные выборы. - Ред.) - в первую очередь обе традиционные партии, Христианско-демократический союз (ХДС), который представляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), и социал-демократы. Обе партии и в Бранденбурге, и в Саксонии показали худшие результаты с момента объединения страны в 1990 году.

Эта тенденция в принципе означает то, что в ранее столь стабильной Германии будет все сложнее находить союзников для формирования правительственной коалиции. И то, что более не работает принцип крупных, так называемых "народных партий", которые наподобие своеобразного сборного резервуара принимали и крайне правых, и крайне левых относительно центра.

Все это доказывает, какие огромные усилия прилагает Германия, чтобы определиться, какой же все-таки страной она хочет быть. Каким курсом она хочет идти в миграционной политике, а также при решении крупных экономических и социально-политических вопросов. Насколько она должна быть страной, ориентированной на национальные интересы, и насколько - на европейские?

Высокомерие в адрес АдГ - не выход

Большое видится на расстоянии - такова природа истории. Только впоследствии можно понять и оценить, что произошло в определенный момент и какое влияние окажет случившееся на будущее. По крайней мере можно лишь строить догадки, что в учебниках истории будет написано о 1 сентября 2019 года.

Нет сомнений: нынешние результаты выборов воодушевят АдГ по всей стране. Партия сильна и так быстро не исчезнет. Другим политическим силам необходимо понять, как с этим обходиться. Однако принимать успех АдГ с высокомерием и заносчивостью было бы фатальной ошибкой. Результаты выборов жестоко и наглядно показали политическим лидерам, что в стране что-то всерьез идет не так. И что лучше внимательнее прислушаться и присмотреться, что толкает избирателей в объятия популистов.

Однако к исторической ответственности Германии относится и то, что в ней существуют принципы, торг о которых невозможен. Среди таковых - свобода вероисповедания и право на получение убежища людьми, которые находятся в беде. Сюда же относится и то, что эти основополагающие принципы не могут быть принесены в жертву - вне зависимости от того, насколько тяжелым может оказаться формирование правительства.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

