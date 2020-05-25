Комментарий: Вчерашние победы для Путина важнее сегодняшних вызовов

Лето в России обещает выдаться богатым на политический пиар и исторические реминисценции. Парад, посвященный 75-й годовщине победы над нацистской Германией, пройдет 24 июня. Так решил Владимир Путин. На видеосовещании с министром обороны Сергеем Шойгу он сослался на неких "специалистов", которые, по его словам, считают, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден.

Путин теряет популярность?

Кто эти специалисты, Путин не объяснил. На основании каких данных он сделал вывод, что через месяц в России, сейчас занимающей третье место в мире по числу инфицированных, станет возможным проводить парады, тоже неясно. Одновременно сразу несколько СМИ сообщили: Кремль, вероятнее всего, предложит провести в июле и не состоявшееся в апреле голосование по поправкам в конституцию. В качестве дат называют 1 или 8 июля.

Константин Эггерт

Путин спешит объявить о победе над вирусом и возвращении к "нормальной" жизни. Почему - можно только предполагать. Вероятно, опросы общественного мнения (включая так называемые закрытые, которые проводятся спецслужбами) не очень утешительны для президента и он считает, что нужно поторапливаться.

В какой-то мере это подтверждают и предварительные результаты исследования, проведенного группой специалистов во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым и психологом Анастасией Никольской. Дмитриев - единственный эксперт, предсказавший протесты 2011-2012 годов, причем за год до того, как они начались. Если верить его новым данным, то в период пандемии российское общество резко политизировалось, активное меньшинство становится все многочисленне и начинает увлекать за собой большинство конформистов.

Популярность федеральной власти и лично президента, отмечается в исследовании, не менее резко упала. Как утверждают Дмитриев и Никольская, все больше людей хотят перемен буквально во всем - политической системе, отношениях Москвы и регионов, даже во внешней политике, до того якобы стабильно сверхпопулярной у граждан. Что еще важнее, они, указывают эксперты, совершенно не доверяют руководству страны.

Конечно, с выводами любых исследований можно поспорить. Но мне они кажутся довольно точными. По крайней мере мои не претендующие на научность впечатления от профессионального и личного общения с людьми в российских регионах, особенно в крупных городах, - такие же.

"На Берлин!"

На фоне продолжающейся пандемии, экономической и социальной неопределенности, дикой нагрузки на систему здравоохранения России, которая явно нуждается в серьезных изменениях и приоритетном финансировании, Путин решает, что люди больше всего хотят вернуться к "добрым старым временам" - по версии Кремля. То есть прикрепить на лацкан георгиевскую ленточку, посмотреть по телевизору фильм "Белый тигр", наклеить на машину свежий стикер "На Берлин!" и выпить с друзьями и за президента, который, подобно Сталину в 45-м, победил всех врагов и вернул "наш Крым".

В Кремле уверены: до тех пор, пока власть обеспечивает имперское величие (или его иллюзию), она может править вечно. Упорное желание провести законодательно бессмысленное голосование по поправкам в конституцию (если его назначат на лето) - из этой же серии кремлевской зацикленности на исторических аналогиях. Недостаточно просто назначить себя пожизненным правителем. Сначала нужна просьба от лучших людей страны - в лице космонавта Терешковой. А затем требуется, чтобы народ попросил царя остаться на троне - точь в точь как в сцене у Новодевичьего монастыря из "Бориса Годунова".

COVID-19 - не помеха маршу

Вся эта спонтанность - как в случае с согнанными к стенам монастыря пушкинскими горожанами - должна быть под строгим контролем властей. А то вдруг они что-то не то подумают или сделают. В этом смысле Путин не ощущает неловкости, когда предлагает (по сути - дает распоряжение) провести шествие "Бессмертного полка" 26 июля. То, что начиналось как независимая гражданская инициатива в Томске, окончательно трансформировалось в обязательное всероссийское "мероприятие".

Президент не может не понимать, что именно так его слова воспримут чиновники. И, несмотря на все еще напряженную эпидемиологическую ситуацию, предлагает - ради еще одной символической демонстрации единения власти и народа. Выходит, что власть считает поминовение павших оптимальным, если оно проходит на виду у всех и по приказу свыше. А то, что с риском для здоровья - так это, похоже, не так важно.

Владимир Путин, как и раньше, убежден: и сегодня, и завтра в "его" России нет и не будет ничего важнее вчерашнего дня. Мне кажется, это его главная ошибка.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Инфицированные и умершие от COVID-19 По общему числу подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Российская Федерация 12 мая вышла на второе место в мире - больше их выявлено только в США. При этом, по официальным данным, смертность от COVID-19 в России низкая. Уровень летальности от новой инфекции в стране в 7,6 раза ниже среднемирового, заявила в тот же день вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Сомнения и споры вокруг цифр Газеты The Financial Times и The New York Times поставили официальные цифры под сомнение, написав, что число жертв коронавируса в Москве и СПб может быть на 70% выше. Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о некорректности его подсчетов смертности от COVID-19. А представитель МИД РФ Захарова потребовала от газет опровержений, что они делать отказались, настаивая на своей правоте.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Начало выхода России из карантина 11 мая президент Путин заявил, что в РФ прекращается единый период нерабочих дней, объявленный из-за эпидемии 6 недель назад. Началось постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом - заработали предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики. Однако у губернаторов осталось право дополнять, смягчать или сохранять конкретные карантинные меры на региональном уровне.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Помощь населению и бизнесу Путин также объявил о мерах поддержки населения и бизнеса, пострадавшего от локдауна. С 1 июня в РФ будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости. Решено также полностью списать налоги (кроме НДС) и страховые взносы за второй квартал текущего года для малого и среднего бизнеса. А самозанятым россиянам вернут уплаченные в прошлом году налоги.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Вышли на плато? Судя по всему, причиной ослабления карантинных мер стало то, что власти РФ пришли к выводу - рост заболеваемости коронавирусом в стране удалось остановить. Об этом 14 мая сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что темп прироста новых случаев остается незначительным на протяжении 11 дней. Правда, при этом она подчеркнула, что надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Маски и перчатки В ряде регионов России для противодействия распространению коронавируса был введен так называемый "масочный режим". С 12 мая ношение масок и перчаток стало обязательным в общественном транспорте в Москве и Московской области. Штраф за отсутствие маски в столице составляет около 5 тысяч рублей.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Тестирование на антитела С 15 мая в Москве началось бесплатное тестирование жителей города на наличие антител к COVID-19. По словам мэра столицы Собянина, для проведения тестирования по новому методу власти Москвы установили автоматические анализаторы крови для выявления антител по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования должна превысить 200 тыс анализов в сутки.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Отмена парада Победы и перенос голосования по конституции Пандемия коронавируса сильно повлияла на политическую повестку дня в РФ. Власти вынуждены были отменить уже анонсированное ими всенародное голосование по поправкам в конституцию (новая дата пока не определена), а также отказаться от проведения 9 мая в Москве парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (прошла только воздушная часть). Парад также обещано провести позднее.

Коронавирус в России: цифры, споры и действия властей Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики Как и по всему миру, в России коронавирус не щадит и политиков. 12 мая о том, что он инфицирован и находится в больнице, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. 30 апреля премьер-министр Михаил Мишустин доложил, что его тест был положительным - и был госпитализирован. А министр строительства Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова уже выздоровели и вновь приступили к работе. Автор: Владимир Дорохов

