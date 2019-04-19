Комментарий: В докладе Мюллера нет ничего нового

У борьбы со злом давняя история. В Средневековье суеверные люди преследовали ведьм. Жертвой охоты на ведьм, как известно, считает себя и Дональд Трамп, когда речь идет о докладе спецпрокурора Мюллера (о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США. -Ред.). Сейчас этот доклад опубликован. И Дональд Трамп мнит себя победителем.
Но борьба, в которой участники поливают друг друга грязью, только началась. Пока республиканцы и демократы отстаивают каждый свою правду, общественность может расслабиться. Доклад в более чем 400 страниц можно и не читать, ведь все что в нем написано, давно известно.
Никакого оправдания для президента Трампа
Конечно, многие хотят знать, что именно означают слова спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что у него нет убедительных доказательств того, что Трамп препятствовал правосудию. Ведь в докладе упоминается, что президент США несколько раз пытался повлиять на следствие.
Оливер Саллет
Еще в начале президентского срока Дональд Трамп вел себя подозрительно. Когда глава ФБР Джеймс Коми начал расследовать возможные связи Трампа с Кремлем, тот, не раздумывая, уволил его. Когда министр юстиции Джефф Сешнс взял самоотвод в деле о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию, Трамп вынудил его уйти в отставку. Поведение, которое демонстрирует Дональд Трамп, - не поведение невиновного, оно, скорее, свойственно тем, кому есть что скрывать.
Трамп верен своим принципам
Но и на посту президента Трамп остается верен себе: и в Белом доме он прибегает к сомнительным уловкам еще тех времен, когда был магнатом в сфере недвижимости. Не изменил он и своего жесткого отношения к тем, кто пытается вставлять ему палки в колеса. Кто перечит ему, на того оказывают давление. Кто препятствует ему, того изгоняют.
То, как Дональд Трамп относится к правде и фактам, стало большой проблемой. Его не смущает ложь его ближайших сотрудников о контактах с Россией - это было очевидно еще до публикации доклада Мюллера. А в ходе расследования спецпрокурора Мюллера стало известно многое о приближенных Трампа. Некоторых из них теперь уже можно назвать криминальными личностями, осужденными за преступления.
Во время предвыборной кампании всплыли многие сальные видео, которые демонстрируют, как Трамп обходится с женщинами. А позже стало известно, что он заплатил за молчание порнозвезде Стефани Клиффорд, чтобы скрыть одну из своих афер.
Что касается обвинений в нелегальном финансировании избирательной кампании, то следствие еще продолжается, несмотря на то, что доклад уже опубликован. Хуже всего то, что это никак не смущает окружение Трампа. А сам он может быть спокоен, ведь он выполнил многие из своих обещаний и уверенно сидит в президентском кресле. Какую опасность может представлять для него пресловутый доклад Мюллера?
Урон демократии и посту президента
Что представляет собой президент США, было известно еще до того, как доклад опубликовали. Дональд Трамп - президент, который окружил себя криминальными личностями, который крутит фактами так, как ему выгодно. Выборы он выиграл с помощью России. А урон, нанесенный им демократии и президентскому посту, - огромный.
Предстоящая предвыборная борьба и различные следственные комиссии демократов в Конгрессе лишь усугубят ситуацию и вместо ощутимых результатов приведут к очередному противостоянию двух противоборствующих лагерей. Так что охота на ведьм продолжается. С докладом Мюллера или без него.
Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев