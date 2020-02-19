Комментарий: Власти Китая проводят в Синьцзяне политику апартеида

С каждой новой утечкой информации картина чудовищного аппарата слежки и перевоспитания в северо-западной китайской провинции Синьцзян становится все более полной. Цепь доказательств существования системы насильственного перевоспитания целого народа - уйгуров - дополнилась важным звеном после недавней публикации документов, проливающих свет на ситуацию в Каракаше (уезд в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). - Ред.). Теперь весь мир знает: вопреки утверждениям Пекина, в Синьцзяне ведется борьба не только с религиозным экстремизмом или терроризмом.

Чтобы оказаться в одном из бесчисленных центров интернирования, которые само китайское правительство называет "лагерями по перевоспитанию", для представителей этого тюркского меньшинства достаточно банального "правонарушения" - без какого-либо судебного процесса. Таковым может стать контакт уйгуров с родственниками, находящимися за границей, пост в Рамадан, слишком много детей, ношение чадры или даже бороды, которую чиновник посчитает слишком длинной. Если, минимум, каждому десятому уйгуру промывают мозги в лагерях, то это означает, что для попадания в такой лагерь достаточно просто быть уйгуром.

Атмосфера государственного террора

Сколько информации собирает обширный аппарат слежки о каждом уйгуре; насколько плотной является использующая самые современные технологии, методы полиции и классического шпионажа сеть наблюдения, которую власти набросили на уйгуров; сколько доносчиков они наняли - все это мы узнали из так называемого "списка Каракаша" (файлы с личными данными уйгуров, отбывающих или отбывавших заключение в "центрах перевоспитания" в 2017-2018 годах. - Ред.)

Маттиас фон Хайн

Все это создает атмосферу государственного террора. Коммунистическая партия Китая (КПК) - как во времена культурной революции, c наследием которой, как считалось, покончено - хочет использовать этот террор для воздействия на все общественные и социальные сферы жизни уйгуров. Именно это и является тоталитарной формой правления.

Китайские власти последовательно ликвидируют все точки кристаллизации самостоятельной уйгурской идентичности. Мечети разрушены. На месте древних кладбищ построены парковки. Веками выраставшие города снесены во имя сомнительной "модернизации". Говорят, что уйгуров даже отучивают от их языка. Тоталитарные правители хотят сформировать из них нового человека: китайца-ханьца, любящего Компартию и особенно ее председателя.

Как колониальные правители

Особенно горькая ирония заключается в том, что сам Китай до наших дней хранит болезненный и унизительный опыт иноземного угнетения со стороны колониальных держав. И при этом ведет себя в Синьцзяне по отношению к уйгурам как самый жестокий колониальный правитель. Поскольку такая политика угнетения нацелена исключительно на уйгурское меньшинство и верующих мусульман, можно даже говорить об апартеиде.

Хотя статья 4 Конституции КНР и запрещает любые формы дискриминации, а статья 36 гарантирует свободу вероисповедания. Но это сыграло бы роль, только если бы Китай был правовым государством, в котором граждане могли бы защищать свои права в суде. Однако ситуация с соблюдением принципа верховенства закона резко ухудшилась в КНР с начала эпохи правления Си Цзиньпина - по всей стране.

Эпоха тотального контроля началась в Синьцзяне, когда руководителем местного парткома КПК в 2016 году стал Чэнь Цюаньго. Ранее он в течение пяти лет занимал аналогичную должность в Тибете, обеспечивая спокойствие провинции. Там Чэнь разработал методы контроля, которые в дальнейшем развил в Синьцзяне до коварного совершенства и которые Пекин сейчас даже ставит в пример другим странам.

Трамплин для "Нового Шелкового пути"

Синьцзян важен для КНР. Превышая по площади более чем в четыре раза Германию, СУАР располагает запасами нефти, сравнимыми с иракскими. Пятая часть добываемых в Китае нефти и газа приходится на эту северо-западную провинцию. Через ее территорию в другие регионы страны транспортируются энергоносители из России и Центральной Азии. Кроме того, Синьцзян является своеобразным трамплином для продвигаемого Си Цзиньпином транснационального инфраструктурного проекта "Один пояс - один путь", известного также как "Новый Шелковый путь". Именно в Синьцзяне сходятся маршруты торговых путей и инвестиционных потоков.

Пекин ищет международных партнеров для своей инициативы "Один пояс - один путь", заманивая, в том числе, и европейцев. Италия, например, уже подписала меморандум о намерении участвовать в проекте. Но сотрудничество в рамках "Нового Шелкового пути" должно быть обусловлено соблюдением проверяемых норм в отношениях людей, которые проживают вдоль этого маршрута. Культурный геноцид в его узловом пункте - Синьцзяне - налагает запрет на любое сотрудничество.

И самое главное: в ходе реализации самого важного инфраструктурного проекта на сегодняшний день - развертывании сети мобильной связи стандарта 5G - хочется иметь партнера, который использует тоталитарные инструменты власти? Хотя ее разработчик китайская компания Huawei и утверждает (возможно, даже справедливо), что полностью независима от влияния властей Китая, недоверие тут уместно. Это подтвердилось на прошлой неделе самым неожиданным образом.

Стало известно, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и американское ЦРУ десятилетиями контролировали компанию из Швейцарии, которая по всему миру продавала шифровальные устройства, якобы гарантировавшие защиту передачи секретных данных и сообщений. В итоге BND и ЦРУ в огромных масштабах читали секретные сообщения, при этом еще и зарабатывая деньги на так называемой "Операции Рубикон". Если уж вас незаконно прослушивают, то пусть это делают дружественные спецслужбы. Пекин должен заплатить цену за нарушения им прав человека.

То, что утечки (вроде той, что рассказывает о ситуации в Каракаше. - Ред.) вообще происходят, дает нам надежду. Они показывают, что даже в самом аппарате подавления есть противники радикальных мер, готовые пойти на большой риск.

Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW

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