 Комментарий: Бортко, Навальный и театр имени Путина | Авторская колонка Константина Эггерта | DW | 05.03.2019

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Константин Эггерт

Комментарий: Бортко, Навальный и театр имени Путина

Режиссер главного антикоммунистического фильма перестройки сегодня - активный участник проекта властей по обману оппозиционно настроенных граждан Петербурга, считает Константин Эггерт.

Акция протеста в Санкт-Петербурге

8 сентября состоятся выборы губернатора Санкт-Петербурга и, по замыслу некоторых оппозиционных политиков, все нормальные петербуржцы должны пойти на избирательные участки, чтобы свалить ставленника Кремля, временно исполняющего обязанности градоначальника Александра Беглова.

Любовь к Сталину и Путину

Гражданам вновь предлагают объединиться, чтобы показать кремлевским - "когда народ един, то он непобедим". Любимая песня чилийских коммунистов тут как нельзя кстати. Ведь политической шар-бабой для сноса путинизма на родине его основателя формально имеет неплохие шансы стать именно коммунист - депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, режиссер "Собачьего сердца". Он известен в городе и стране и вдобавок обладает некоторой харизмой. Это его отличает от стандартного аппаратчика КПРФ. Партия уже официально выдвинула автора главного антикоммунистического фильма эпохи перестройки в качестве своего кандидата в губернаторы. Уже можно смеяться.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Фоторепортаж с собрания, на котором это случилось, напомнил мне годы Брежнева - много лозунгов на алом кумаче, президиум, унылые лица. Энтузиазмом сияют только несколько молодых активистов: они надеются рано или поздно взобраться по партийной лестнице до того карьерного этажа, на котором их руководство во главе с Геннадием Зюгановым занимается самым сладким для так называемых системных оппозиционеров делом. Оно осваивает бюджеты, выделенные администрацией президента России на их, "системных" оппозиционеров, бескомпромиссную борьбу с "антинародным режимом" этого самого президента.

Будущий кандидат в губернаторы тоже тот еще борец. Владимир Владимирович Бортко как-то предложил своему тезке Путину заменить в конституции слова "многонациональный народ Российской Федерации" фразой о "русском и добровольно присоединившихся к нему" других народах. Путин с ним не согласился, и тогда Бортко немедленно согласился с Путиным. Это для него вполне естественно.

Не было ни одного слова или дела нынешнего президента, которое не понравилось бы оппозиционеру Бортко. Например, режиссер подписал обращение трусливой толпы деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма. Являющаяся обязательным для члена КПРФ любовь к Сталину у Владимира Владимировича-режиссера тоже присутствует. Он считает диктатора "самой оболганной личностью в истории". В антисемитизме, правда, не замечен. И на том спасибо.

Новый цирк старой конструкции

По мнению моего коллеги Федора Крашенинникова и Алексея Навального, голосовать на питерских выборах нужно за любого кандидата, который способен пройти во второй тур и там дать бой Беглову (или другому ставленнику Кремля). И вот теперь во второй тур может выйти Бортко, сталинист-ксенофоб, партию которого Путин кормит с руки (потому что на ее фоне выглядит весьма неплохо). Получается, это за него должны теперь голосовать петербуржцы, чтобы насолить … Путину.

Возникает важный вопрос: в прошлом году Навальный и его сторонники называли президентские выборы нелегитимными и совершенно правильно призвали их бойкотировать. Так почему выборы губернатора Санкт-Петербурга, в которых, как признает сам Навальный, скорее всего, не сможет принять участие ни он, ни другие реальные критики режима, вдруг стали легитимными? Ведь их проводят те же самые люди, которые устроили прошлогодний цирк с участием Ксении Собчак, знатного селекционера Грудинина и остальных клоунов.

Контекст

Федор Крашенинников о роли выборов в Санкт-Петербурге в развитии политической ситуации в России. (03.02.2019)

Оппозиционный политик выступил в городе на Неве перед своими сторонниками и рассказал им о принципах “умного голосования”. (02.02.2019)

В интервью DW Леонид Волков подводит итоги 2018 года. Соратник Алексея Навального также объясняет, при каких условиях его движение поддержало бы на выборах коммунистов, ЛДПР и даже Ксению Собчак. (11.01.2019)

Около 400 участников акции протеста против повышения пенсионного возраста задержаны в Санкт-Петербурге. DW о том, как демонстрантам не дали дойти до Дворцовой площади. (09.09.2018)

Расчет оппозиции, видимо, заключается в том, чтобы поддержкой кандидата коммунистов привлечь под свои знамена часть "путинского большинства" - ценой легитимации фарса. Это большинство в последние месяцы недовольно увеличением пенсионного возраста и ростом цен, хотя по-прежнему слышать не желает ни о какой демократии, ненавидит "жуликов-бизнесменов", "хохлов" и "пиндосов". Оно хочет видеть у власти тех, кто ему даст денег. А деньги у Кремля по-прежнему есть, пусть и меньше, чем раньше. На Петербург точно найдут.

Удальцов, фрики и будущее России

Опыт голосования за кого угодно, кроме "Единой России", в 2011-2012 годах оказался таким же провальным, как, кстати, и хождение в одной колонне с ультралевыми националистами Сергея Удальцова и страдающими комплексом Наполеона фриками в шарфах-"имперках". Тогда окончательно стало ясно, что никаких выборов в России нет вовсе. Все официальные российские партии, сидящие в Госдуме, - это просто чиновники Кремля, готовые выполнить любой приказ. Голосовать за их представителей бессмысленно - хоть на общенациональных, хоть на местных выборах. Даже если на них есть выбор, что бывает редко.

Голосование "назло Путину" означает, что именно Путин, а не оппозиция формирует повестку дня и остается единственным в России политиком. Мне же всегда казалось, что целью политической оппозиции должно быть взятие власти, а не троллинг властей. Поэтому неучастие в новом мошенничестве властей - не "моральный пуризм", как насмешливо пишет Федор Крашенинников, а самая что ни на есть прагматическая позиция. Зачем голосовать за тех, кто ничего не сможет сделать? А если сделает, то все равно по приказу Кремля?

Ведь только таким и может быть результат избрания одобренного Старой площадью псевдооппозиционера на пост губернатора северной столицы - если представить себе, что оно вообще случится. Участие в выборах Навального, не говоря уж о победе, стало бы триумфом. Участие и даже победа условного Бортко сродни косметическому ремонту разваливающейся панельной хрущевки где-нибудь в Колпино.

Великой стране нужны масштабно мыслящие политические деятели, способные бросить вызов разветвленной и все еще довольно стабильной нынешней системе. Они должны не охотиться за путинским большинством, а прежде всего создавать и расширять свою собственную базу поддержки. Они должны во всем отличаться от кремлевской верхушки - включая и те позиции, которые нравятся путинскому большинству и которые иногда так хочется использовать. Наконец, они никогда не должны соглашаться в своей борьбе на меньшее из двух зол - потому что ведь Россия и ее вторая столица заслуживают только самого лучшего, не так ли? Такого, как они сами. А не Владимира Владимировича Бортко с его, увы, банальной для России историей творческого взлета и человеческого падения.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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