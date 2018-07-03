Комментарий: Беларусь - страна с отложенным суверенитетом

Годовщина освобождения от нацистских захватчиков и главный официальный праздник современного белорусского государства - День независимости - увенчался парадом в центре Минска. Вместе с белорусскими военными в нем приняли участие не только россияне, но и - впервые - китайцы. Что бы это могло значить, ведь, в отличие от псковских десантников, ни пехота, ни тем более военно-морские силы КНР в 1944 году Беларусь не освобождали?

Лукашенко в поисках покровителя

На параде в Минске белорусский президент подчеркнул военное партнерство как с Россией, так и с Китаем. "Дальний хозяин безопаснее слишком близкого союзника" - это самое простое объяснение продолжающимся заигрываниям Александра Лукашенко с КНР. Москва же для Минска - чересчур близко.

В то же время, надежды на Запад почти нет. Там многие считают белорусскую армию рядовым подразделением российской. И этот стереотип практически невозможно победить, несмотря на все усилия официального Минска, который постоянно находит поводы подчеркнуть свои "стилистические отличия" от российского политического режима.

Иван Преображенский

Россияне, надо заметить, маршируют по белорусской столице не впервые. Кстати, в этот раз они не только прошли, но и пролетели. Помимо 175 десантников, поучаствовали россияне и в авиационной части парада. Китайцев же белорусы пригласили в первый раз, хотя сотрудничают с КНР не первый год и даже вооружения некоторые совместно разрабатывали.

Лукашенко, возможно, хотелось бы, чтобы Китай был гарантом независимости белорусского государства. Формально, как и Россия, - от Запада. В реальности же - от самой России. Схема эта, кстати, похожа на ту, по которой Монголия отстаивает свой суверенитет от того же Китая. Для монголов распад СССР, который гарантировал их безопасность от КНР, и правда, был величайшей геополитической катастрофой. Конечно, сотрудничество с Россией после этого не прекратилось, но настоящим гарантом своей безопасности в Монголии постепенно стали считать США. Они слишком далеко, чтобы сами покуситься на монгольский суверенитет, зато их незримое присутствие должно, по задумке официального Улан-Батора, помешать внезапной китайской аннексии, о возможности которой в Монголии не говорят, но постоянно думают.

Беларусь - не Монголия

Однако Александр Лукашенко, если он и правда выбрал для страны такой "монгольский путь", рискует совершить серьезную ошибку. КНР - это отнюдь не США. Китайцы, конечно, сейчас стараются закрепиться везде в мире, где есть такая возможность, и открывают первые зарубежные военные базы. Но таких амбиций, как у американцев, у них пока явно нет.

Кроме того, у современного Китая совершенно иные - можно сказать, феодальные - преставления о суверенитете и верности. Под чьим покровительством находится страна, тот ею и "вертит". Та же Беларусь может быть неплохим рычагом давления в дискуссиях с Россией, она может стать в будущем инструментом для проникновения в ЕС или же средством для торможения НАТО. Но в случае прямого конфликта Минска и Москвы нет сомнений, что Китай самоустранится. Россия является куда более ценным и весомым союзником. Это было видно, кстати, по поведению китайцев в отношении Украины: до и после аннексии Крыма.

Белорусы переплатили за суверенитет?

Когда Лукашенко говорит, что "суверенитет - это очень рентабельно", он не лукавит. Зато утверждая, что белорусы "за свою независимость уже переплатили", он, как минимум заблуждается. Ведь очевидно, что имеется в виду не только героическое прошлое и победа во Второй мировой войне, которая особенно дорого далась Беларуси, но и о настоящем республики, которая старательно балансирует между востоком и западом.

Свой нынешний суверенитет белорусы получили как бы авансом, после того как в Москве была подавлена попытка путча в августе 1991 года. Многих может обмануть тот факт, что местом подписания Беловежских соглашений была именно Беларусь, но надо понимать, что ни нынешние власти, ни население, на которое эти правители опираются, за независимость не боролись.

Такой "подаренный" суверенитет всегда можно урезать, а то и отобрать. Так многие считают в Москве и даже не очень-то это и скрывают. Что это значит для Беларуси? Очевидно, простую истину: за свой суверенитет рано или поздно придется платить по счетам. И вот тут-то важно не переплатить, потому что, как показывает пример Украины, платой могут стать и человеческие жизни.

И рассчитывать тут на Пекин - не приходится, потому что белорусский суверенитет не так уж для китайцев и ценен. Не заплатит, скорее всего, и Запад, сколько бы Лукашенко ни рассказывал о том, что Беларусь - это мост между Западом и Востоком, Россией и НАТО.

Так что, с учетом баланса сил между Москвой и Минском, единственное, пожалуй, что сейчас правильно делает Александр Григорьевич - это оттягивает момент выставления окончательных счетов. Хотя эту его самую важную роль тормоза исторических процессов вряд ли кто-то в будущем оценит позитивно.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР 25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

