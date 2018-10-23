Комментарий: Верен отказ от поставок оружия Эр-Рияду, но не его причины

Германия не должна продавать вооружения Саудовской Аравии. Но основанием для этого должно быть не убийство журналиста Джамаля Хашогги, а война в Йемене, считает Маттиас фон Хайн.
Интересно, успевает ли еще кто-то следить за всеми отговорками и увертками (саудовских властей. - Ред.), сменяющими друг друга объяснениями и заявлениями по делу убитого 2 октября журналиста Джамаля Хашогги? К примеру, когда в воскресенье, 21 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что экспорт вооружений из Германии в Саудовскую Аравию "невозможен в том положении, в котором мы находимся в данный момент", Эр-Рияд уже успел распространить вторую версию гибели Хашогги в саудовском генконсульства в Стамбуле (в результате драки. - Ред.). Но еще не была обнародована информация, согласно которой саудовский королевский дом выразил соболезнования родственникам убитого критика наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Так или иначе, отказ Ангелы Меркель от дальнейших поставок немецкого оружия в Саудовскую Аравию - это шаг в правильном направлении. Но иногда, и прежде всего как раз в политике, правильные поступки совершаются по неверным причинам. Между тем в коалиционном соглашении федерального правительства черным по белому значится: продажа немецкого оружия не должна производиться в те государства, которые вовлечены в войну в Йемене.
Немецкое оружие для войны в Йемене
Война в Йемене продолжается, и Саудовская Аравия - ведущая сила в этой войне. Несмотря на это, производители вооружений в Германии до сей поры вели прибыльный бизнес с нефтяным королевством. В первом квартале 2018 года количество одобренных сделок по экспорту оружия в Саудовскую Аравию увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, или, в денежном эквиваленте, примерно на 160 миллионов евро. Последняя по времени сделка по продаже оружия саудовцам, одобренная правительством ФРГ в сентябре, касалась четырех систем определения местоположения артиллерийских установок.
Смерть более чем 10 тысяч жителей Йемена не помогла добиться того, что произошло после гибели Джамаля Хашогги. Наконец-то предметом обсуждения стала продажа оружия Саудовской Аравии и, благодаря этому, прямое участие Запада, в том числе Германии, в продолжающейся уже три года трагедии Йемена. Где хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, сражаются против армии президента Абда Раббо Мансура Хади, опирающейся на поддержку коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.
Сложности с саудовцами
Как бы цинично это ни звучало, но у Запада, кажется, нет никаких проблем с авторитарными правителями. Проблемы возникают только с теми из них, кто непредсказуемо себя ведет. И драма, случившаяся с Хашогги, вряд ли станет последним актом в том спектакле, который разыгрывается вокруг 33-летнего саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Импульсивный" - это самая мягкая из возможных его характеристик.
Помимо военного вторжения в Йемен, произошедшего без всякой особой надобности в начале 2015 года, следует вспомнить еще и о блокаде Катара, тоже продолжающейся уже больше года. Или о ливанском премьер-министре Сааде Харири, который, к всеобщему изумлению, в начале ноября 2017 года неожиданно объявил о своей отставке, оказавшись при этом почему-то в отеле на территории Саудовской Аравии. Что дало повод для волны спекуляций на тему его возможного похищения.
Как Берлин с Эр-Риядом ссорились и мирились
Ирония истории заключается в том, что не прошло и месяца с момента, который должен был стать началом нового этапа в германо-саудовских отношениях. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), находясь в США в то время, когда проходила сессия Генассамблеи ООН, извинился перед своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром за высказывания предыдущего главы МИД Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel).
В ноябре 2017 года, в разгар кризиса, связанного с отставкой ливанского премьера Харири, Габриэль заявил, что в Европе "более не готовы безмолвно принимать авантюризм, широко распространившийся там в последние месяцы". (имелась в виду при этом Саудовская Аравия, не названная прямо. - Ред.).
Непосредственно вслед за этим Эр-Рияд не только отозвал посла из Берлина, но и начал обходить немецкие фирмы при распределении выгодных контрактов. После того, как Мас высказал "искренние сожаления" в связи с прошлогодним инцидентом, хоть и не сразу, саудовский посол был возвращен в германскую столицу. Как раз через неделю после исчезновения Хашогги. Что ж, теперь Хайко Мас, наверное, и сам не рад своей вежливости.
Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотреть также: