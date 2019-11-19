Комментарий: Власти России сознательно поощряют жестокость полиции

История дизайнера Константина Коновалова выделяется даже на общем фоне "московского дела". 27 июля, за три часа до начала протестной акции в центре Москвы, он бежал по Тверской улице - исключительно в спортивных целях. Коновалова остановили полицейские и в ходе задержания сломали ему ногу. Более того, 17 сентября Константина Коновалова еще и оштрафовали на 10 000 рублей за участие в акции протеста, начавшейся, когда он уже был госпитализирован с переломом.

Власти отказывают гражданам России в какой-либо помощи

Прошло почти четыре месяца. Виновные в столь диком и ничем не спровоцированном насилии в отношении рядового гражданина России не только не наказаны, но даже не возбуждено уголовное дело по заявлению пострадавшего. 18 ноября Мосгорсуд подтвердил позицию, ранее занятую Тверским судом, признав законность отказа в возбуждении уголовного дела против полицейских.

Федор Крашенинников

В тот же день другой судья Мосгорсуда рассмотрел апелляционную жалобу Александра Костюка - участника протестной акции 3 августа, у которого после общения с полицейскими было зафиксировано сотрясение мозга. Нельзя не отметить, что Александр - 17-летний школьник, а задержали его за то, что он вслух читал Конституцию России.

В итоге, гражданам РФ, очевидным образом пострадавшим от действий силовиков, отказано в какой-либо защите их прав властями. Государство не желает давать им даже теоретический повод надеяться на какую-то справедливость - во всяком случае до тех пор, пока со своими жалобами они не дойдут до ЕСПЧ.

Презумпция невиновности российских силовиков

В России сложилась специфическая правовая реальность, гарантирующая любому человеку в погонах неприкосновенность во всех тех ситуациях, когда он выполняет политические задачи власти. И совершенно неважно, что в данный момент считается политикой - рейдерский захват бизнеса, наказание неугодных, избавление от наказания "своих" или разгон оппозиционного митинга: во всех ситуациях можно делать все, что угодно, и не бояться никаких последствий. Любая жестокость заведомо трактуется как спровоцированная пострадавшим, любое нарушение прав - как оправданная обстоятельствами мера.

Все это особенно резко контрастирует с фактической бесправностью обычных граждан, любое действие которых - или даже просто подозрение в их причастности к чему-то неприятному властям - однозначно трактуется как достаточный повод неограниченно применять насилие и самые жесткие карательные меры.

Бросить стаканчик или бутылку в сторону силовиков, прикоснуться к ним, бежать мимо них, просто показаться им подозрительно стоящим у метро, как Павел Устинов - этого вполне достаточно, чтобы оказаться за решеткой, получить обвинительный приговор или быть избитыми прямо на месте.

Нельзя не вспомнить практику массовых обысков по пресловутому "делу ФБК", сопровождавшихся фактической конфискацией у граждан имущества и блокировкой их счетов - и все это только на основании одних лишь подозрений следователей, не утруждающих себя предъявлением каких-либо доказательств причастности всех этих людей к предполагаемому "отмыванию средств".

Подготовка властей России к "часу Х"

Зачем же все это делается? Почему российской власти так важно не наказывать сломавших ногу невинному любителю бега полицейских и всех других силовиков, совершающих все более возмутительные поступки без какого-либо стыда огласки или прямо под объективами множества камер?

Не стоит видеть в этом лишь иррациональную злобу и желание любой ценой защитить пресловутую честь мундира. Похоже, что формирование у силовиков ощущения собственной безнаказанности при выполнении любых приказов начальства - сознательная стратегия, чреватая кровавой развязкой.

В Кремле на любые протесты смотрят через призму своего страха и с учетом опыта всех удавшихся и неудавшихся революций: неизвестно, какая протестная акция станет роковой, поэтому лучше каждую воспринимать как последний и решительный бой - во всяком случае летом в Москве действовали именно в такой логике.

Нынешние руководители России очевидным образом рассчитывают, что получив приказ, даже устный и заведомо преступный, силовики без раздумий будут делать то, что от них требуется - безжалостно орудовать спецсредствами, массово задерживать граждан, вламываться в сотни квартир по всей стране. Так правящая группа надеется остановить воплощение в жизнь своего главного кошмара - утрату власти на фоне уличных протестов и отказа силовиков выполнять приказы.

Нельзя сказать, что это совсем уж неверный расчет. Запугивание граждан и демонстрация безнаказанности тех, кто готов выполнить любой приказ, вполне может кого-то деморализовать и заставить отказаться от участия в любых протестах, а силовиков - наоборот, ободрить и даже сподвигнуть проявлять еще большее рвение.

Однако есть один нюанс: легко быть безжалостными со случайными любителями бега и читающими конституцию школьниками, а также героически уворачиваться от бумажных стаканчиков и пустых пластиковых бутылок. Но будут ли силовики столь же решительны и уверены в себе в более напряженной ситуации?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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