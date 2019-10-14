Комментарий: Верный расчет Качиньского привел к победе на выборах

Высокий результат, достигнутый националистической правоконсервативной партией "Закон и справедливость" (PiS) на прошедших в Польше парламентских выборах, - 44 процента голосов против 37,6 процента четыре года назад - вознаграждение, прежде всего, за щедрую социальную политику, проводимую правительством правых консерваторов. Ярославу Качиньскому и его команде удалось привлечь на свою сторону "маленьких людей" - простых жителей городов и деревень, которых раньше почти не замечали, и которые после болезненной трансформации страны в прошлом чувствовали себя оставленными и позабытыми.

Социальная политика Качиньского

Повышение пособия на детей, выплата 13-й и 14-й зарплат, освобождение от уплаты налогов для молодых людей до 26 лет, повышение минимальной заработной платы для всех - эти политические обещания последовательно выполнялись, умело упакованные в патриотическую риторику. Таков был рецепт победы Качиньского на нынешних выборах. Его расчет оказался правильным.

Бартош Дудек

Победа, которую с большим преимуществом одержали правые консерваторы, была бы невозможной без поддержки могущественной католической церкви. Союз трона и алтаря будет существовать и дальше. А ответом стало возвращение антиклерикальных левых. Но опыт других католических стран, например, Испании показывает, что такие союзы в долгосрочной перспективе могут иметь фатальные последствия для церкви.

Успех Ярослава Качиньского - одновременно и звонкая пощечина оппозиционной гражданской платформе, которая после неудачного выступления на выборах 2015 года упустила возможность обновить свои кадры и программу. Сейчас она пожинает горькие плоды.

Горькие последствия для демократии в Польше

Вновь одержанная очевидная победа PiS на парламентских выборах может иметь горькие последствия для демократии. Есть опасения, что Польша может превратиться в"нелиберальную демократию" и мутировать в авторитарное государство. Первые четыре года правления правых консерваторов PiS показали, что Ярослав Качинський, в чьих руках находится власть в Польше, стремится к тому, чтобы подчинить себе независимые структуры, такие как суды и СМИ.

Его политический стиль, ориентированный на конфронтацию и поляризацию, делает невозможным достижение компромиссов с оппозицией, принадлежащей к демократической культуре. Поэтому их все более ожесточенный конфликт может иметь опасные последствия.

Победа PiS означает, что Польша остается сложным партнером как для ЕС, так и для Германии. Если победившие на выборах консерваторы, как было заявлено в их предвыборной программе, начнут продвигать реформу органов юстиции и СМИ, это гарантированно приведет к разногласиям с Еврокомиссией.

Другим предвыборным обещанием PiS было требование выплаты Германией репараций после Второй мировой войны. В этом вопросе правительство ФРГ должно проявить чуткость, но и найти более подходящий ответ, чем традиционный: "эта тема закрыта".

Очевидно одно: и Германия, и ЕС в ближайшие 4 года будут иметь дело с неудобным и и готовым к конфликтам правительством Польши.

Автор: Бартош Дудек, обозреватель DW

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