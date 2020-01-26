Комментарий: Выборы премьер-министра Тюрингии - позор для Германии

Ровно неделю назад, 29 января 2020 года, германский бундестаг почтил память жертв Холокоста. Торжественное заседание было приурочено к 75-ой годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим. В своем проникновенном выступлении в Берлине президент Израиля Реувен Ривлин призвал немцев никогда не забывать о произошедшем и последовательно бороться с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.

В стремлении к идеалам свободы и демократии на немцах и политических партиях ФРГ лежит особая ответственность поступать в соответствии с уроками истории. "Германия не имеет права потерпеть неудачу", таковы были его слова.

Инес Поль

И вот пожалуйста: ровно спустя неделю нового премьер-министра федеральной земли Тюрингия - Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) из Свободной демократической партии (СвДП) - избирают при поддержке правоконсервативной "Альтернативы для Германии" (АдГ). Это событие - потрясение для страны. Оно показывает, что региональные политики Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП), подготовившие это голосование, не поняли своей исторической ответственности. Это событие также является проверкой на прочность демократических партий в стране и может в итоге даже привести к новым выборам в бундестаг.

Тюрингия: искушение властью

Уже ближайшие недели покажут, сдержат ли ведущие немецкие политики свои обещания, никогда не создавать с АдГ парламентское большинство. Или искушение властью окажется сильнее?

Да, лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) дала четкую установку региональному отделению своей партии в Тюрингии, не создавать союзов с АдГ ни при каких обстоятельствах. Но что означает невыполнение ее указания? И что будет делать канцлер, когда депутаты ее же партии начнут искать пути сотрудничества с тюрингским отделением АдГ во главе с Бьёрном Хёкке (Björn Höcke), назвавшим немцев единственным безумным народом на планете, поставившим "памятник собственному позору" в центре собственной столицы - имея в виду Мемориал жертвам Холокоста в Берлине? Наконец, что будут делать социал-демократы, которые вместе с ХДС образуют правящую коалицию в ФРГ?

Немцы, забывшие историю

Этот день должен потрясти Германию до самых основ. Демократическим силам нужно показать свою твердость - и то, на какой риск они готовы пойти, чтобы этот исключительный случай не стал нормой. "Нацизм не взялся ниоткуда", как сказал несколько дней назад президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в мемориальном комплексе памяти Холокоста Яд Вашем.

В этот февральский день стало ясно, что многие немцы забыли историю. И что слова президента Израиля - "Германия не имеет права потерпеть неудачу" - обращены ко всем нам. И что никто не может больше думать, что история никогда не повторяется.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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