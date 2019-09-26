Комментарий: Владимир Зеленский - слуга Дональда Трампа

"Слуга народа" - так называется партия украинского президента. Название соответствует ее программе: Владимир Зеленский и его партия хотят служить украинскому народу. Но когда речь идет о Дональде Трампе, Зеленский, по всей видимости, должен и хочет доказать, что он готов служить и ему. Подхалимство - вот, если выразиться вежливо, самое подходящее слово, определяющее назойливо льстивую манеру разговора Зеленского, целью которого было убедить собеседника в необходимости безоговорочного сотрудничества.

Бернд Йоханн

Чтение письменного протокола телефонной беседы двух политиков, состоявшейся 25 июля 2019 года, которая изначально задумывалась как конфиденциальная, - весьма поучительное занятие. Стенограмма стала достоянием гласности, поскольку из-за этого разговора Трамп оказался под таким давлением у себя в стране, что дал разрешение на ее публикацию. Прочтя ее, можно было действительно убедиться в том, что президент США настойчиво оказывает давление на своего украинского коллегу. Причем, речь, прежде всего, идет не об интересах США, а о получении компромата на возможного главного оппонента Трампа в предстоящей предвыборной гонке: политика-демократа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

Как Зеленский поддакивал Трампу

И как же отреагировал Зеленский? Он постоянно поддакивал Трампу, отпускал ему комплимент за комплиментом и даже назвал своего собеседника "великим учителем". Он охотно откликнулся на пожелания Трампа. Слуга украинского народа превратил себя в слугу президента США, а свою страну тем самым - в игрушку американской внутренней политики.

Разумеется, в политике всегда идет речь о чьих-то интересах. Проблема Зеленского в том, что в разговоре с Трампом он едва ли представлял интересы своей страны. Он вел себя, как послушный ребенок. Он не выразил фактически никаких политических пожеланий, как будто у его страны их нет. Он не воспользовался этим разговором ни для того, чтобы призвать США к экономическим инвестициям в свою пострадавшую от кризиса страну, ни для того, чтобы добиться помощи во всеобъемлющей программе реформ, обещанной им украинцам.

Телефонные сплетники

Хотя Зеленский и отозвался с большим одобрением о санкциях США против России и военной помощи украинской армии, он ни слова не сказал о возможной поддержке Соединенных Штатов в вопросе дипломатического урегулирования конфликта с Россией - хотя многие в Украине были бы рады именно этому. Не упомянул он и того, что хочет закончить войну в Донбассе, несмотря на то, что эта тема была краеугольным камнем в его борьбе за пост президента, и ему вполне могла бы пригодиться американская поддержка.

Все эти темы, по всей видимости, были не так важны, когда Зеленскому в июле этого года, наконец-то, представилась возможность поговорить с "господином президентом", которого ему до сегодняшнего дня не удалось посетить в Белом доме, и с которым он смог встретиться лишь в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. При этом оба собеседника сошлись во мнении, что Соединенные Штаты крайне важны для Украины, и что европейцы, прежде всего, Ангела Меркель (Angela Merkel), якобы, делают для Украины ничтожно мало.

Да уж, телефонный разговор дал обоим политикам возможность посплетничать о канцлере Германии и президенте Франции Эмманюэле Макроне. Лишь после этого Трамп перешел к делу. К своему делу. Несколько раз он с большим энтузиазмом призывал Зеленского раздобыть информацию о сыне Джо Байдена - Хантере, который, как утверждают некоторые, участвовал в спорных энергетических сделках в Украине.

Два президента и один вероятный импичмент

Трамп не говорил о широко распространившейся коррупции и непрозрачной экономике клиентелизма в Украине в целом. Он прямо призвал к расследованию в отношении сына Байдена, возглавлявшего непрозрачную украинскую энергетическую компанию во времена Порошенко. И в этом деле Украину, по его словам, поддержит не только судебная власть США, но и один из личных адвокатов Трампа. Пикантная деталь: именно к моменту телефонного разговора Трампа с Зеленским американская военная помощь Украине была временно приостановлена. Впрочем, ни один из собеседников не упомянул об этом факте по телефону.

И, тем не менее, остается подозрение, что Трамп оказал давление на главу иностранного государства. А тот подыграл, потому что не смог или не захотел поступить иначе. Ведь Украина находится в сильной зависимости от США. Неудивительно, что американские демократы усмотрели в этом возможность поднять вопрос об импичменте президенту США.

Но как раз Зеленский, чья партия совсем недавно позаботилась о том, чтобы, по примеру Соединенных Штатов, возможность отстранить президента от власти появилась и в Украине, из-за своей заискивающей политики по отношению к Трампу теперь мог бы предоставить повод для проведения процедуры импичмента в Вашингтоне.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

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