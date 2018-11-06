Комментарий: Власти целились в мессенджеры, а попали во "В контакте"

Отменяя анонимность в мессенджерах, власти России целятся в пользователей "В контакте", считает Александр Плющев. По его мнению, тем самым зарубежным сервисам дают конкурентные преимущества.
Правительство России ввело проверку пользователей мессенджеров по номеру телефона. Что это означает на деле, мало кто понимает. Впрочем, в случае с правительственными постановлениями это не такая уж и редкость. До вступления документа в силу еще полгода, и есть время, чтобы перевести его с птичьего языка на человеческий и сделать хоть сколько-нибудь технически осуществимым. Но кое-что об этой затее можно сказать уже сейчас, а заодно и вспомнить, как российские власти пытались взять мессенджеры под свой контроль.
Кто в реестре ОРИ
Процесс этот идет уже несколько лет, и разговоры о том, что пользователей мессенджеров неплохо как-то идентифицировать, появляются весьма регулярно. Несколько лет назад их даже стали включать в пресловутый "Реестр организаторов распространения информации" (ОРИ). Туда внесли несколько известных сервисов, прежде всего, "В контакте", а также Livejournal, RuTube, Threema, Snapchat и WeChat.
Самым ярким стал эпизод с тогда еще не заблокированным мессенджером Telegram, создатель которого Павел Дуров неожиданно согласился, чтобы сервис был в этот список включен. Власти публично обещали ему, что на этом возникшие тогда проблемы и закончатся, но, разумеется, именно тогда они только начались.
Чуть больше, чем через неделю исполнится полгода с тех пор, как Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, однако на практике ничего не вышло. Дурову и коммьюнити вокруг Telegram удалось технологически победить российские власти, мессенджер по-прежнему доступен пользователям, хотя их заставили поволноваться и в целом слегка осложнили жизнь. Судя по всему, такой же итог будет и у попытки претворения в жизнь нынешнего постановления правительства.
Формально оно касается только тех сервисов, которые находятся в реестре ОРИ. Забавно, что формально заблокированный Telegram, возможно, будет обязан идентифицировать пользователей у оператора, а ICQ и Там-Там, входящие в MailRU Group, принадлежащую Алишеру Усманову, - нет. Равно как пока от этого освобождены мессенджер Facebook, WhatsApp, Skype, Instagram (там тоже есть сервис мгновенных сообщений), Signal и многие другие. За полгода можно внести и этих, но, очевидно, что всех не переловишь: общаться с помощью сообщений можно хоть в чатах игр. Или просто в веб-чатах.
Тихий саботаж со стороны зарубежных сервисов
Уже сейчас можно представить себе много кейсов, которые осложнят жизнь пользователям мессенджеров и будут трудновыполнимыми для сервисов, особенно для тех, кто до сих пор не использует номер телефона в качестве идентификатора. Впрочем, когда такие мелочи волновали правительство? Зато трудно себе представить, как будут наказывать тех, кто не подчинился или где-то недоглядел.
Штрафовать за каждого "неавторизованного" пользователя? Блокировать? За одного-единственного "неавторизованного" или будет какой-то критический порог? Процедуру авторизации должны будут проходить только новые пользователи или все уже имеющиеся? Если последнее, то как тогда операторы смогут ответить на миллионы запросов во время массовой перерегистрации?
Постановление позволяет также поставить под угрозу практически немедленной блокировки любой из сервисов. Она есть и сейчас, но теперь осуществить ее будет проще. Однако трудно предположить, что зарубежные сервисы бросятся выполнять очередное безумное с технологической точки зрения распоряжение российских властей. Скорее всего, они выберут уже испробованную тактику "ни мира, ни войны", когда никакого сотрудничества на деле нет, но формально от него никто не отказывается.
Яркий пример таких отношений - выполнение закона о переносе серверов с персональными данными россиян на территорию нашей страны. Периодически Роскомнадзор грозится блокировать неподчинившиеся сервисы, они вроде бы даже идут на какие-то переговоры, но на деле уже много лет этот закон просто игнорируется. Так будет и с идентификацией пользователей мессенджеров.
Цель - "В контакте"
Пока все выглядит так, будто бы постановление принималось из-за пользователей одного-единственного сервиса. Он и так является крупнейшим поставщиком персональных данных своих пользователей для представителей властей. Это "В контакте", абсолютный лидер по числу уголовных дел, заведенных за записи или репосты на его страницах.
И сейчас сотрудники правоохранительных органов получают от соцсети "В контакте" довольно большой объем сведений о пользователе, однако можно упереться в тупик в виде чужого или вообще иностранного номера телефона, что не позволяет сразу же идентифицировать человека. Теперь же предполагается, что он будет стопроцентно идентифицирован априори, а у сотового оператора можно будет получить на него еще и паспортные данные с адресом регистрации.
В своем стремлении усилить контроль над интернетом российские власти уже не впервые ставят отечественные сервисы в заведомо неравные условия по сравнению с зарубежными конкурентами. Просто потому, что российские компании гораздо легче принудить к сотрудничеству.
Так уже произошло с поисковыми системами, где Yandex был вынужден пойти на самоцензуру выдачи, убрав из нее заблокированные сайты, а Google выдает результат без купюр. Такая политика стимулирует пользователей постепенно переходить от отечественных сервисов к зарубежным. Но когда и если такой процесс пойдет, это неизбежно подтолкнет российские власти к блокировке зарубежных сервисов, поскольку власти уже не в силах отказаться от того уровня контроля, к которому они привыкли.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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