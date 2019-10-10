Комментарий: Военная операция Турции на севере Сирии - на руку ИГ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не делал тайны из своих намерений и планов. Еще в сентябре он представил на Генаcсамблее ООН в Нью-Йорке карту, на которой был показан широкий коридор на границе с Сирией, находящийся под контролем Турции. Возможно, совместные, сплоченные действия партнеров по НАТО могли бы удержать автократа на Босфоре от его тогда еще кажущихся нереальными военных приключений.

Но, как известно, все произошло иначе: президент Трамп фактически расчистил путь для военной операции Турции в Сирии, которая началась на прошлой неделе, завуалированная под антитеррористическую миссию с циничным названием "Источник мира".

Маттиас фон Хайн

С этого момента произошло следующее: по данным ВОЗ, турецкие военные и связанные с ними джихадисты вынудили к бегству 200 000 человек на севере Сирии. Видеоролики в социальных сетях показывают массовые казни захваченных курдских боевиков и политиков. Даже для министра обороны США Марка Эспера это "похоже" на военное преступление. Курды ищут помощи в борьбе против турок у Асада и его российских союзников. Между тем сотни, а может быть даже тысячи пленных бойцов "Исламского государства" (ИГ) массово бегут из лагерей на севере Сирии, ранее охраняемых курдами.

Выгоду от военной операции Турции получает ИГ

Турецкая "антитеррористическая операция" против курдских повстанцев на севере Сирии в существенной степени отбрасывает назад борьбу против боевиков "Исламского государства". Так называемый "халифат", у которого была собственная территория, созданный террористами ИГ, был разрушен - усилиями и ценой жизни многих курдов, чьи собратья теперь должны противостоять атакам турецкой стороны. Но спустя полгода после того, как пал последний бастион ИГ - Багуз, эта террористическая организация продолжает существовать. Бойцы ИГ скрываются в Сирии и Ираке, а их сторонники находятся повсеместно: от Афганистана до Нигерии.

В декабре прошлого года министр обороны США Джеймс Мэттис покинул свой пост в знак протеста против утверждения о том, что территориальный разгром ИГ означал полную победу над ним. На тот момент Дональд Трамп впервые заявил о намерении вывести войска США из Сирии. Мэттис был убежден, что вывод американских войск подготовит почву для возвращения ИГ. Тогда же ушел в отставку и специальный уполномоченный Трампа по вопросам борьбы против ИГ Бретт Макгарк.

Со времен своего пребывания в Ираке боевики ИГ знают: при большом давлении достаточно затаиться, чтобы выжить. Достаточно часто внешние силы создают условия, позволяющие ИГ вновь процветать. В Сирии эти условия создало турецкое вторжение и вызванный им хаос. При бомбардировке из курдской тюрьмы Эль-Камышлы сбежали пятеро боевиков ИГ. По данным газеты The New York Times, запланированный США перевод в иракскую тюрьму 60 особо опасных джихадистов ИГ, не удался. И как минимум дважды с начала войны ИГ напоминало о себе убийствами.

Десятки тысяч сторонников ИГ - опасность для Европы

В общей сложности в курдских тюрьмах содержатся около 12 000 боевиков ИГ. Десятки тысяч сторонников ИГ - в основном, женщины и дети - до сих пор находятся под охраной в лагерях беженцев.

Европе, в том числе, и Германии, не удалось вернуть с севера Сирии своих граждан, выступавших на стороне ИГ, и передать их в руки правосудия - несмотря на неоднократные требования курдской администрации, поддерживаемой Белым домом. И хотя над курдскими регионами на севере Сирии всегда нависала угроза военного вторжения Турции, на это предпочитали закрывать глаза. Поэтому сейчас нужно быть готовыми к тому, что особо опасные боевики ИГ окажутся на свободе и отправятся в Германию - со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Европа поддалась на шантаж Эрдогана, пригрозившего наплывом трех с половиной миллионов сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции. Но она проигнорировала угрозу, исходящую от десятков тысяч сторонников ИГ, которые возможно окажутся на свободе.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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