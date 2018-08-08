 Комментарий: Был бы журналист, а статья в УК Беларуси найдется | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 08.08.2018

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Беларусь

Комментарий: Был бы журналист, а статья в УК Беларуси найдется

Уголовное дело о незаконном доступе к платному контенту госагентства Белта - это попытка запугать и дискредитировать независимых белорусских журналистов и СМИ, уверена Наталья Макушина.

Газеты и журналы в одном из киосков в Минске

Следственный комитет (СК) Беларуси задержал более 10 журналистов независимых медиа. 7 и 8 августа в офисах крупнейшего интернет-портала страны tut.by, агентства БелаПАН, портала недвижимости Realt.by, редакции газеты "Культура", на квартирах редакторов и журналистов были проведены обыски. Изъяты техника и жесткие диски компьютеров. Среди задержанных - корреспондент DW в Минске Павлюк Быковский. На допрос был вызван и основатель tut.by Юрий Зиссер.

Поводом для возбуждения уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации стала жалоба руководства госагентства Белта на сбои при пользовании подписчиками платным контентом. Президентская газета "Советская Белоруссия" тут же выложила на своем сайте оперативную съемку СК обыска в редакции tut.by и два коротких фрагмента телефонных разговоров, в ходе которых, как утверждает следствие, главный редактор портала Марина Золотова и ее подчиненная Анна Колтыгина говорят о возможности использования контента Белта.

Монополии на информацию в Беларуси пока нет

МИД Беларуси поспешил заявить, что речь идет вовсе не об ущемлении свободы слова, а о "банальном неправомерном доступе к платной информации". Но, задерживая людей на трое суток для допросов и выдавая записанную телефонную беседу за повод для уголовного преследования, силовые структуры Беларуси действуют явно в духе сталинских времен, когда признание было царицей доказательств.

Наталья Макушина

Наталья Макушина

Не секрет, что информация Белта для платных подписчиков появлялась ненамного раньше, чем та, которую мог прочитать на сайте в открытом доступе любой желающий. Если кто-то и пользовался чужими паролями и логинами для чтения платного контента, то это скорее проблемы самого агентства, вовремя не решившего этот вопрос. Перепечатка же статей со ссылкой на Белта как на источник кражей считаться не может. А монополию на информацию в Беларуси пока еще не объявляли.

В белорусском сегменте интернета шутят, что воровать на сайте Белта для срочного распространения практически нечего. Разве что информацию о количестве обмолоченного зерна во время уборочной. Поэтому вопрос к властям все же остается - почему из проблемы, которая относится к гражданско-правовой сфере, раздувается уголовное дело с обысками, изъятием документов и помещением задержанных в изолятор временного содержания?

Задержания журналистов в Беларуси: кому это выгодно?

Ситуация с "делом Белта" напоминает прошлогодний скандал с придуманным в КГБ "делом "Белого легиона". Тогда власти очень боялись массовых протестов против декрета "о тунедяцах", а государственные СМИ демонстрировали "неопровержимые свидетельства" деятельности вооруженной организации, якобы готовившей госпереворот силовым путем.

Контекст

В ходе обыска на квартире у журналиста Deutsche Welle Павлюка Быковского следователи изъяли компьютеры и другую технику, сообщила DW супруга репортера, член совета движения "За свободу". (08.08.2018)

Что стоит за обысками в офисах и задержаниями журналистов самых популярных независимых СМИ Беларуси? Власть пытается вернуть себе контроль над информационным пространством, считают эксперты. (07.08.2018)

Президент Беларуси обязал государственные медиа "создавать материалы по заказам госорганов". Что это значит и как соотносится со свободой печати, выясняла DW. (06.08.2018)

По государственному ТВ прокрутили прослушку разговоров о перевороте, показали горы оружия, гранат, патронов и листовок, а также видео тренировок военизированных отрядов. Но через полгода липовое дело рассыпалось за неимением доказательств, а все арестованные были освобождены.

Возбуждение нынешнего уголовного дела тоже надуманно. Его главная причина - вовсе не борьба с несанкционированным доступом к контенту Белта. Новый повод для репрессий - отличная возможность для силовиков доказать состоятельность своих ведомств. Ведь запугивание и дискредитация журналистов не подконтрольных властям СМИ, которые работают в условиях сильнейшего давления, стали частью деятельности силовиков.

В Беларуси уже заблокирован доступ к независимым интернет-ресурсам "Хартия-97" и "Белорусский партизан". Не прекращаются задержания и суды над фрилансерами - корреспондентами телеканала "Белсат" и радио "Рацыя", вещающих на Беларусь из Польши. Счет выписанных им штрафов идет на десятки тысяч долларов.

Конечно, сейчас самым разумным было бы прекратить уголовное преследование журналистов и предоставить возможность разобраться в сложившейся ситуации самим хозяйствующим субъектам. Но прислушиваются ли к голосу разума белорусские власти?

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    Автор: Галина Петровская


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