Комментарий: "Балтийский путь" для российской оппозиции

Первому и последнему флэшмобу в истории СССР исполнилось тридцать лет. В день пятидесятилетия пакта Молотова-Риббентропа, ставшего смертным приговором для независимости Литвы, Латвии и Эстонии, два миллиона человек, взявшись за руки, выстроились в цепочку длиной в 600 километров от Вильнюса до Таллинна. И в этот момент советская власть в странах Балтии, которые тогда именовались "республиками советской Прибалтики", в сущности, умерла. Ни партийный аппарат, ни КГБ с его сетью доносчиков не смогли остановить масштабную демонстрацию сторонников независимости трех стран.

Все последующие действия Москвы и ее местной агентуры, включая попытку подавления движений за независимость силами армии и МВД в 1991 году, как ясно сейчас, были обречены на провал.

Константин Эггерт

"Балтийский путь" и все события, последовавшие за ним, стали лучшим примером борьбы народов за свободу мирным и ненасильственным путем на бывшем постсоветском пространстве. Некоторые уроки того времени могли бы пригодиться нынешней российской оппозиции.

Не просто гнев, а образ будущего

Лидеры российской оппозиции правы в том, что стремятся сохранить мирный и ненасильственный характер протеста. Ответственность за насилие должна ложиться на диктатуры. И они должны этой ответственности бояться.

Но для такого протеста, который бы заставил режим делать шаг назад, необходимо намного больше сторонников - как летом 1989-го, когда, превозмогая страх, на балтийские шоссе вышли сотни тысяч и даже миллионы. А они, в свою очередь, могут появиться лишь тогда, когда оппозиционные политики перестанут говорить обиняками про "власть "Единой России" (как будто в России есть партийная система) и ставить странные, звучащие, как задачи из учебника политологии, цели типа "подорвать монополию ЕдРа в Москве".

Мало кто станет в живую цепь хотя бы вдоль московского Садового кольца за то, чтобы даже очень достойные люди вошли в состав Московской городской думы. Потому что всем ясно: изменения от этого, в лучшем случае, будут минимальны, в худшем - их не будет совсем. Более того, еще пара таких кампаний - и люди начнут думать, что все эти достойные граждане озабочены своим будущим, а не будущим города, и уж, тем более, страны. А вездесущая правительственная пропаганда поможет им в этом убедиться.

Так что без большой общенациональной идеи российским оппозиционерам не обойтись - особенно в Москве, где сосредоточены 80 процентов российской политики. У участников "Балтийского пути" такая идея была. Разумеется, мало что может сравниться по накалу и готовности жертвовать своим благополучием с борьбой против иностранной оккупации за национальное освобождение.

Но не просто гнев, а именно образ будущего вдохновлял миллионы - и не только в странах Балтии. И нет, идея "Всех жуликов - к ответу!" - это не общенациональная программа, а лишь ее часть, пусть и важная. Какой может быть ответ, если нет судов, где его можно было бы нести?

Властью надо, как минимум, выглядеть

Еще один урок "Балтийского пути" - к лету 1989 года в трех балтийских странах были созданы низовые гражданские структуры: "Саюдис" в Литве, "Атмода" в Латвии, Народный фронт и комитеты граждан в Эстонии. Они каждый день бросали вызов коммунистической власти и понемногу отбирали у нее полномочия.

Лидерами здесь были, несомненно, литовцы. 11 марта 1990 года новоизбранный сейм Литвы восстановил независимость оккупированной советами в 1940 году страны. К этому дню "Саюдис" в общих чертах проработал конституционную реформу для обновленной республики и программу возрождения государственности. И даже местная компартия тогда уже сама отделила себя от КПСС.

Недостаточно скандировать "Мы здесь власть!". Нужно хотя бы пытаться этой властью выглядеть. И не стоит недооценивать своих сторонников. Уверен, что ядро тех, кто поддерживает перемены в России, готово слушать и слышать идеи далеко не только про "здесь, сейчас, в моем дворе". Ясно изложенная, развернутая и разносторонняя общенациональная программа, готовность ответить на любые вопросы - вот то, что нравится людям, вне зависимости от желания вникать в детали, которое у каждого, действительно, разное.

"Могут они - сможем и мы!"

И, наконец, последний урок тридцатилетней давности. Балтийские национально-освободительные движения добились широкой симпатии и поддержки за пределами Литвы, Латвии и Эстонии. Российские демократы были с ними с самого начала, и сотни тысяч людей выходили на митинги в защиту стран Балтии от прессинга Кремля.

Идея свободы охватила тогда миллионы и обеспечила победу над коммунизмом. Гражданская солидарность пропитывала воздух Москвы и Вильнюса, Таллинна и Питера, Риги и Свердловска. "Могут они - сможем и мы!", - говорили мы тогда друг другу. Без общенациональной солидарности на базе общенациональной идеи изменить страну будет трудно, почти невозможно. Для начала - активной солидарности больших городов.

Ситуация в России сегодня в чем-то проще, а в чем-то сложнее, чем тогда в Советском Союзе. С одной стороны, возможностей донести свою точку зрения больше. С другой, разрыв в уровне жизни между Москвой и остальной Россией намного больше, чем в 1989 году, кремлевская пропаганда сильнее Центрального телевидения СССР, а власть обладает гораздо большими ресурсами - денежными, и не только, - чем политбюро ЦК КПСС в те драматические августовские дни. Важно и то, что, в отличие от сегодняшнего дня, советский репрессивный аппарат, особенно в так называемых "национальных республиках", был растерян и частично парализован страхом перед будущим. Признаков этого в России 2019 года пока не наблюдается.

Но, несмотря на все отличия от эпохи 30-летней давности, "Балтийский путь" открыт для всех, кто хочет перемен. Нужно только захотеть на него вступить.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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