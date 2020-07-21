Комментарий: Британская демократия поборется с Путиным и "Лондонградом"

"Комитет по безопасности и разведке британского парламента не нашел свидетельств вмешательства России в референдум 2016 года о Брекзите!". Эта фраза на все лады повторяется в телеграм-каналах, используется и будет еще долго использоваться российскими государственными пропагандистами как "доказательство" того, что любые обвинения в подрывной деятельности, выдвигаемые в адрес Кремля Западом, - фейк. И еще долго, приехав на дачу к вашей тете Зое или двоюродному брату Сергею, которые смотрят Первый канал, вы будете слышать: "Так ведь британский парламент признал, что…".

Ложь про "Брекзит"

Не верьте заголовкам! Комитет, которому было поручено подготовить доклад о влиянии России в Великобритании, проделал гигантскую работу, опросил десятки сотрудников спецслужб, МИД Великобритании, предпринимателей и независимых экспертов. Члены комитета заказали также исследования так называемых открытых источников - публикаций СМИ и исследовательских центров.

В конкретном случае того самого референдума 2016 года о членстве Лондона в ЕС авторы доклада признают, что: а) оценить масштаб внешнего влияния было бы затруднительно, и это не было задачей комитета; б) деятельность RT и Sputnik была направлена на поддержку сторонников выхода из Евросоюза; в) Британская контрразведка MI5 недооценила острую необходимость заняться этой темой и не смогла предоставить по запросу внятной информации на сей счет. За это контрразведчики получили от комитета порцию крайне жесткой критики. Их призвали учиться у американских коллег, которые, как считает комитет, уделяют российским операциям влияния намного больше внимания, чем их британские коллеги.

Константин Эггерт

Большая часть доклада засекречена и будет прочитана ограниченным кругом политиков и чиновников, которым предстоит принимать решения по всем вопросам, связанным с Россией. Однако и доступный публике текст впечатлил автора этих строк, который десять лет работал в британской компании.

Язык официальных документов в Великобритании обычно в высшей степени обтекаемый. Критика максимально завуалирована, приказы минимально категоричны. В российском докладе все наоборот - критика в адрес не только спецслужб, но и всего политического класса совершенно недвусмысленная и весьма жесткая. Ее суть: "Кремль обзавелся серьезными сетями влияния в Соединенном Королевстве, и в этом виноваты все правительства последних двадцати лет".

По сути, они поставили приток капиталов и ложно понятые дипломатические компромиссы выше интересов безопасности страны. Соответствующим образом звучит и призыв к смене стратегии, особенно для спецслужб: "Не надо бояться вторгаться в "серые зоны", где с виду вполне законно действуют путинские пропагандисты, наемные пиарщики и скользкие олигархи с видами на жительство! Это не подрыв демократии, а ее защита".

Наследие дела Скрипалей

Доклад - крайне неприятная новость для Кремля. Неудачное покушение в 2018 году на Сергея и Юлию Скрипалей глубоко уязвило британский правящий класс. Документ дает общее представление о том, каков будет ответ Лондона Путину. Во-первых, доклад рекомендует всемерно расширить и основательно профинансировать подразделения спецслужб, занимающиеся войной в киберпространстве. Развитие наступательных возможностей и прием на работу специалистов, обладающих перспективными долгосрочными способностями, а не просто набором навыков, - вот ключевые рекомендации, содержащиеся в открытой части доклада.

Другая важная проблема, с точки зрения комитета, это так называемый "Лондонград" - десятки тысяч выходцев из России, часто очень не бедных, поселившихся в Соединенном Королевстве после краха СССР. Российские олигархи, ставшие своими в бизнесе, а иногда и в политических кругах - проводники влияния Кремля в стране.

Они отлично защищены первоклассными юристами и PR-фирмами. На их деньги покупаются консультанты, влияние и оказывается реальное воздействие на общественное мнение. Вокруг них выросла целая сфера обслуживания, заинтересованная в максимально бесконфликтных отношениях Британии с Кремлем. Эти люди вросли в британскую жизнь так, что вырвать их из нее законным путем практически невозможно - таков вывод доклада.

"Иностранные агенты" Путина

Однако есть возможность преподнести этим людям неприятный сюрприз - принять по американскому образцу закон о регистрации иностранных агентов, который либо заставит часть россиян (и особенно обслуживающих их консультантов, адвокатов, пиарщиков) декларировать свои реальные интересы, либо даст возможность британскому государству эти интересы эффективно выявить.

Доклад также предлагает усилить возможности применения Постановления о необъясненном состоянии. Это относительно недавнее юридическое новшество, позволяющее суду потребовать от политически значимых лиц или подозрительных иностранцев объяснить источники происхождения их богатств. Судя по рекомендациям, к поводам для применения постановления будут отнесены подозрения в причастности к уголовным преступлениям, а суды получат право заслушивать в закрытом заседании свидетельства сотрудников спецслужб. Спецслужбы, в свою очередь, смогут представлять свои данные судьям при соблюдении режима секретности.

Однако лично для меня, так сказать, вишенкой на торте стала одна из заключительных рекомендаций доклада, адресованная МИД Великобритании. Суть ее проста: британским дипломатам пора отказаться не только от традиционной публичной риторики по поводу "поиска взаимопонимания" с Москвой и "развития отношений", но и, в сущности, от попыток на деле искать взаимопонимания с Путиным - до тех пор, пока Россия, по словам авторов доклада, "не прекратит агрессивные действия на британской территории, включая применение химического оружия". Вплоть до этого момента задача британской дипломатии - поддерживать каналы связи. В первую очередь, для передачи Кремлю нелицеприятных мнений и предупреждений Лондона.

Если парламентские рекомендации будут реализованы на практике, то Великобритания станет для российского режима намного более жестким противником в сфере кибервойн, шпионажа и политического пиара. Но, самое главное, под угрозой окажутся интересы российских олигархов, причем не только в Великобритании, но и, учитывая роль Лондона в глобальной экономике и финансах, во всем мире. А это способно повлиять уже на ситуацию в самой России.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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