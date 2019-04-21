Комментарий: Выбрав комика, Украина выбрала перезагрузку  

На сцене комик играючи справляется со своей ролью. Обольститель и провокатор, он пленит людей. Публика ждет от него хорошего шоу. Успех ему обеспечен, зрители быстро получают от него то, что хотят. Если они смеются и радуются, значит, комик победил. Владимир Зеленский уже играет президента Украины в телевизионном сериале. Теперь он станет президентом в реальной жизни.

Актер и комик одержал убедительную победу над действующим президентом Петром Порошенко во втором туре президентских выборов. Зеленский не оставил Порошенко ни малейшего шанса в чрезвычайно острой предвыборной борьбе, участники которой часто переходили на личности. Зеленский последовательно отказывался от настоящих публичных дебатов. Свои политические представления комик обрисовал лишь расплывчато. Однако на сцене и в социальных сетях он пустил в ход все средства. Прежде всего там он использовал предвыборную борьбу для того, чтобы свести счеты с системой Порошенко.

Недовольство украинцев политикой Порошенко

Успех Зеленского на выборах свидетельствует о том, что перемены возможны, если значительная часть населения недовольна прежней политикой. После пяти лет правления Порошенко Украина все еще находится в числе беднейших стран Европы. Инвестиции по-прежнему в дефиците. Правосудие не является независимым. Коррупция и кумовство не побеждены. В конце концов, сам Порошенко оказался в неоднозначной ситуации, так как многие коррупционные скандалы сотрясли его ближайшее окружение.

Бернд Йоханн

А еще война с контролируемыми Россией сепаратистами на востоке Украины. Предпосылок для политического разрешения этого конфликта не предвидится, равно как и успехов в гуманитарной сфере - ни для людей на фронте, ни для политических заключенных. Хотя Порошенко как верховный главнокомандующий и обеспечил проведение реформ в армии, в политике он превратился в сторонника жесткого курса и националиста, который не мог предложить новых политических решений в вопросах Крыма и Донбасса.

Украинцам нужны новые лица в политике

Все эти проблемы теперь предстоит решать Зеленскому. Во время избирательной кампании он не скрывал, что не имеет политического опыта. Его шутки, шарм или веселые видеоролики на YouTube не помогут ему в решении стоящих задач. Не исключено, что Зеленскому и его сторонникам уже скоро будет не до смеха. Ведь обещанный новый старт будет сложным и таит в себе риск провала.

Украинцы хотят видеть в политике новые лица. У Зеленского пока небольшая команда. И только после парламентских выборов, запланированных на октябрь, станет понятно, кто будет управлять Украиной. К этому моменту прояснится и то, с какими политическими силами в стране будет сотрудничать Зеленский. Ту или иную часть его избирателей может ждать разочарование.

К новому президенту много вопросов

Это значит, что Владимиру Зеленскому придется внимательно следить за тем, чтобы подобные союзы не свели на нет эйфорию, которую вызвала его победа. Ведь и без того бременем для Зеленского являются обвинения в тесных деловых и личных связях с бежавшим из Украины и имеющим сомнительную репутацию олигархом Игорем Коломойским. Другой вопрос: что будет делать предприниматель Зеленский со своим собственным телевизионным шоу и со своей долей в медиабизнесе после того, как станет главой государства. Граждане Украины ждут от своего будущего президента ответов на многие вопросы. Теперь он должен наконец сказать и доказать делом, что и как он, будучи президентом, действительно сделает лучше.

Европа, США и Канада, которые поддерживают Украину на пути реформ, тоже хотят знать, что будет дальше. Речь идет и об упорядоченной передаче власти, и об ожидании, что победитель и проигравший в равной степени будут уважать результаты выборов. После протестов на Майдане украинцы уже во второй раз демократическим образом запустили процесс политической перезагрузки. И с этим их стоит поздравить.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

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