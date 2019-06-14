Комментарий: В войне в Персидском заливе будут только проигравшие

Черно-белое видео американских военных, на котором показаны, как утверждается, солдаты из Корпуса стражей исламской революции в быстроходном катере в Ормузском проливе. Согласно американской версии, иранские солдаты – военная элита страны, ликвидируют не взорвавшуюся при взрыве магнитную мину с борта танкера Kokuka Courageous, которую сами же и установили. Ликвидация этого доказательства иранцами показывает, что Тегеран стоит за атаками на оба танкера в Ормузском проливе. Во всяком случае такова позиция США.

Является ли это действительно доказательством совершенного преступления и приведет ли к военным действиям? Можем ли мы верить содержанию видео и истории его возникновения, которую предлагают США?

Ложные утверждения не в первый раз

Сомнения вполне уместны, поскольку война против иракского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году тоже началась с ложных утверждений американского руководства. Мы живем сегодня в мире цифровых технологий, в котором с помощью высокопрофессиональных манипуляций можно создать любое видео или любые другие доказательства. На первый взгляд, кажется нелогичным то, что Иран (даже его самые рьяные представители, выступающие против США, по собственной воле предоставили США возможный повод для войны, в которой, учитывая военный потенциал и расстановку сил, Тегеран проиграет.

Райнер Золлих

С другой стороны, эксперты указывают на то, что Корпус стражей исламской революции имеет опыт обращения с магнитными морскими минами. И Тегеран в прошлом неоднократно угрожал саботажем в Ормузском проливе в случае возникновения конфликта, заявляя о том, что может препятствовать передвижению судов, что негативно отразилось бы на мировой торговле и экспорте нефти. Атаки на танкеры можно интерпретировать как попытку Ирана поиграть мускулами. И тем самым показать США, что у Тегерана есть собственные методы борьбы, и он не потерпит никакого принуждения.

Но это домыслы. Как и предположения, что за атаками на танкеры стоят американские, израильские или саудовские силы, как утверждает Иран и пишут в соцсетях многие антиамерикански настроенные пользователи в Германии и арабских странах.

И правда: возможные мотивы для того, чтобы путем манипуляций дело дошло до казус белли, можно найти - если принять во внимание их внешнеполитические и стратегические интересы - как в США, так и в Израиле и в странах Персидского залива. Но имеется и столько же доводов, которые столь же убедительно говорят об обратном, в частности, это касается американского президента. Сторонники Дональда Трампа избрали его президентом, среди прочего, для того, чтобы вывести американские войска с Ближнего Востока. Однако война с Ираном, очевидно, привела бы к потерям, и ее было бы не выиграть без сухопутных войск. Если же при этом погибнут американские солдаты, то это не увеличит шансы Трампа на переизбрание в конце 2020 года.

Силы, которые сознательно идут на войну

В конце концов остается горькое осознание: кто бы ни стоял за провокацией в Ормузском проливе, в нынешней конфликтной ситуации есть силы, которые, вопреки всем политическим и гуманитарным соображениям, сознательно идут на риск войны, а в худшем случае даже стремятся к ней как к "решению" своего конфликта с другой стороной. От этого можно только предостеречь.

Война в Персидском заливе, вероятно, будет иметь разрушительные последствия для многих стран региона, особенно для тех, в которых уже сегодня действуют финансируемые Ираном формирования, таких как Йемен, Сирия, Ирак и Ливан. Вероятно, пострадают также Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты - последние два государства уже подвергаются нападениям поддерживаемых Ираном хуситов из Йемена. В такой войне могут быть только проигравшие. Следует сделать все возможное для того, чтобы предотвратить ее, в том числе со стороны Германии и Европы с их ограниченными средствами. Тем не менее есть опасения, что война, которая якобы никому не нужна, приближается.

Автор: Райнер Золлих, главный редактор арабской редакции DW

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