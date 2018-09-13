 Комментарий: Боширов и Петров, или Ложь высотой шпиля собора в Солсбери | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 13.09.2018

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Мнения

Комментарий: Боширов и Петров, или Ложь высотой шпиля собора в Солсбери

Интервью подозреваемых в отправлении Скрипалей - это сказка для тех, кто готов верить любым гостям Маргариты Симоньян, и ложь для внутреннего пользования, уверен Иван Преображенский.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей

Владимир Путин фактически велел двум россиянам, которых британская полиция подозревает в применении в Солсбери яда "Новичок" явиться публике. Они дисциплинированно нашли телефон главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и дали ей интервью, всеми силами стараясь выглядеть полной противоположностью общественным представлениям о Джеймсе Бонде или Штирлице. Кого они пытались убедить или обмануть?

123 метра позора в Солсбери

Изготовленная за неделю российскими властями фантастическая история про двух специалистов "по фитнес-питанию", прилетевших на пару дней в Лондон, а оттуда дважды ездивших в Солсбери посмотреть знаменитый собор, не выдерживает никакой критики. Сомнительно все, начиная с неполного сходства предъявленных "оригиналов" фотографиям, ранее опубликованным британской полицией.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Пара современных сорокалетних бизнесменов, оказывается, не умеет пользоваться интернетом. Чтобы узнать расписание поездов, они едут на вокзал. Функции прогноза погоды у них, видимо, в телефоне нет: снег и дождь оказываются для них неожиданностью. Это даже не поколение Nokia 3310. Это - настоящие "теплые ламповые" ребята из советского прошлого, внезапно перенесенные неведомой силой в нынешний Лондон, затем (дважды) в Солсбери и, наконец, прямо в студию RT, чтобы подтвердить догадки представителя МИДа России Марии Захаровой о фото, якобы подделанных британскими спецслужбами.

Как эти люди, при такой антипатии к интернету, сумели найти мобильник Маргариты Симоньян и даже самостоятельно позвонить на него - это загадка. Разве что, в реальности они оба были ее соседями по подъезду. Когда один из них сбивчиво пересказывает из "Википедии" описание знаменитого "Солсберецкого собора", возникает ощущение, что вся эта история - 123 метра позорного столба лжи, к которому власти привязывают Россию своей политикой. Смысл этой слепленной буквально на коленке истории может быть только один - понравиться тем, кто и так всегда верит Кремлю или, как минимум, не доверяет "либеральным СМИ" и Западу.

Настоящая ложь об отравлении Скрипалей может быть абсурдна

Если сказка, рассказанная RT, настолько неубедительна, то может быть правы британские спецслужбы, и никаких Боширова и Петрова на свете не было и нет, а документы, по которым двое мужчин въезжали в Великобританию, были фальшивыми? Проверить это мы сможем, только если российские власти добровольно откроют все возможные архивы для британских экспертов или, например, журналистов-расследователей.

Главное, что понятно - целью этой любительской театральной инсценировки не было убедить власти Великобритании или, например, конгрессменов США, в непричастности Петрова и Боширова к отравлению Скрипалей в Солсбери. Кого же тогда и в чем пытались заверить российские власти, отправляя пару "бизнесменов" в гости к Маргарите Симоньян?

Контекст

Владимир Путин признал, что Кремлю известны подозреваемые в деле об отравлении Скрипалей. Эксперты ответили, зачем для их поиска Москве потребовалась целая неделя. (12.09.2018)

Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин? (13.09.2018)

Предполагаемые отравители Скрипалей "Новичком" Руслан Боширов и Александр Петров назвали себя предпринимателями в фитнес-индустрии, приехавшими в Солсбери посмотреть собор. (13.09.2018)

Владимир Путин назвал предполагаемых Руслана Боширова и Александра Петрова "гражданскими лицами" и призвал их "самим рассказать о себе" в СМИ. (12.09.2018)

Скорее всего, это представление для внутреннего пользования. Внутреннего в том плане, что предназначено оно для тех, кто еще раньше пришел к выводу, что британский премьер Тереза Мэй лжет, а Мария Захарова всегда говорит только правду. Эти люди, как многие россияне, как правило, обладают конспирологическим сознанием. Им не нужны рациональные аргументы, а лишь отдельные детали, из которых они сами составят нужный образ и сделают "правильные" выводы.

Конфликт с Западом как цель

В данном случае, требуется доказать, что такие "серьезные" организации, как российские спецслужбы, просто не могут подобным образом опростоволоситься. С этой точки зрения, предложенные нам образы Петрова и Боширова - практически идеальны. Во время интервью они ведут себя как настоящие недотепы - недалекие, трусоватые и бестолковые.

Тут все противоречия начинают работать на кремлевскую версию. Случайно угодили в снегопад; стесняются духов; возможно, как намекается, являются гей-парой; боятся угроз со стороны экс-депутата Дмитрия Гудкова, назначившего награду за информацию о них. Видели ли вы таких чекистов, а тем более гэ-рэ-ушников?

Появление Боширова и Петрова, безусловно, можно назвать официальной реакцией Кремля на заявления британских властей. И это значит, что Москве наплевать, поверят ей на Западе или нет. Кремль с готовностью идет на углубление конфликта. И хохочет в лицо своим обвинителям, предлагая всерьез обсуждать телевизионную инсценировку. Это, наверное, главный вывод из рассказа о волшебном путешествии Боширова и Петрова в Солсбери и обратно.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Сергей Елкин


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"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина

 

Контекст

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Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Интервью на сайте RT

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