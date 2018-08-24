Комментарий: В Украине фактически началась борьба за пост президента

В нынешнем году Украина отмечает День независимости в непростых условиях. К войне на востоке, антикоррупционным страстям и политическим распрям внутри страны добавился еще один фактор - президентская избирательная кампания. Через семь месяцев, 31 марта 2019 года, Украина будет выбирать нового главу государства. Де-юре кампания еще не началась, но де-факто основные претенденты на пост главы государства уже обозначили свои позиции. 24 августа можно считать неформальным стартом избирательной кампании в Украине.

Прощенный день для Порошенко

Среди всей праздничной риторики, которая прозвучала в эти дни из уст Петра Порошенко, важным стало публичное извинение президента за невыполненное обещание - за несколько месяцев закончить войну в Донбассе. Четыре года тому назад он заявил: АТО в Донбассе он закончит за несколько часов. Позже оппоненты Порошенко не единожды упрекали его за это. И вот теперь Петр Алексеевич извинился за то, что породил тогда завышенные ожидания у украинцев. Почему это заявление прозвучало именно теперь - абсолютно понятно. Впереди - новая президентская кампания.

Сергей Руденко

Кто-то считает извинение Порошенко сильным политическим шагом. А кто-то - что он должен извиниться еще и за Иловайскую трагедию, и за Дебальцево, и за торговлю с оккупантами, и за коррупцию в высших эшелонах власти, и за много и многое другое. Да, в украинской политике отсутствует традиция просить прощения у избирателей. И, возможно, первый шаг, сделанный Порошенко, станет хорошим примером для всех остальных. Главное - чтобы украинские политики научились не только просить прощение, но и делали это вовремя.

Сам же Петр Порошенко, похоже, рассчитывает на победу в предстоящей президентской кампании. Несмотря на достаточно скромный рейтинг, который дают ему социологи, Порошенко пытается предстать перед украинцами в роли сильного лидера, который способен завершить войну в Донбассе, добиться создания единой поместной православной церкви и обеспечить Украине качественно новый рывок в развитии. По крайней мере об этом говорит социальная реклама, которую едва ли не ежечасно транслируют ведущие телеканалы страны. Сможет ли Порошенко убедить украинцев в твердости своих намерений - сейчас сказать очень трудно. Но, очевидно, Петр Алексеевич будет стараться для этого сделать все возможное.

Канцлерские грезы Тимошенко

Юлия Тимошенко в День независимости презентовала новый проект Конституции Украины и Общественный договор. Согласно этим документам, власть в стране должна принадлежать канцлеру. Юлия Владимировна убеждена: только так можно изменить что-то в украинском государстве. Лидер "Батькивщины" называет проект нового Основного закона "народным" и обещает создать в интернете интерактивную "вики-систему", через которую каждый украинец сможет внести свои предложения по конституции. Основной же закон Тимошенко обещает утвердить на всеукраинском референдуме, который должен состоятся после президентских выборов.

Иными словами, Тимошенко идет в президенты для того, чтобы превратить Украину в парламентскую республику. В ней сама Юлия Владимировна, надо полагать, собирается стать канцлером. Это очень напоминает четыре похода за президентством лидера украинских коммунистов Петра Симоненко, каждый из которых начинался с заявления о необходимости ликвидировать пост президента. В итоге - все превратилось в политическую игру, финалом которой стал запрет компартии.

Тимошенко дважды баллотировалась в президенты и дважды занимала второе место. И, откровенно говоря, вериться с трудом, что, одержав победу в 2019 году, она очень просто и легко откажется от президентской должности. Поэтому канцлерская Украина выглядит сейчас как красивая конфетка, внутри которой может ничего не оказаться. А точнее - обещанное Тимошенко попросту может не сбыться. В силу разных причин, которые в случае победы на президентских выборах Юлия Владимировна сама может найти.

Отряд миротворцев среди кандидатов в президенты Украины

Тема мира, конечно же, будет одной из центральных в период президентской кампании в Украине. От войны устали уже и на востоке, и на юге, и на севере, и в центральной части страны. Завершить войну в Донбассе в День независимости пообещали и представитель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, и многие другие потенциальные участники избирательной кампании. У каждого из них - своя концепция того, как прийти к миру. Но вполне очевидно, что без активного участия Москвы им этого сделать не удастся.

Буквально накануне Дня независимости в социальных сетях боты начали пропагандировать тезис о том, что остановить войну в Донбассе под силу только одному человеку - Виктору Медведчуку. И хотя тот еще ни одним словом не обмолвился о своих президентских амбициях, из этой бот-кампании можно сделать вывод: для кума Владимира Путина ничего невозможного нет. Если, конечно, он решится баллотироваться в президенты Украины.

Вся эта миротворческая риторика потенциальных кандидатов в президенты пока не дает ответ на главный вопрос: какой ценой обойдется мир Украине. Ведь те же Медведчук с Бойко, например, были и остаются приверженцами более тесной интеграции украинского государства с Россией. Гриценко и Ляшко демонстрируют приверженность НАТО и ЕС. А Порошенко даже обещает закрепить в конституции европейский и евроатлантический курс Украины.

Все хорошо понимают: будущее Донбасса определит и будущее украинского государства. Ключи от решения проблемы востока Украины пока находятся у Владимира Путина. Готов ли он кому-то их передать, станет известно в ближайшие полгода.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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