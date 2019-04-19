 Комментарий: В докладе Мюллера нет ничего нового | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.04.2019

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Мнения

Комментарий: В докладе Мюллера нет ничего нового

Доклад спецпрокурора Мюллера обострил конфликт сторонников и противников Трампа, но ни о чем новом он не рассказал. Дональд Трамп недостоин поста президента, считает Оливер Саллет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

У борьбы со злом давняя история. В Средневековье суеверные люди преследовали ведьм. Жертвой охоты на ведьм, как известно, считает себя и Дональд Трамп, когда речь идет о докладе спецпрокурора Мюллера (о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США. -Ред.). Сейчас этот доклад опубликован. И Дональд Трамп мнит себя победителем.

Но борьба, в которой участники поливают друг друга грязью, только началась. Пока республиканцы и демократы отстаивают каждый свою правду, общественность может расслабиться. Доклад в более чем 400 страниц можно и не читать, ведь все что в нем написано, давно известно.

Никакого оправдания для президента Трампа

Конечно, многие хотят знать, что именно означают слова спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что у него нет убедительных доказательств того, что Трамп препятствовал правосудию. Ведь в докладе упоминается, что президент США несколько раз пытался повлиять на следствие.

Оливер Саллет

Оливер Саллет

Еще в начале президентского срока Дональд Трамп вел себя подозрительно. Когда глава ФБР Джеймс Коми начал расследовать возможные связи Трампа с Кремлем, тот, не раздумывая, уволил его. Когда министр юстиции Джефф Сешнс взял самоотвод в деле о расследовании предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию, Трамп вынудил его уйти в отставку. Поведение, которое демонстрирует Дональд Трамп, - не поведение невиновного, оно, скорее,  свойственно тем, кому есть что скрывать.

Трамп верен своим принципам

Но и на посту президента Трамп остается верен себе: и в Белом доме он прибегает к сомнительным уловкам еще тех времен, когда был магнатом в сфере недвижимости. Не изменил он и своего жесткого отношения к тем, кто пытается вставлять ему палки в колеса. Кто перечит ему, на того оказывают давление. Кто препятствует ему, того изгоняют.

То, как Дональд Трамп относится к правде и фактам, стало большой проблемой. Его не смущает ложь его ближайших сотрудников о контактах с Россией - это было очевидно еще до публикации доклада Мюллера. А в ходе расследования спецпрокурора Мюллера стало известно многое о приближенных Трампа. Некоторых из них теперь уже можно назвать криминальными личностями, осужденными за преступления.

Во время предвыборной кампании всплыли многие сальные видео, которые демонстрируют, как Трамп обходится с женщинами. А позже стало известно, что он заплатил за молчание порнозвезде Стефани Клиффорд, чтобы скрыть одну из своих афер.

Контекст

Уильям Барр намеренно исказил значительную часть доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы, заявили Чак Шумер и Нэнси Пелоси. (19.04.2019)

Врио главы министерства юстиции США назначен Мэтью Уитекер. Трамп более года критиковал Сешнса в связи с расследованием по поводу вмешательства России в американские выборы. (07.11.2018)

Стефани Клиффорд намерена признать недействительным соглашение о конфиденциальности с Трампом. Порнозвезда также заявила о запугиваниях и принуждениях со стороны адвоката президента США. (07.03.2018)

Что касается обвинений в нелегальном финансировании избирательной кампании, то следствие еще продолжается, несмотря на то, что доклад уже опубликован. Хуже всего то, что это никак не смущает окружение Трампа. А сам он может быть спокоен, ведь он выполнил многие из своих обещаний и уверенно сидит в президентском кресле. Какую опасность может представлять для него пресловутый доклад Мюллера?

Урон демократии и посту президента

Что представляет собой президент США, было известно еще до того, как доклад опубликовали. Дональд Трамп - президент, который окружил себя криминальными личностями, который крутит фактами так, как ему выгодно. Выборы он выиграл с помощью России. А урон, нанесенный им демократии и президентскому посту, - огромный.

Предстоящая предвыборная борьба и различные следственные комиссии демократов в Конгрессе лишь усугубят ситуацию и вместо ощутимых результатов приведут к очередному противостоянию двух противоборствующих лагерей. Так что охота на ведьм продолжается. С докладом Мюллера или без него. 

Автор: Оливер Саллет, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Смотреть видео 14:23

Новые подробности доклада Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы США. DW Новости

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Российские следы вокруг Дональда Трампа

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