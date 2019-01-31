Комментарий: Арест Арашукова в РФ - акт устрашения региональных элит

Задержание 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прошло как срежиссированный спектакль. Внезапно в зале заседаний Совета Федерации появились генпрокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а входы в помещение блокировали сотрудники ФСО. Заседание буквально на полчаса стало закрытым. За это время Арашуков неудачно пытался бежать. Было вкратце зачитано обвинение, в том числе в убийстве, наконец, коллеги лишили сенатора статуса неприкосновенности. Однако можно ли назвать происходящее началом борьбы с коррупцией и проникновением криминалитета во власть?

Имитация борьбы с коррупцией

После появления информации о задержании Рауфа Арашукова российские соцсети взорвались издевательскими комментариями . Общим местом было рассуждение о том, что не один только задержанный в итоге сенатор комично пытался сбежать из зала, двери которого охраняли сотрудники ФСО. Наверняка, мол, многие сенаторы успели испугаться, что пришли именно за ними.

Иван Преображенский

Ни для кого не секрет, что Совет Федерации, кресло в котором формально дает иммунитет от судебного преследования на время действия сенаторского мандата, часто используется влиятельными россиянами именно как временное убежище от возможного уголовного преследования.

В антикриминальную и антикоррупционную природу случившегося и правда верится с трудом. Хотели бы не припугнуть региональные элиты, а наказать виновных - взяли бы Рауфа Арашукова "по-тихому" в кабинете или на проходной Совета Федерации и отвезли бы в следственный изолятор. Поступили же так с его отцом, видным "газовиком" и другими многочисленными родственниками и подельниками, которые явно играют главную роль в этом большом расследовании о хищении газа у "Газпрома", а может быть, как это часто бывает в России, и просто о контроле над газовыми потоками и деньгами.

Новое "хлопковое дело" или акт устрашения региональных элит

Другим поводом для издевательских комментариев стало требование Арашукова-младшего предоставить ему на суде переводчика. Мол, член Совета Федерации плохо говорит и понимает по-русски. Этот ход адвоката сенатора обеспечил обсуждение скандального уголовного дела "национальным", а порой и националистическим контекстом.

Между тем, мне кажется, что совершенно не интересно обсуждать, как же такой не владеющий государственным языком кадр смог сделать такую блестящую карьеру к 32 годам. У каждого в России, наверняка, есть подобные "успешные" знакомые, с трудом окончившие среднюю школу, зато занимающие важные посты, потому что они дети, родственники, друзья или любовники других важных лиц. Система личной лояльности клановости - это не новость.

Интереснее сравнить происходящее с похожим позднесоветским опытом. В Советском Союзе накануне распада, как известно, расследовалось много громких уголовных дел, в первую очередь не в РСФСР, а в более южных союзных республиках, например, в Центральной Азии. Среди таких примеров особенно памятно так называемое "хлопковое дело" . Тогда центральная власть тоже пыталась восстановить порядок на "национальных окраинах", а в ответ получила бунт кланов, а затем и межнациональные столкновения. Возможно, эта показная борьба за власть и ресурсы под видом борьбы с коррупцией и криминалом внесла тогда весомый вклад в дело распада СССР.

Мнимая борьба властей с криминалом

Возможны ли такие же последствия, в виде бунта региональных элит, испугавшихся за свои кресла и доходы в современной России? Скорее всего - да. Демонстративный отказ от русского языка может оказаться в деле Арашукова не нонсенсом, а важным политическим маркером.

Впрочем, пока глобальные последствия данного дела для многонациональной, формально федеративной страны можно только предполагать. Ведь вовсе не обязательно буквальное повторение советского опыта, хоть он и заставляет напрячься, наблюдая за действиями российских властей.

Важно скорее зафиксировать на этом примере российскую реальность. В реальности же все это шоу, приход "силовиков" в Совет Федерации, закрытые двери, ФСО на контроле - это демонстрация того, что все мы просто часть "России Арашуковых". Страны, где закон не работает, пока не позвонят из Кремля. Страны чрезвычайных мер и внезапных "посадок". Никакой борьбой с коррупцией тут и не пахнет. Для таких историй в России давно придумано название - это либо "передел" (собственности, влияния, "финансовых каналов"), либо "чрезвычайщина" на пути к новому ограничению политических свобод и прав под предлогом защиты от криминала.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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