Комментарий: Аятолла Хаменеи и его отвратительный отвлекающий маневр

Для Али Хаменеи настали нелегкие времена. У Исламской Республики Иран, в которой он вот уже 30 лет занимает пост духовного лидера, дела идут плохо. На мировой арене Иран - почти в полной изоляции. Внутри страны народ все громче ропщет. Престарелому аятолле нечего предложить ни тут, ни там. Угрюмо-агрессивный курс, который проводит он и его режим, не находит отклика ни внутри страны, ни за ее пределами.

Хорошо хоть, что есть надежный враг, на которого Хаменеи может то и дело переключить внимание населения. Духовный лидер Ирана за долгие годы усвоил: когда исчерпаны все возможности, этого врага всегда можно использовать для демагогии и всем понятных намеков. Таким врагом для аятоллы Хаменеи является Израиль.

В стилистике Гитлера и Гиммлера

И преступный нацистский режим, существовавший в истории, духовному лидеру Ирана, похоже, на руку. Ведь в режиме убийц и военных преступников аятолла Хаменеи и по сей день видит нечто достойное подражания. По крайней мере, по случаю ежегодного так называемого "Дня аль-Кудс", он, вдохновленный чудовищными деяниями Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников, воспользовался понятием "окончательное решение" ("Endlösung"), которое они применяли, имея в виду свою программу уничтожения шести миллионов европейских евреев.

Керстен Книпп

Это понятие - точнее, его английский перевод "final solution" - появился на сайте Хаменеи. Им сопровождается рисунок с изображением Храмовой горы. На нем она представлена в виде территории палестинских и иранских мусульман. Таким образом на этом рисунке изображена мечта "о будущей освобожденной Палестине". На картинке виден и плакат с изображением убитого в январе американцами командира Корпуса стражей исламской революции. И даже для аятоллы Хомейни там нашлось место.

Правда, иранское руководство попыталось чуть-чуть подстраховаться: дескать, плакат требует провести референдум о статусе Храмовой горы. Пока его нет - такова псевдодемократическая отговорка - мусульманский мир должен оказывать сопротивление Израилю. Но эта уловка не работает. Понятие "окончательное решение" выдает истинный замысел этого рисунка.

Кто боится демократии

21 мая министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф попытался в своем твите дать задний ход. Упомянутое выражение надо, мол, понимать в контексте референдума. "Почему, - спрашивает он по-английски, - США и Запад испытывают такой страх перед демократией?".

"Страх перед демократией": в самоиронии Джаваду Зарифу не откажешь. В рейтинге свободы печати правозащитной организации "Репортеры без границ" режим, который он представляет на мировой арене, занимает 170-е место из 180. В последнем ежегодном докладе Amnesty International Иран тоже не выглядит оплотом демократии. "В 2019 году в Иране продолжали грубо нарушаться права на свободное выражение своего мнения, на свободу ассоциаций и собраний, - говорится в докладе. - Органы безопасности в нарушение права применяют насилие со смертельным исходом, чтобы подавить акции протеста, при этом были убиты сотни протестующих и тысячи произвольно арестованы". Список можно без труда продолжить.

Когда правительству нечем похвастаться

Экономика в Иране тоже буксует. Уровень инфляции в 2020 году составит, по прогнозу, 31 процент, а безработицы - 17,4 процента. Причем, по официальным данным. Не ладится и борьба с коррупцией. В индексе восприятия коррупции Transparency International за 2019 год Иран находится на 146-м месте из 180.

Так что иранскому правительству нечем особенно похвастаться. В такой ситуации угроза "окончательного решения" это только отвратительный отвлекающий маневр.

Автор: Керстен Книпп, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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