Комментарий: Выдуманный мир милоновых и онищенко обречен

Пока депутаты Госдумы придумывают, что бы еще запретить школьникам, Мария Кольцова решила разобраться в том, что пугает власть предержащих и почему их эпоха скоро закончится.
Депутаты Госдумы Виталий Милонов и Геннадий Онищенко в начале нового учебного года выдали две инициативы по контролю над школьниками. Обе настолько же бессмысленные, насколько нереализуемые. Милонов предложил запретить ходить в школу с крашеными волосами, макияжем и "демонстрировать свои пристрастия к музыке и к неформальным объединениям". А Онищенко - отучить детей онанировать и "объяснить пагубу" этого занятия. В общем-то, ничего нового: депутаты в очередной раз хотели показать, что лучше знают, что нужно молодежи, а что нет.
Учительский страх
Этих депутатов и российских учителей (не всех, конечно) объединяет одно - они любят все контролировать. А то, не дай бог, у людей появится свое мнение, так давайте заранее всех запугаем. Зеленые волосы в школах любили запрещать еще до Милонова. Учителя в моей школе отправляли домой девочек, покрасивших волосы в розовый, - просто потому, что были наделены такой властью.
Эти учителя просто не понимали десятиклассниц, мечтавших о модной прическе. Не понимали они и другого: сегодня девушка уйдет в слезах домой под смешки одноклассников, а завтра вернется с тусклыми каштановыми паклями, ненавистью к школе и прогнавшей ее учительнице.
Пропущенные уроки уже никогда не выучатся, а самооценка на ближайшие полгода cвалится на уровень гораздо ниже проходной отметки. "Взрослые" вообще часто забывают, как важна уверенность в себе и своей внешности для того, чтобы учить логарифмы и строение кислот. В 13-14 лет хочется понимать, что ты управляешь в этом мире хотя бы цветом своих волос и формой одежды, не говоря уже о том, что с мастурбацией и прочими аспектами личной жизни можешь разобраться сам.
Запретить все непонятное
Но учителя и депутаты знают же лучше, что зеленый цвет волос и онанизм очень вредят. Чему? Изучению логарифмов, правил английской грамматики или теме свободы в произведениях Толстого? Да ничему и никому они не вредят, кроме тех учителей, которые боятся потерять контроль над ставшими слишком уж самостоятельными школьниками, начавшими "качать права". Эти учителя и депутаты отстали от подростков на несколько десятилетий и давно перестали их понимать. А как управлять теми, кого не понимаешь? Просто запретить все непонятное и представить, что этого нет и что мы живем во времена пионеров в одинаковых галстуках! If I ignore it, maybe it will go away.
Во многих наших школах очень прочно прижилась схема "я - начальник, ты - дурак". Собственно, по всей стране власть держится не на уважении и добровольном признании авторитета, а на давлении, запугивании, бессмысленных запретах и авторитаризме. Ты будешь слушать меня во всем - учить тот параграф, который я тебе скажу, и красить волосы в тот цвет, который мне нравится. А как чуть подрастешь, то и не заметишь, что и губернатора, и президента ты тоже не сам выбираешь. Не твоего ума дело!
Личного пространства не осталось даже под одеялом
Еще смешнее история с Онищенко и онанизмом. Бывший главный санитарный врач России, заслуженный врач и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко вместо того, чтобы говорить о сексуальном просвещении, о том, что нужно рассказывать подросткам о контрацепции и венерических заболеваниях, предлагает пропагандировать монашеское воздержание. Интересно, как он это собирался делать?
Сначала прогнать из класса всех неподобающе одетых и накрашенных, а потом прочитать лекцию о том, что все онанисты слепнут к 30 годам? Представляете утренние сборы по Онищенко: "Вася, рубашку погладил? Портфель собрал? Причесался? Ночью точно ни-ни? А в ванной что так долго сидел?" Россия, XXI век: личного пространства у подростков не осталось даже под одеялом.
Откровенно поговорить о сексе и мастурбации с подростком - сложно и неприятно. Кажется, в нашей стране только единицы умеют это делать без хихиканья и краснения. Гораздо проще эту тему сделать табу, страшной и неприличной. А то, что потом у нас нежелательные беременности, ВИЧ и венерические заболевания, не говоря уже о куче подростков с комплексами и психологическими проблемами, это мы тоже проигнорируем.
Но подростки взрослеют и сами становятся учителями, которые ходят на уроки в джинсах, общаются с учениками в "Телеграме" и читают лекции на темы секспросвета. Выдуманный депутатами мир обречен. Чтобы он разрушился, нужно еще немного времени.
Автор: российская журналистка Мария Кольцова
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