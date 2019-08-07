Комментарий: Борясь с протестами в Москве, власти РФ добрались до детей

Власти России применяют все новые и новые инструменты давления на митингующих, которые выходят требовать проведения честных выборов. Не успеешь удивиться возбуждению уголовного дела за воспрепятствование работе избиркомов, как новый поворот: у семейной пары Прохазовых, попавшей на видео с акции оппозиции, грозят отнять годовалого ребенка. Против них возбудили уголовное дело сразу по двум статьям, провели ночной обыск, а прокуратура обратилась в суд с иском о лишении их родительских прав.

Шок-видео с акции протестов

Все в лучших традициях нынешних времен: основанием становится смонтированное видео, распространившееся в соцсетях. Из него неясно практически ничего, но голос за кадром уверенно говорит, что годовалого ребенка использовали, чтобы помочь "заводиле протеста" выбраться сквозь полицейское оцепление.

Александр Плющев

Ролик вызвал общественный резонанс с ожидаемым спектром комментариев, но еще большую волну спровоцировало решение силовиков преследовать родителей.

Все меньшее число людей ведется на стандартную в таких случаях подмену понятий, когда обсуждается степень вины родителей, которые потащили ребенка на заведомо опасное мероприятие, вместо того, чтобы обсудить, по чьей вине рядовая прогулка по центру становится опасной. Но теперь гораздо больше обсуждается угроза изъятия из семьи никак не пострадавшего и не подвергшегося никакой опасности ребенка.

Откровенный перебор со стороны властей

Для обывателя это откровенный перебор: он готов поверить во многое и смириться со многим, но вот на ребенка, в его понимании, могут посягнуть только какие-то совсем уж отморозки. Эту ситуацию трудно воспринять иначе, нежели однозначный сигнал: если нам не понравится ваше поведение, мы подгоним ваше обращение с ребенком под уголовную статью. И для того, чтобы стать фигурантом такого дела, вовсе необязательно быть лидером или даже активным участником протеста. Достаточно попасть на камеру сотрудника центра "Э".

На оппозиционеров давили через детей и раньше. Отобрать грозились их у лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгении Чириковой, фигурантки "болотного дела" Марии Бароновой и лидера протеста дальнобойщиков Андрея Бажутина. То есть, тогда речь шла о лидерах протеста, а сейчас - о вообще никому не известных людях. Поэтому каждый родитель моментально спроецировал эту ситуацию на себя. Тем более, что тогда давление осуществлялось через органы опеки, а сейчас - через прокуратуру, самых настоящих силовиков.

Протесты на пороге радикализации

Все это идет рука об руку с преследованием других участников нынешних выступлений, в том числе того самого "заводилы протеста" Сергея Фомина, который объявлен в розыск и которому заочно предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Координатором бунта фактически назначен человек, который, как мы понимаем из видео, направлял поток безоружных и мирных людей. Выходит, силовиков не устраивает именно то, что выступления проходят спокойно и организованно, причем ровно до того момента, как их участников не начинают разгонять, бить и задерживать сотрудники силовых структур.

Именно они задолго до нынешней волны протеста стали главным фактором опасности во время уличных акций. Абсолютно несоразмерное применение силы и беспорядочные массовые задержания делают полицию и Росгвардию ответственными за обострение ситуации. Власти, которые постоянно дают понять, что протест никак их не беспокоит, тем не менее продолжают усиливать давление на любые его проявления, очевидно, полагая, что в какой-то момент сопротивление будет сломлено. Однако результат может быть обратным.

Поняв, что подавляется именно мирный, подчеркнуто безобидный протест, участвующие в нем неизбежно радикализуются и перейдут к более решительным действиям. Фон для такого обострения нельзя назвать благоприятным для властей: сейчас, согласно опросу "Левада-центра", у протестов среди москвичей больше сторонников, чем противников.

Демонстрация боеспособности силовиков

Мнение москвичей может волновать чиновников, в чьем ведении находится внутренняя политика, но никак не силовиков. Их задача - продемонстрировать свою боеспособность в деле защиты власти любыми средствами. Включая, если надо, изъятие детей из семьи. Помимо радикализации протеста это может привести к более активному поиску родителями возможностей уберечь детей от государства, например, стимулируя их к обучению за рубежом.

К вечеру вторника, 6 августа, со слов адвоката семейной пары, стало известно, что следователи не имеют к ним претензий. Возможно, в Следственном комитете или даже за его пределами поняли, что несколько перегнули палку. Впрочем, претензии всегда могут возникнуть вновь, да и иска прокуратуры позиция следователей никак не отменяет.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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