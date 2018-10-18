Комментарий: Владимир Путин и вопросы национализма

Федор Крашенинников о том, зачем в 2018 году Владимиру Путину нужны рассуждения о национализме и 146 миллионах единомышленников.
Выступления Владимира Путина на Валдайском форуме всегда дают богатую почву для дискуссий. Вот и в этот раз, отвечая в четверг, 18 октября, на вопросы ведущего, Путин изложил свои взгляды по поводу национализма, национального вопроса и своей личной популярности.
Забытый "русский мир"
Началось все с того, что ведущий дискуссии Федор Лукьянов напомнил президенту 2014 год и пресловутый "русский мир", спросив, не жалеет ли он, что поднял тогда эту тему. Вопрос отнюдь не праздный: к 2018 году упоминания об этой концепции, казавшейся едва ли не столпом всей государственной идеологии путинской России, полностью пропали из лексикона официозной пропаганды. Ответ Путина лишь подтвердил очевидное: тема русского этнического национализма его больше не интересует и даже раздражает.
"Наша национальная идентичность - … это наша культура, наша история…У нас 160 этносов проживает на территории Российской Федерации", - заявил президент России. Комментируя свои слова, Путин изложил довольно путаную теорию правильного и неправильного национализма: Россия - многонациональное государство, "и если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны".
Как мы видим, ни о каком "русском мире" речь больше не идет: все народы России равны, и хоть русские немного "равнее", выпячивать это не надо, потому что россияне - многонациональный народ и в этом их идентичность. То есть, несмотря на риторическое расшаркивание перед русскими, фактически Путин отказывает самому большому этносу России в праве на какую-то другую идентичность, отдельную от верности многонациональному российскому государству в его состоянии на 2018 год. Быть русским по Путину - значит быть лояльным "этой стране", то есть в практическом смысле ему лично, а любой другой взгляд на этот вопрос клеймится как "пещерный национализм".
Таким образом, ловушка, в которую он заманил в 2014 году значительную часть русских националистов, захлопнулась. Туманно пообещав им некий "русский мир", он теперь подвел их к необходимости присягнуть не только лично ему, но и всему тому, что они так пламенно ненавидели - лояльности многонациональности и толерантности в его собственном понимании этих терминов. Никакого другого "русского мира" Путин больше не предлагает. Впрочем, кого не жалко - так это как раз этих самых русских националистов, поверивших отставному подполковнику КГБ СССР.
Сказка про 146 миллионов
Путина бесполезно ловить на каких-то идеологических противоречиях, потому что единственное, что его на самом деле волнует - это сохранение режима своей личной власти в России. "Самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я", - подвел итог своим рассуждениям Путин. То есть, настоящий национализм - это быть за Путина, безотносительно того, русский ты или татарин, а все остальное - "пещерное", "дурацкое" и "придурочное", и ведет к распаду государства.
Столь путанная концепция "истинного национализма", предложенная Путиным, действительно прозвучала несколько неожиданно, и ведущий даже уточнил, есть ли у Путина единомышленники. Здесь мир и услышал потрясающий в своей самоуверенности ответ: "Есть. Почти 146 миллионов человек".
В этом тезисе, как кажется, и кроется практический смысл всех идеологических построений президента России. В ситуации зафиксированного всеми наблюдателями падения рейтинга Владимиру Путину срочно нужна какая-то новая концепция легитимности, которую нельзя поставить под сомнение с помощью выборов или опросов. Ведь, согласно конституции, президент России, при всех своих необъятных полномочиях - это всего лишь функция, а не какая-то конкретная личность.
Лидер же 146 миллионов единомышленников - это, прежде всего, конкретная личность, Владимир Путин. Поэтому у президента России может падать рейтинг, а поддерживаемые им кандидаты - проигрывать выборы. Вождь же сплоченной нации, которая никого и ничего не боится, априорно не может зависеть от электоральных процедур или данных опросов. Какие в самом деле выборы и рейтинги, если речь идет о выборе между "просто сдохнуть" и "попасть в рай"?
Худшее, что можно сделать сейчас - это поверить Путину и признать аксиомой ничем не подтверждаемое заявление о наличия у него 146 миллионов единомышленников. К сожалению, вброшенная в свое время официозной пропагандой байка про "86 % поддержки" широко разошлась по миру и до сих пор воспринимается многими с удивительной серьезностью. Между тем если придуманные Путиным 146 миллионов единомышленников с чем-то и рифмуются, то разве что с анекдотичными 146% избирателей, якобы проголосовавших за "Единую Россию".
Правда же состоит в том, что нет ни "русского мира", ни путинского национализма, ни 146 миллионов готовых отправиться в рай единомышленников президента России. Есть только моральная исчерпанность Владимира Путина, его упавшие рейтинги и его попытки прикрыть все это софистикой из взаимоисключающих лозунгов, националистической демагогии и демонстративной самоуверенности.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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