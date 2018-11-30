Комментарий: Военная партия для Петра Порошенко

Режим военного положения будет действовать до 26 декабря 2018 года в 10 регионах Украины. "Под ружье" поставлены восток, юг, юго-запад и северо-восток страны. Впервые в новейшей истории украинского государства Совбез, президент и парламент решили воспользоваться правом на объявление военного положения. Случилось это на пятый год войны в Донбассе. Но теперь президент Петр Порошенко как верховный главнокомандующий и один из инициаторов введения военного положения должен продемонстрировать, что эта мера действительно необходима.

Режим военного положения для Порошенко

Введение военного положения в отдельных регионах Украины стало ответом Киева на обстрел и захват Россией украинских моряков и судов в районе Керченского пролива. Совет национальной безопасности Украины (СНБО) и Петр Порошенко настаивали на том, чтобы такой режим действовал 60 дней на всей территории государства. Но Верховная рада согласилась только на 30 дней и только в 10 регионах. Президент вынужден был уступить, так и не объяснив украинцам, как сокращение срока действия военного положения скажется на ситуации в стране и на ее восточных рубежах. Возможно, ему действительно нужны 60 дней.

Сам Петр Порошенко одобрение Радой своего указа о введении режима военного положения воспринимает как личную победу. Однако он так и не объяснил депутатам и народу, почему Украина, находящаяся в состоянии войны вот уже 4,5 года, до сих пор не вводила военное положение. Да, Россия впервые демонстративно атаковала украинские корабли. Да, это были не "зеленые человечки", а российские военные со всеми знаками отличия. Но ведь о присутствии российских войск на территории Украины президент Порошенко, демонстрируя документы плененных агрессоров, неоднократно говорил с самых высоких мировых трибун, начиная с 2014-го года.

Сергей Руденко

30 дней военного положения в 10 регионах, по идее, должны завершиться объявлением о снятии угрозы для страны. Иначе СНБО должен принять решение о продлении режима военного положения, президент - подписать соответствующий указ, а Верховная рада - одобрить его или нет. Но до 26 декабря Петру Порошенко вряд ли удастся добиться впечатляющих результатов, если, конечно, Россия не решится начать широкомасштабное наступление на Украину. Тогда никто уже не будет вспоминать об истории про мальчика и волков.

Судьба Порошенко в руках Путина

Введение режима военного положения сейчас, конечно же, играет на руку Петру Порошенко. Впереди - президентские выборы, и прогнозы социологов на их исход довольные мрачные для действующего главы государства. Военное положение - это шанс для Порошенко продемонстрировать волю и командирские качества. Вопрос лишь в том, сможет ли президент Украины воспользоваться ситуацией с пользой для себя и для страны. Не превратится ли все это в самолюбование в камуфляже перед телекамерами?

На сегодняшний день военное положение - это самая тяжелая дубина в руках власти. Взяв ее в руки, надо показывать силу и умение. Временно отдав инициативу Порошенко, его политические оппоненты внимательно следят за действиями президента. Поэтому любая оплошность, любой неверный шаг, наверняка, станут поводом для новой критики в его адрес. Учитывая то, что до сих пор украинская власть не имела опыта управления страной в режиме военного положения, возможны ошибки. Они могут дорого обойтись для политической карьеры Петра Порошенко.

Чем закончится объявленное 30-дневное военное положение, пока никто не знает. Глава украинского государства говорит, что специальный режим стране нужен для отражения возможного нападения России на Украину. Пойдет ли в наступление Путин, когда и какими силами, ведомо только хозяину Кремля. И как бы цинично это ни звучало, будущее военного положения - а, значит, и политическое будущее Порошенко - зависит от Путина. Если президент РФ не хочет переизбрания на второй срок нынешнего главы украинского государства, то никаких резких движений в сторону Украины может и не быть.

Гибридное военное положение

Военное положение в Украине предусматривает ряд специальных мер: введение комендантского часа и обязательной трудовой повинности, запрет на проведение выборов и митингов, принудительное отчуждение имущества для нужд обороны и другие. Будут ли в полной мере применены эти положения закона о военном положении в 10 регионах страны, неизвестно. Но уже известно, что выборы в местные территориальные общины в 10 регионах, запланированные на 23 декабря, состоятся. И в остальном глава государства пообещал не нарушать конституционные права граждан страны.

Все это позволяет сделать вывод о гибридности военного положения: де-юре оно действует, а на практике будут применяться только отдельные положения закона. В условиях и без того сложной ситуации в стране это может закончиться тем, что закон превратится в дышло - куда повернул, туда и вышло. А если принять во внимание размах коррупции, то военное положение - это шанс нечистых на руку "отжать" у бизнеса имущество и ресурсы.

В состоянии войны Украина находится уже пятый год. А потому особый режим в отдельных регионах страны должен дать четкий ответ на вопрос: готово ли государство к полномасштабной войне. Это не менее важно, чем то, состоятся ли 31 марта 2019 президентские выборы или нет.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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