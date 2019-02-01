 Комментарий: Выборы в Украине - новые лица против старой гвардии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 04.02.2019

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Мнения

Комментарий: Выборы в Украине - новые лица против старой гвардии

Украинцы хотят видеть в политике новые лица и на выборах президента готовы отдать голоса шоумену Владимиру Зеленскому. Но исход гонки сложно предугадать, считает Сергей Руденко.

Карикатура Сергея Елкина

В Украине завершился срок подачи документов для регистрации кандидатов в президенты. До 9 февраля Центральная избирательная комиссия должна обнародовать окончательный список участников президентской гонки. В бюллетень для голосования будут внесены фамилии более 30 человек. Но при всем, казалось бы, богатстве выбора вряд ли кто-то сегодня сможет назвать имя нового президента Украины. Пока претенденты двигаются "ноздря в ноздрю". А это значит, что шансы стать главой государства будут, как минимум, у нескольких кандидатов.

Шоумен Зеленский как новое лицо украинской политики

Последний год социологи фиксировали большой запрос украинцев на новые лица для участия в президентских выборах 2019 года. Более 60 процентов опрошенных избирателей убеждены, что Украине необходимы новые политические лидеры. Люди, очевидно, устали от тех, кто уже по 10-20 лет находится в украинской политике. Именно поэтому украинцы, как свидетельствуют социологические данные, готовы отдать президентство шоумену Владимиру Зеленскому. Он оказался тем новым лицом в списке претендентов на пост главы государства, которое может рассчитывать на победу.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Отчасти так оно и есть. Посудите сами: о своем желании поучаствовать в нынешних президентских выборах заявила Юлия Тимошенко, которая дважды была премьер-министром и дважды баллотировалась в президенты. Петр Порошенко - дважды был министром, секретарем СНБО, последние пять лет - президент Украины. Анатолий Гриценко - бывший министр обороны, дважды участвовал в президентских выборах, не единожды был народным депутатом. Рекордсменом среди потенциальных участников президентской гонки является 75-летний Александр Мороз, который дважды был спикером парламента и пять (!) раз баллотировался в президенты. 

На этом фоне Зеленский, действительно, новое лицо. Вряд ли художественный руководитель "Студии Квартал-95" серьезно относится к перспективе возглавить страну. Да, он популярен в Украине, у него 100-процентная узнаваемость. Да, известный комик сыграл в сериале роль простого учителя Василия Голобородько, который волей судьбы стал президентом страны. Да, у Зеленского есть опыт ведения бизнеса в Украине. Но у него нет политического опыта, он не "пилил" бюджетные деньги и не замечен в сомнительных властных связях. Возможно, именно это и привлекает в нем украинцев.

Кто намерен бороться за президентский пост в Украине 

Большинство вероятных участников нынешней избирательной кампании - представители так называемого "оранжевого" лагеря во главе с Виктором Ющенко, сформированного еще в далеком 2004 году. Тогда Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко, Игорь Смешко, Роман Бессмертный противостояли Виктору Януковичу и его команде. Теперь эти бывшие соратники - конкуренты в борьбе за пост главы государства. И это скорее - противостояние личностей, а не стратегий, которые они представляют.

Вполне очевидно, что бывшие "оранжевые", участвующие в президентских выборах-2019 имеют более-менее похожее представление о будущем страны. Они считают, что Украина должна стать членом НАТО и ЕС. Что украинское государство должно вернуть себе оккупированный Донбасс и аннексированный Крым. Что стране необходима деолигархизация и эффективная борьба с коррупцией. Иными словами, в риторике бывших соратников существенных противоречий нет. Хотя команда того же Петра Порошенко уже успела заявить: кто против их шефа, тот за Путина. Такой категоричности, конечно же, удивились бывшие соратники Петра Алексеевича.

Контекст

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй срок. Сергей Елкин - о его возможном козыре в предвыборной гонке. (30.01.2019)

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Партия "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом в президенты. На съезд приехал бывший патриарх Филарет, поздравительное видеообращение отправил Михаил Саакашвили. (22.01.2019)

Петр Порошенко заявил, что поборется за пост президента. Его соратники считают, что он сможет противостоять "коллективному Путину". Но этот сценарий слабый, считает Сергей Руденко. (30.01.2019)

По какому принципу в 2019 году украинцы будут выбирать нового главу государства сказать пока трудно. Но уж точно - не по предвыборным программам. Очевидно, именно поэтому не наблюдается борьбы кандидатских стратегий. Что ждет Донбасс, Крым? Какой будет украинская экономика в ближайшие 5 лет? Нет и понимания того, готовы ли нынешние конкуренты зарыть "топор войны" после избрания нового президента и объединиться для построения сильного государства. Это означает, что на данном этапе борьбы желающие занять президентское кресло ставят личные амбиции и обиды выше государственных интересов.

Кто может помешать Порошенко и Тимошенко

Если верить данным социологов, ожидаемой борьбы за первенство на выборах между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко, может и не быть. Хотя они, наверное, являются идеальными политическими спарринг-партнерами, учитывая их 15-летний опыт противостояния. Очевидно, Порошенко и Тимошенко не прочь увидеть друг друга во втором туре президентских выборов. Но этому могут помешать, как минимум, три возможных кандидата - Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко. Каждый из них может вырваться во второй тур. И, возможно даже не с Юлией Тимошенко или Петром Порошенко. С кем - пока большой вопрос.

В отличие от предыдущих избирательных кампаний в Украине, на данном этапе президентской гонки нет явных фаворитов. Учитывая, что около 40 процентов украинцев еще находится в раздумьях, судьба будущего президента может решаться в день выборов, 31 марта, - прямо в избирательной кабинке. Сегодня очевидно только одно: второй тур президентских выборов будет. Голосование запланировано на 21 апреля, а к маю украинцы уже узнают имя нового президента Украины.    

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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