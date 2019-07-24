Комментарий: Выборы в Мосгордуму разбудили в России институт репутации

Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в Мосгордуму. Элла Памфилова, как могла, защищала себя, а не Центризбирком или российские законы на встрече с лидерами протеста. Спасать репутацию Совета по правам человека при президенте бросили Екатерину Шульман. Продемонстрировала свою независимость даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Почему репутация вдруг опять оказалась важна в России?
Список "порядочных людей"
Московская мэрия, а с ней и администрация президента, похоже, хотели провести в столице красивые цивилизованные выборы, чтобы повысить легитимность режима в целом, лично мэра Сергея Собянина, и заодно протестировать избирательные технологии, которые потом можно будет применить в 2021 году на выборах в Госдуму. Эти "учения" превратились в настоящее сражение с независимыми кандидатами и активными оппозиционерами.
Вначале все шло по плану. Мэрия сформировала условный список Собянина. В нем были не только партийные функционеры "Единой России", которые шли как самовыдвиженцы, скрывая свой политический бренд. Помимо них в список вошло немало аполитичных людей с хорошей репутацией, за которых москвичи наверняка проголосовали бы без всякого раздражения.
Однажды власть уже проделывала этот фокус, заменив в 2016 году дискредитировашего себя и выборы в России Владимира Чурова на уполномоченную по правам человека в РФ Эллу Памфилову. Институт выборов, в честность которых к 2016 году россияне, казалось бы, перестали верить, вроде бы удалось спасти. Правда, уже тогда я предупреждал, что эта должность может стоить Элле Памфиловой ее репутации, той самой, за которой властям удалось спрятать электоральный беспредел прошлых лет.
Если получилось в 2016 году, почему бы не попробовать еще раз, подумали власти в 2019 году. Центральной фигурой условного "списка Собянина" была намечена создательница первого московского хосписа, борец за паллиативную помощь Нюта Федермессер. Человек с безупречной для России репутацией, которая сумела достучаться лично до Владимира Путина и не превратиться в нерукопожатную фигуру для российских правозащитников и оппозиционеров.
Ее двинули в самом "оппозиционном" округе против Любови Соболь, юриста из команды Алексея Навального. И вдруг что-то пошло не так. Навальный написал Федермессер открытое письмо, начав тем самым общественную кампанию по обсуждению и осуждению ее "самовыдвижения" в депутаты. Очень быстро оказалось, что потенциальный ущерб репутации от этой дискуссии, которую сама Федермессер назвала травлей, явно превышает потенциальную выгоду от депутатского мандата. И создательница первого московского хосписа сняла свою кандидатуру, оказавшись слабым звеном. Власти, лишившись своего главного прикрытия, вынуждены были стремительно скатиться к прямому применению силы против независимых кандидатов, вплоть до обысков, арестов и возбуждения уголовного дела.
Репутация превыше всего?
И тут оказалось, что Федермессер не одинока в своем стремлении сохранить репутацию "приличного человека". Элла Памфилова, стремительно теряющая уважение московской публики, пошла на встречу с независимыми кандидатами и даже не пыталась, как ей по должности положено, защитить их регистрацию или напротив - убедить их в совершенстве российских законов. Нет, она, скорее, старалась показать свою независимость от властей и одновременно собственное бессилие помочь. О репутации вспомнила даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предположившая, что часть независимых кандидатов должны были бы получить регистрацию.
Пострадавшие со стороны властей в ходе этой кампании тоже теряли не теплые кабинеты, а репутацию. Так произошло с главой Совета по правам человека при президенте Михаиле Федотове, который с независимыми кандидатами после начала арестов и обысков сам встречаться не рискнул, но бросил на спасение репутации СПЧ недавно туда назначенную Екатерину Шульман. Репутацию утратила и проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая приобретет в результате этого скандала руководство над целым политологическим департаментом и вдобавок - мандат депутата Мосгордумы.
Порядочность как критерий успешности
Так почему же эти выборы пробудили так массово, казалось бы, давно уснувший в России институт репутации? Дело, видимо, в том, что публичная политика в стране умерла. И теперь эта история не про политику, а про возможность оценить свою успешность, когда все формальные институты разрушены или потеряли доверие.
Можно и дальше мерить себя по таким показателям, как кабинет, который занимаешь, зарплата и наличие в записной книжке личных номеров высших государственных чиновников. Но так человек становится частью системы, все отчетливее принимая на себя ответственность за ее успехи, ошибки и даже преступления.
Но можно отвечать только за собственные грехи, попытавшись остаться самостоятельной личностью. Тогда критериев оценки два: самоуважение и отношение к тебе людей, которых ты сам уважаешь. И вот тут происходит возрождение забытого в России института репутации, который, как уже видно по выборам в Мосгордуму, еще может оказать серьезное влияние на происходящее в стране, вне зависимости от того, насколько жестко в ближайшее время власти будут подавлять протесты.
Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Автор: Сергей Елкин