 Комментарий: Выборы премьер-министра Тюрингии - позор для Германии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 05.02.2020

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Мнения

Комментарий: Выборы премьер-министра Тюрингии - позор для Германии

Впервые в истории ФРГ главу федеральной земли избирают при поддержке партии АдГ. Это показывает, что заслон против правых популистов в Германии начинает давать трещины, считает Инес Поль.

Заседание ландтага Тюрингии

Заседание ландтага Тюрингии

Ровно неделю назад, 29 января 2020 года, германский бундестаг почтил память жертв Холокоста. Торжественное заседание было приурочено к 75-ой годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим. В своем проникновенном выступлении в Берлине президент Израиля Реувен Ривлин призвал немцев никогда не забывать о произошедшем и последовательно бороться с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.

В стремлении к идеалам свободы и демократии на немцах и политических партиях ФРГ лежит особая ответственность поступать в соответствии с уроками истории. "Германия не имеет права потерпеть неудачу", таковы были его слова.

Инес Поль

Инес Поль

И вот пожалуйста: ровно спустя неделю нового премьер-министра федеральной земли Тюрингия - Томаса Кеммериха (Thomas Kemmerich) из Свободной демократической партии (СвДП) - избирают при поддержке правоконсервативной "Альтернативы для Германии" (АдГ). Это событие - потрясение для страны. Оно показывает, что региональные политики Христианско-демократического союза (ХДС) и Свободной демократической партии (СвДП), подготовившие это голосование, не поняли своей исторической ответственности. Это событие также является проверкой на прочность демократических партий в стране и может в итоге даже привести к новым выборам в бундестаг.

Тюрингия: искушение властью

Уже ближайшие недели покажут, сдержат ли ведущие немецкие политики свои обещания, никогда не создавать с АдГ парламентское большинство. Или искушение властью окажется сильнее?

Контекст

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И через 30 лет после падения Берлинской стены немцы на востоке и западе Германии все еще не являются единым целым. Что их разъединяет? Ответ на этот вопрос ищут социологи и психологи. (05.11.2019)

Глава земельной фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" в Тюрингии назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позору". Президиум правления АдГ не стал исключать его из партии. (23.01.2017)

Организаторы акции против правопопулистской АдГ назвали Бьёрна Хёкке "фашистом", что было запрещено властями. Однако суд встал на сторону истцов. (29.09.2019)

Да, лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) дала четкую установку региональному отделению своей партии в Тюрингии, не создавать союзов с АдГ ни при каких обстоятельствах. Но что означает невыполнение ее указания? И что будет делать канцлер, когда депутаты ее же партии начнут искать пути сотрудничества с тюрингским отделением АдГ во главе с Бьёрном Хёкке (Björn Höcke), назвавшим немцев единственным безумным народом на планете, поставившим "памятник собственному позору" в центре собственной столицы - имея в виду Мемориал жертвам Холокоста в Берлине? Наконец, что будут делать социал-демократы, которые вместе с ХДС образуют правящую коалицию в ФРГ?

Немцы, забывшие историю

Этот день должен потрясти Германию до самых основ. Демократическим силам нужно показать свою твердость - и то, на какой риск они готовы пойти, чтобы этот исключительный случай не стал нормой. "Нацизм не взялся ниоткуда", как сказал несколько дней назад президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в мемориальном комплексе памяти Холокоста Яд Вашем.

В этот февральский день стало ясно, что многие немцы забыли историю. И что слова президента Израиля - "Германия не имеет права потерпеть неудачу" - обращены ко всем нам. И что никто не может больше думать, что история никогда не повторяется.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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