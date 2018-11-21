Комментарий: В Госдуме реабилитируют советское прошлое в угоду настоящему

В среду, 21 ноября, в Госдуме России прошли парламентские слушания, по итогам которых утвержден проект постановления, которое планируется принять в феврале следующего года - к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Суть документа состоит в пересмотре негативных оценок афганской войны, сделанных в 1989 году Съездом народных депутатов СССР. Происходит все это под лицемерные разговоры об уважении к памяти погибших в Афганистане солдат и офицеров.

На самом же деле морально и политически реабилитируется брежневское Политбюро ЦК КПСС, принявшее решение о вводе войск в 1979 году. Апелляции к памяти о погибших тем более циничны, что 30 июля 1981 года все то же брежневское Политбюро фактически запретило увековечивать память погибших в Афганистане солдат и офицеров, а свободное обсуждение афганской темы и сооружение памятных знаков стало возможным только в годы перестройки, после принятия осуждаемых ныне решений.

"Трупный синод" наоборот

По мнению докладчика на парламентских слушаниях, депутата-коммуниста Харитонова, никакие аргументы о том, что предложенные к осуждению решения принимались органами власти другого государства, неуместны. "Мы являемся правопреемниками СССР. Во-вторых, ряд принятых народными депутатами СССР норм действуют на территории Российской Федерации и сегодня", - пояснил он.

Федор Крашенинников

В юридическом смысле РФ, конечно же, - преемник СССР, но дает ли это право нынешним российским властям задним числом пересматривать и отменять политические решения, принятые высшим руководством уже несуществующей страны? При нормальном развитии России ее руководство должно было бы заниматься не реабилитацией советской власти, а последовательно признать многие ее решения и целые структуры преступными и извиниться за все совершенные ими злодеяния перед гражданами России и других стран, в разное время оказывавшихся в зоне советского влияния. К сожалению, эта работа, едва начавшись в годы перестройки, быстро завершилась в начале 90-х, сменившись ползучей реабилитацией советского прошлого, триумф которой мы наблюдаем последние годы.

Может быть, аналогия и покажется очень смелой, но все это напоминает печально известный "трупный синод" 897 года. Тогда ради сведения счетов и в угоду текущей политической конъюнктуре тело умершего римского папы Формоза было выкопано его преемниками, подвергнуто допросу, суду и казни - за преступления, которые он, по мнению судей, совершал при жизни. Только сейчас все происходит наоборот: сгнивший труп советской власти с почестями извлекается из могилы, водружается на почетное место и объявляется средоточием всего славного и хорошего, что было, есть и будет в истории России. А все те, кто не согласен считать тошнотворный запах благоуханием, проклинаются как враги Отечества и фальсификаторы истории.

Выдуманное прошлое

Попытки перепридумать прошлое и внести в него выгодные для обоснования текущей политики изменения с помощью принимаемых сегодня решений происходят на самых разных уровнях и играют большую роль в путинской идеологии. Так, совсем недавно Владимир Путин вдруг заявил, что Севастополь после развала СССР юридически, дескать, вовсе не вошел в состав Украины - и это при том, что никогда до 2014 года Российская Федерация никаким образом не замечала этого обстоятельства и ни на что не претендовала. Из той же оперы объявление Генпрокуратуры РФ в 2015 году не соответствующими советской конституции решений различных органов власти СССР, согласно которым в 1954 году Крым был передан РСФСР в состав УССР, при том что в советское время эти решения никогда ни кем не ставились под сомнение.

Советский ресентимент начинался с тезиса о том, что не все в Советском Союзе было плохо, но сейчас российская власть фактически встала на позицию, что все в СССР было хорошо, если ни идеально. И комсомол - хорошо, и ввод войск в Афганистан - правильно, про пустые магазины - клевета, а в ЧК и "Смерше" сплошь и рядом служили рыцари без страха и упрека. Ошиблась премудрая советская власть, судя по всему, только дважды - с Крымом и с объявлением перестройки.

Увековечивая себя

В 2018 году вся российская власть, от президента и до мелких муниципальных чиновников и школьных учителей, дружно славит советское прошлое. По всей России лихорадочно ставятся все новые и новые памятные знаки то к столетию комсомола, то к столетию военной контрразведки, то всевозможным деятелям и достижениям, которые в советское время не посчитали нужным или просто не успели увековечить.

То, что художественная ценность большинства из этих скороспелых монументов ниже, чем у садовых гномов, только подчеркивает вторичность формы перед содержанием. Отсутствие зримых побед в настоящем на фоне отказа государства от унаследованных от советской власти социальных обязательств заставляет российскую власть украшать неприглядное настоящее памятниками приукрашенному прошлому. Нынешняя власть пытается увековечить не столько СССР, сколько саму себя как наследницу и хранительницу всех его побед и свершений, настоящих и выдуманных.

Возвращаясь к пересмотру оценок афганской авантюры, нельзя не отметить еще и то, что путинские депутаты не только реабилитируют брежневское Политбюро, но и очевидным образом подстилают соломку под военные авантюры нынешнего руководства страны в Донбассе, Сирии и много где еще. Мол, вести войны в других странах законно и правильно, только так и надо и всегда так было.

Наблюдая за всеми этими игрищами, важно помнить, что на самом деле они ничего не могут изменить: СССР в любом случае развалился в 1991 году, и его не спасли ни комсомол, ни КГБ, ни КПСС, ни героическая Советская армия. Более того, напоследок СССР успел признать часть своих ошибок, в том числе и относительно ввода войск в Афганистан. Ну и главное: никакими думскими документами не воскресить те 15 000 советских граждан, которые погибли в Афганистане, как, впрочем, и всех тех, кто сейчас погибает в ходе бессмысленных войн.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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