Комментарий: Вывод американских войск из Сирии станет ошибкой

Сторонники Дональда Трампа, конечно же, в восторге. Миссия по разгрому террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) выполнена и американским войскам "пора вернуться домой", написал президент США в Twitter. Многим рядовым американцам такая предрождественская новость пришлась как нельзя по душе.

В то же время американские политики, отвечающие за внешнюю политику и политику безопасности Вашингтона, подвергли единоличное решение своего президента жесткой критике - как, впрочем, и многие республиканцы. Они понимают, что хотя в ходе гражданской войны в Сирии террористическую группировку в целом и удалось разгромить, многие джихадисты до сих пор скрываются и просто выжидают подходящего момента, чтобы перегруппироваться. С точки зрения ИГ, вакуум власти, который возникнет в результате вывода из Сирии американских войск, предоставит исламистам прекрасный шанс отыграться.

Вашингтон хочет отдать курдов на расправу Эрдогану

За последние четыре года две тысячи американских солдат хорошо поработали в Сирии - не столько как непосредственные участники войны, сколько как инструкторы курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG). В борьбе с ИГ курдские бойцы проявили незаурядную отвагу, сыграв решающую роль в военной победе над террористами.

Удо Бауэр

Сотрудничество американцев с курдами всегда раздражало президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, YPG - не что иное, как банда террористов, которые должны быть уничтожены. Пока в Сирии находились американские войска, он не осмеливался нападать на курдов. Но когда страну покинет последний американский солдат, Эрдоган больше не будет сдерживать себя и жестоко с ними расправится. И ответственность за это будут нести американцы, сознательно подставившие своих курдских союзников.

Российская сторона может торжествовать

Что же касается других ключевых игроков в Сирии, в частности, России, то стоит отметить, что в последнее время Кремль активно занимается распространением антиамериканской пропаганды. В МИД РФ назвали присутствие войск США в Сирии "опасным препятствием на пути к урегулированию (конфликта. - Ред.)". Заметьте - урегулированию при участии России. А этот вариант предусматривает, что сирийский диктатор Башар Асад должен остаться у власти любой ценой - человек, несущий основную ответственность за разрушение страны, гибель десятков тысяч мирных жителей, а также применение химоружия и кассетных бомб.

Асад является единственным гарантом дальнейшего военного и политического присутствия России на Ближнем Востоке.Если же Вашигтон сейчас выведет из Сирии свои войска, это предоставит Путину полную свободу действий и он сможет определять, каким будет послевоенный порядок в стране, исходя из своих собственных интересов.

Трампа больше не интересует Ближний Восток

Россия, Иран и Турция в данный момент ведут переговоры об урегулировании конфликта с представителями режима Асада и оппозиции. Согласно плану, в Сирии должен быть сформирован конституционный комитет, который, в свою очередь, заложит фундамент для проведения демократических выборов в стране. Это кажется наивным, ведь Асад, разумеется, не заинтересован в проведении свободных выборов и всячески старается помешать реализации такой инициативы.

Между тем расчет российской стороны нельзя назвать наивным. Можно не сомневаться в том, что Путин за кулисами дергает за веревочки и натравливает других игроков друг на друга, пока не добьется того, чего хочет. Своим быстрым уходом из Сирии американцы без всякой на то причины лишают себя возможности поучаствовать в формировании послевоенного порядка в стране. Тем самым Трамп демонстрирует всему миру, что утратил к Ближнему Востоку всякий интерес.

Автор: Удо Бауэр, обозреватель DW

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