Комментарий: Богатство в России становится уликой

По-хорошему, я должен был бы привычно предупредить читателя о возможном конфликте интересов. Поскольку Владимир Соловьев - мой прямой конкурент, ведет на государственном радио похожее по формату разговорное утреннее шоу. И хотя именно расследование в отношении него стало поводом для этой колонки, я вряд ли найду слова для осуждения того, что один из главных пропагандистов страны оказался весьма богат. Точнее сказать, еще более богат, чем предполагалось.



А именно это, просто факт довольно быстро нажитого внушительного состояния, все чаще и чаще становится предметом обсуждения и осуждения. Причем, прежде всего, среди той публики, которая долгие годы декларировала, что если деньги не заработаны откровенно преступным путем, то и разговаривать не о чем. Той публики, которая олигархов девяностых считала, скажем так, допустимо честными бизнесменами, а любые вопросы о переделе собственности презрительно называла "левой повесткой".

Александр Плющев

"Новые русские" при всех их недостатках виделись гораздо меньшим злом, чем дремлющий ныне лозунг "отнять и поделить". Олигарх еще недавно был даже консолидированным кандидатом либеральной интеллигенции в президенты, чего уж там.

Элита и не-элита

Рассуждения о том, что все большие состояния наживаются преступным путем, долгое время были свойственны людям левых убеждений. "Левый поворот", о неизбежности и даже желательности которого осужденный олигарх Михаил Ходорковский писал в 2005 году, в конце 2010-х и не собирается завершаться, страну все ощутимее сносит влево. Ходорковского вполне логично волновала проблема взаимоотношений бизнеса и населения, но теперь водораздел проходит по линии "элита - не-элита", бизнес стал частью элиты, причем, довольно небольшой.

Теперь не предприниматели становятся элитой благодаря успехам в бизнесе, а наоборот, успехи в бизнесе практически неизменно стали сопутствовать тем, кто по рождению, благодаря браку или просто знакомству оказался в нужном окружении, в правильной прослойке. Точнее, в правильном слое, а их всего два: тонкий элитный и гигантский не-элитный.

Еще недавно успешный представитель среднего класса мог считать топовых телезвезд пусть не равными, но сопоставимыми себе по благосостоянию, ну, не middle, так upper middle. Пока растущая экономика начала тысячелетия обеспечивала неленивым и креативным возможности заработать, им некогда было обращать внимание на то, что "кормящиеся" возле государственных денег движутся гораздо быстрее.

Пресловутый миллиард

Сегодня между ними - пропасть, и средний класс, частично включая не сидящий на госденьгах бизнес, гораздо ближе к нищим, чем к этой новой элите. Которая состоит отнюдь не только из тех, кто сумел достичь уровня богатства, еще 15-20 лет назад считавшегося недостижимым, благодаря своим бизнес-способностям. Знаменитая фраза олигарха Полонского "У кого нет миллиарда, могут идти в ж...", произнесенная им в 2008 году, сейчас, пожалуй, даже более актуальна, нежели 10 лет назад. Этот пресловутый миллиард, даже изрядно "съеденный" и инфляцией и девальвацией, стал своего рода линией разграничения.

Миллиардные состояния (пусть не долларовые, а всего лишь рублевые) - теперь вовсе не удел нескольких сотен бизнесменов. Первым публично предъявленным миллиардным “непредпринимательским” состоянием стали сокровища арестованного в 2016 году полковника Захарченко. И события развиваются стремительно: еще два года назад это шокировало, год назад - стало обычным для криминальной хроники, а теперь переместилось в хронику светскую.

Новые "буржуины"

Глава "Почты России" Николай Подгузов, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов, родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, тульский губернатор Алексей Дюмин, глава "Роснефти" Игорь Сечин (впрочем, в его случае мало кто удивился) - эти люди упоминались в публикациях последних нескольких месяцев как приобретатели или владельцы недвижимости стоимостью не менее миллиарда рублей. На их фоне телеведущий, пусть даже и самый пропагандистски эффективный, выглядит со своей второй уже виллой (и даже московской и подмосковной недвижимостью) не так ярко, но все равно, впечатляет.

При этом вопрос "Откуда? Не в телевизоре же столько платят?" интересует публику все меньше и меньше. Сам факт наличия таких громадных денег вытеснил из повестки вопрос законности их получения. Коррупционные схемы, отмывание, взятки, откаты и прочие способы обогащения отошли на второй план, а на первый вышли дорогие часы, машины, квартиры и виллы.

Общим местом даже в самых уважительных к частной собственности кругах постепенно становится то, что любое значимое состояние в современных условиях невозможно приобрести хоть сколько-нибудь честным путем, а потому само по себе богатство в восприятии не-элиты - от люмпенов до креативного класса - становится уликой.

Такими темпами и до спроса с "буржуинов" недалеко. Нынешняя атмосфера своим зарядом классовой ненависти до боли напоминает то, как в моей советской школе описывали революцию 1917 года. Ничего хорошего в этом нет, особенно на фоне, мягко говоря, скромных экономических показателей и перспектив. Мы знаем, что в такой ситуации бедные становятся беднее, а богатые - богаче. Это значит, что желающих отнять и поделить будет все больше, пусть даже многие из них помнят, что обычно ничем хорошим подобное не заканчивается.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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