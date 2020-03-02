Комментарий: Выбор Little Big на "Евровидение" по душе почти всем

Группа Little Big, которая будет представлять Россию на конкурсе песни "Евровидение-2020", пожалуй, лучший выбор. Причем, для всех: властей и оппозиционеров, Первого канала и фанатов, уверен Александр Плющев.
Лучше и придумать невозможно: Россию, по решению Первого канала, на конкурсе "Евровидение-2020" в Нидерландах представит Little Big. Рэйв-фрики с запоминающимися яркими, провокационными и смешными клипами, набирающими десятки, а то и сотни миллионов просмотров в YouTube, популярные не только в России, но и в Европе, не имеющие никакого отношения к типичной российской "попсе", современные, но, в то же время удивительным образом вписывающиеся в эстетику этого довольно старомодного "конкурса для домохозяек".
Little Big - едва ли не первый российский участник "Евровидения", ставший популярным не благодаря телевидению. Были и Петр Налич, и "Бурановские бабушки", в чьей популярности есть немалая заслуга интернета, но все-таки они нишевые, а Little Big - это в чистом виде продукт эпохи YouTube. Причем, продукт вполне себе мирового уровня.
Парадоксальный выбор Первого
При всей популярности еще несколько дней назад чуть ли не полстраны не имело ни малейшего понятия об их существовании. Причем, это как раз аудитория того самого Первого канала, который их и выставил. Тех, кого регулярно показывают по федеральным телеканалам, знает и стар, и млад, а вот интернет-популярность четко сегментирована по возрастам.
Чисто эстетически Little Big будет, скорее, ближе оппозиционно настроенному человеку, нежели телевизионному лоялисту. Little Big - это не совсем попса, не телеконцерт "Песня года", это стеб, и во многом его можно считать стебом над той жизнью, которой мы живем, а значит и над тем режимом, при котором она проходит.
Стратегический плацдарм
В этом году "Евровидение" имеет для российских властей особое значение. Не только и не столько потому, что финал (в который Little Big попадет вне всяких сомнений) пройдет всего через неделю после Дня победы - праздника год от года все более идеологизированного и пропагандистского. На фоне 75-летия Победы любой международный успех приобретает дополнительное измерение.
"Евровидение" - это в какой-то мере вид спорта, по духу похожий на фигурное катание. Одним зрителям нравится смотреть выступления, других гораздо больше увлекает объявление оценок и подсчет очков. В год отстранения России от больших спортивных соревнований, арен для презентации "мягкой силы" остается не так уж много, а "Евровидение", где российские позиции в последние годы совсем неплохи, и вовсе становится стратегическим плацдармом.
Не переборщить с политикой
На "Евровидении" всегда было много политики, всем, кто хоть раз смотрел этот конкурс, известно, что голосование часто происходит по принципу политической близости: греки поддерживают киприотов, финны - эстонцев и т.д. И дело не только в добрососедских отношениях: Россия, например, регулярно получает неплохие баллы от Украины и наоборот. Важным фактором является также медиа- и культурное проникновение и пересечение рынков поп-музыки, и продвижение исполнителя в каждой конкретной стране. Едва ли не последнюю роль играет, собственно, песня, конкурсом которой формально является "Евровидение", но к этому давно привыкли.
Но перебарщивать с политикой тоже нельзя: в 2017-м на конкурс в Украине Россия выставила Юлию Самойлову, выступавшую в Крыму, и ее предсказуемо не пустили. Российская пропаганда стопроцентно отыграла эту срежиссированную ей ситуацию, но на российских показателях это сказалось самым плачевным образом. Самойлова, которую выставили и в 2018-м, не прошла горнило полуфинала. Такого с российскими участниками не случалось с 2004 года, когда была введена сама система полуфиналов. Если не считать этих двух неудачных лет, то на "Евровидении" Россия никак не ощущает себя в международной изоляции: одно первое место, четыре вторых и четыре третьих. И отличные шансы в этом году, поскольку сходятся все факторы, как политические, так и касающиеся шоу-бизнеса.
Путь в Москву
Для Первого канала нынешний год - отдельный вызов. С одной стороны, нужно отыграться за неудачу 2017-2019, а с другой наконец-то утереть нос конкуренту - каналу "Россия" - посланец которого Дима Билан, пусть и со второй попытки, но привез "Евровидение" в Москву, чего с кандидатами Первого ни разу не случалось. Учитывая, что в ближайшее время Россия не будет избалована крупными международными мероприятиями, это было бы сейчас очень кстати.
Между прочим, теоретически, Евровидение может приехать в Москву уже в этом году. В те минуты, когда я писал эту колонку, глава международной федерации хоккея сообщил, что в случае, если Швейцария в мае не сможет провести Чемпионат мира, он не исключает его переноса в Россию. Почему же точно также не может подфартить и с "Евровидением"?
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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