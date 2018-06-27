 Комментарий: В разблокировке Telegram интересы ФСБ важнее здравого смысла | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 16.06.2020

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Мнения

Комментарий: В разблокировке Telegram интересы ФСБ важнее здравого смысла

Хотелось бы думать, что власти России осознали бесперспективность борьбы с Telegram. Но законопроект, способный покончить с нелепой ситуацией, вряд ли будет принят, считает Александр Плющев.

Лого Telegram на мониторе и экранах смартфонов

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли законопроект о разблокировке мессенджера Telegram. Они анонсировали свою инициативу еще в апреле, теперь документ есть в базе данных нижней палаты парламента - с поправками, которые учитывают замечания Минсвязи, не одобрившего ранее предложения депутатов. Впрочем, это вряд ли повышает шансы на принятие документа.

Суть предложения довольно проста: случаются разные экстренные ситуации, как, например, текущая эпидемия COVID-19, и, учитывая их, нужно запретить блокировку или позволить разблокировку тех ресурсов, которые используют госорганы. В нынешних реалиях это, прежде всего, очень популярный в России мессенджер Telegram, официально заблокированный Роскомнадзором по решению Таганского суда с апреля 2018 года.

Коронавирус за Telegram

Если поначалу государственные органы и отдельные чиновники активно сворачивали свое присутствие в Telegram, то по мере его успешной борьбы с блокировкой каналы и аккаунты, так или иначе связанные с государством, стали вновь появляться или возобновляли свою работу. Доходило до анекдотических ситуаций, когда в Telegram заметили аккаунт с номером телефона, принадлежавшим Александру Жарову - тогдашнему главе Роскомнадзора, ведомства, официально ответственного за блокировку мессенджера.

Александр Плющев

Александр Плющев

А с началом эпидемии - как прорвало. Скажем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который после блокировки Telegram стал собирать журналистов на свои конференс-коллы с помощью отечественного мессенджера ICQ, вдруг сделал приложению Павла Дурова неплохую рекламу. Во время посещения Владимиром Путиным больницы в Коммунарке Песков под камеры попросил кого-то из медиков снять визит на телефон и прислать через Telegram единственному контакту "Дима".

Особую активность в Telegram в связи с коронавирусом развил Минсвязи России (в структуру которого формально входит Роскомнадзор), которое чуть ли не день в день во вторую годовщину блокировки запустило в мессенджере сервис для соотечественников, застрявших за рубежом. Причем, как выяснили журналисты, на первых порах с попавшими в беду туристами в Telegram общался собственной персоной глава Минсвязи Максут Шадаев. Во всяком случае номер телефона администратора с таким именем совпадал с номером министра, который известен журналистам.

Отменить блокировку под благовидным предлогом

Да и многие другие российские чиновники все чаще стали высказываться в том духе, что блокировка Telegram не означает запрета его использования. На сегодняшний день эта чисто формальная мера имеет один-единственный резон: сохранения лица Федеральной службы безопасности (ФСБ), по требованию которой она и была принята. Что касается обеспечения этой меры, то все вовлеченные в него структуры продемонстрировали свою полную несостоятельность. Сам Telegram стал символом цифрового сопротивления, а миллионы людей наглядно продемонстрировали, что власти им в этой сфере не указ и сказки о террористической угрозе их не особенно впечатляют.

Законопроект об отмене блокировки Telegram предложен депутатами наименее влиятельной фракции Госдумы, и вряд ли стоит питать какие-то иллюзии относительно его перспектив. Хотелось бы думать, что власти, наконец, осознали бесперспективность борьбы с мессенджером и всю нелепость ситуации, в которую сами себя последовательно загнали.

План отменить глупый запрет под вполне благовидным, пусть и временным предлогом приветствовал и создатель Telegram Павел Дуров. Да, ситуативный законопроект выглядит странно, но, признаем честно, он такой не первый и явно не последний. Кроме того, ситуация с "заблокированным" Telegram, который прекрасно работает даже без средств обхода блокировок и пользуется популярностью, в том числе и у чиновников, намного страннее.

Законопроект без перспектив принятия

Однако это означало бы, что террористическая угроза, под предлогом которой заблокировали Telegram, отказавшийся предоставить ФСБ ключи шифрования, оказалась не столь страшной. То есть по факту так и есть: мы не видим ни одного подтверждения того, что блокировка мессенджера оказала в этом плане какое-то благотворное влияние. И что самое удивительное, власти даже не пытались создать такого впечатления.

Но если признать, что в каких-то экстренных ситуациях можно этой угрозой вообще пренебречь, то как в будущем использовать ее в качестве аргумента давления на неугодные компании? Такого спецслужбы позволить себе не могут, и потому принятие законопроекта Ионина и Тумусова представляется крайне маловероятным. Впрочем, ни на сам мессенджер, ни на его многочисленную аудиторию это не окажет ровным счетом никакого влияния.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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